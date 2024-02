Perché in Russia questo monte è considerato il più antico del mondo?

Russia Beyond

Negli Urali meridionali, nella regione di Cheljabinsk, c’è un monte chiamato Karandash. Non è altissimo, è appena 610 metri, ma è molto celebre, perché gli abitanti della zona sono convinti che sia il più antico del mondo. In realtà, non è così.

L’età del monte è stata ipotizzata sulla base dell’izrandite che lo compone. Si tratta di un particolare tipo di roccia magmatica, scoperta nel 1958 dal geologo sovietico Lev Ovchinnikov sul fiume Izranda (da qui il nome). L’età approssimativa dell’izrandite è stata stimata in 3,512 miliardi di anni (l’età del nostro pianeta è di 4,5 o 4,75 miliardi di anni).

Nel 2016 si è proceduto all’analisi di un campione di izrandite prelevato dalla cima del Karandash, stimando la sua età in 2,375 miliardi di anni. Secondo i geologi, le izranditi appartenevano a un supercontinente archeano esistito oltre 2 miliardi di anni fa.

Tuttavia, nell’immaginario collettivo, i risultati delle prime analisi geocronologiche, effettuate alla fine degli anni Cinquanta, avevano già trasformato il Karandash nel monte più antico del mondo.

In realtà, secondo il Guiness dei Primati, il sistema montuoso più antico (3,6 miliardi di anni) sono i monti Makhonjwa (The Barberton Greenstone Belt), in Sudafrica.

I Monti Urali (e quindi, anche il monte Karandash) sono più giovani rispetto ai Monti Makhonjwa. La loro formazione iniziò 350 milioni di anni fa e si concluse 200 milioni di anni fa. Il fatto che gli Urali contengano la superantica roccia di izrandite è dovuto al processo di orogenesi. Il supercontinente si spaccò, formando una depressione, dove, a seguito di uno scontro tra le placche, avvenne la formazione di rilievi montuosi. La base dei Monti Urali era costituita da materiali archeani, che con il tempo cominciarono a uscire in superficie.

Quindi, il Karandash non è la montagna più antica del mondo. Anche se gli abitanti degli Urali si rifiutano di smettere di crederlo.



