Perché in Russia ci sono due Altaj?

Nel sud della Siberia ci sono due entità della Federazione Russa con quasi lo stesso nome: la Repubblica dell’Altaj (Respublika Altaj) e il Territorio dell’Altaj (Altajskij kraj). Questa coincidenza è dovuta al fatto che entrambi i soggetti federali si trovano nella zona dei Monti Altaj. Ma è qui che finiscono le somiglianze tra le due regioni.

La storia dei due Altaj

Sin dai tempi antichi, la zona degli Altaj fu abitata da popolazioni indigene e nel IV secolo d.C. qui affluirono, una dopo l’altra, varie tribù nomadi. Successivamente, la regione divenne parte di vari imperi turcofoni dell’Asia Centrale, e anche dell’Impero mongolo di Gengis Khan. Gli imperi turcofoni crollarono gradualmente e nel XVI secolo la Russia iniziò la colonizzazione della Siberia. Nel XVII secolo, questo processo raggiunse l’Altaj.

Donna altaica in costume tipico della Cultura di Pazyryk, una cultura dell'età del ferro dei monti Altaj, identificata grazie alla scoperta di reperti e resti umani mummificati nel permafrost P.Filatov (CC BY-SA 2.0) P.Filatov (CC BY-SA 2.0)

Il primo ostróg (forte in legno) russo nella zona apparve nel 1709 e nel 1747 fu fondato il circondario montano Kolyvano-Voskresenskij (nel 1834 ribattezzato Altajskij). Comprendeva le terre dell’Altaj, parte delle attuali regioni di Novosibirsk e di Kemerovo e alcuni altri territori.

Solo nel 1917 l’Altaj fu delimitato come una regione autonoma con capoluogo nella città di Barnaul. Ma già nel 1922 se ne separò il secondo Altaj, la Oblast autonoma degli Oirati (Oirati è il nome ormai obsoleto degli abitanti dell’Altaj). Nel 1948 la regione fu successivamente ribattezzata Oblast Autonoma del Gorno-Altaj. La differenza tra le due regioni era la composizione etnica: gli indigeni altaici vivevano nella oblast autonoma, mentre il Territorio dell’Altaj era abitato principalmente da russi.

Ragazze dei Monti Altaj. In epoca sovietica quella che oggi è una repubblica fu a lungo (fino al 1990) una “oblast autonoma” Sergej Solovjev/Sputnik Sergej Solovjev/Sputnik

Nel 1990 la oblast autonoma divenne Repubblica Socialista Sovietica Autonoma di Gorno-Altaj. Nel 1991 semplicemente Repubblica Gorno-Altaj, e ha preso l’attuale nome nel marzo 1992. È così che sono apparse due regioni con quasi lo stesso nome.

Composizione etnica ed economia

Una delle principali differenze tra il Territorio dell’Altaj e la Repubblica dell’Altaj, la composizione etnica, rimane ancora oggi. Nel Territorio dell’Altaj, circa il 93% della popolazione è russa, mentre nella Repubblica dell’Altaj i russi sono solo il 56%. Pertanto, il 34% della popolazione della Repubblica è etnicamente altaica. Questo può sembrare poco. Ma durante l’ultimo censimento del 2020, solo 78.125 persone in tutta la Russia hanno indicato di essere altaici. Prendendo in considerazione la migrazione verso le grandi città, diventa chiaro il motivo per cui gli altaici costituiscono meno della metà della popolazione della repubblica.

Allevatori di maral dell’Altaj (Cervus canadensis sibiricus) guidano un esemplare in un recinto per il taglio delle corna presso la fattoria Abajskij, vicino al villaggio di Sugash, nel distretto Ust-Koksinskij della Repubblica dell’Altaj Aleksandr Kryazhev/Sputnik Aleksandr Kryazhev/Sputnik

Gli altaici indigeni parlano la lingua altai (Altaj til), che ha molti dialetti. Nel 2020 la padroneggiavano 62.572 persone. La maggior parte della popolazione vive in zone rurali e si dedica all’agricoltura: allevano maral (cervi dell’Altaj), pecore, cavalli e altri animali. La seconda importante voce del reddito per la regione è il turismo.

Bambini del villaggio di Inja sulla riva del fiume Katun. Territorio dell’Altaj Jurij Kaver/Sputnik Jurij Kaver/Sputnik

Anche nel Territorio dell’Altaj è sviluppata l’agricoltura, ma la posizione dominante nell’economia regionale la occupa l’industria manifatturiera. Comprende la produzione di generi alimentari, prodotti di metalmeccanica, nonché industrie chimiche e farmaceutiche.

Natura e vacanze

Se volete vedere la natura incontaminata unica dove vivono animali a rischio estinzione, allora la vostra meta è la Repubblica dell’Altaj. Sul suo territorio si trova un sito Patrimonio Mondiale naturale dell’Unesco, le “Montagne d’Oro dell’Altaj”. Il sito unisce la Riserva Naturale Katunskij, la Riserva Naturale dell’Altaj e l’Altopiano Ukok.

La località termale di Belokurikha si trova al margine settentrionale dei Monti Altaj, 270 km a sud di Barnaul, nel Territorio dell'Altaj Aleksandr Bajdukov (CC BY-SA 4.0) Aleksandr Bajdukov (CC BY-SA 4.0)

Nelle riserve si può trovare alta montagna con ghiacciai, laghi unici, fiumi di montagna, cascate, leopardi delle nevi e manul. E l’altopiano Ukok è noto per le pitture rupestri e le antiche sepolture: fu lì che nel 1993 fu trovata la mummia di una ragazza vissuta nel V secolo a.C., la “Principessa dell’Altaj”.

Nella Repubblica dell’Altaj si viene per il turismo attivo: trekking, alpinismo, passeggiate a cavallo e rafting. Nella regione sentirete il sapore etnico e potrete vedere le antiche tradizioni della popolazione locale, cosa che non si trova nel Territorio dell’Altaj.

Il lago Shavlinskoe superiore e le cime della catena dei Monti Severo-Chujskij Aleksandr Leshenok (CC BY-SA 4.0) Aleksandr Leshenok (CC BY-SA 4.0)

Anche nel Territorio dell’Altaj ci sono montagne, ma ce ne sono meno e sono più basse. Le persone vengono nel territorio dell’Altaj per una vacanza rilassante nelle località termali (la più famosa è Belokurikha) e nei confortevoli centri turistici. Inoltre qui c’è una delle quattro zone da giochi d’azzardo ufficialmente autorizzate dal governo: “Sibirskaja moneta” (“Moneta siberiana”).

