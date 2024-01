Sai dove si trova la più grande testa di Lenin?

Russia Beyond

È alta 7,7 metri (14 con la base) e fu eretta in occasione del centenario della nascita del leader del proletariato internazionale. Potrà capitarvi di vederla fermandovi in questa città lungo la Transiberiana

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Questo enorme monumento è la più nota attrazione di Ulán-Udé, capitale della Repubblica di Buriazia. Si erge nella piazza dei Soviet, di fronte alla Casa del Governo. L’altezza della testa è di 7,7 metri (14 metri con la base), il peso raggiunge 42 tonnellate. Ma come fu eretto? E perché?

Si stava avvicinando l’anno 1970. L’Urss si preparava a festeggiare in pompa magna i 100 anni della nascita del leader del proletariato internazionale. In Buriazia si discuteva dell’opportunità di erigere un grande monumento a Lenin che avrebbe dovuto sostituire altri monumenti più piccoli (a Ulan-Ude erano circa una ventina).

LEGGI ANCHE: Dieci foto di Lenin, come non lo avete mai visto

Nello stesso periodo, a Mosca e poi a Montreal, in Canada, nell’ambito dell’Expo 1967, fu allestita una mostra dedicata alla figura di Lenin nell’arte, dove, fra le altre cose, fu presentato anche il progetto della testa di Lenin.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Ai dirigenti del partito della Buriazia quest’idea piacque molto, pertanto contattarono gli scultori moscoviti Georgij e Jurij Neroda (padre e figlio), chiedendo di realizzare una testa monumentale per Ulan-Ude.

La fusione fu realizzata in uno stabilimento di Mytishchi, nei pressi di Mosca, in seguito le due metà della testa, costituita in tutto da 116 elementi, furono portate a Ulan-Ude e saldate insieme. Il monumento fu inaugurato nel 1971.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

A proposito, in Russia, ci sono circa 40 teste di Lenin, tra cui spiccano quelle di Mirnyj, in Jakuzia, e di Uljanovsk (città natale di Lenin), sul Volga.



LEGGI ANCHE: Che bizzarro questo Lenin! I monumenti più strani dedicati al leader della rivoluzione



Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale