Cinque fatti curiosi da conoscere su San Pietroburgo

Quanto tempo servirebbe per vedere ogni singolo oggetto esposto all’Ermitage? Perché il monumento più antico di questa città fondata nel 1703 ha oltre 3.500 anni? E come mai in certe stazioni della metropolitana può venirvi il mal d’orecchie?

1 / Il monumento più antico ha 3.500 anni

Nonostante la città abbia poco più di 300 anni (è stata fondata nel 1703), il più antico monumento pubblico è costituito da delle antiche sfingi egizie in granito rosa, che hanno circa 3.500 anni. Furono scoperte durante gli scavi nella città di Tebe (presso le attuali città di Karnak e Luxor) nel XIX secolo e sono in Russia grazie ad Andrej Muravjov, esploratore e membro dell’Accademia delle Scienze.

Dopo la guerra russo-turca, Muravjev si recò nei “luoghi sacri” e vide le sfingi. Scrisse immediatamente all’ambasciatore russo a Costantinopoli (l’Egitto faceva allora parte dell’Impero Ottomano) e gli chiese di ottenere dall’imperatore il permesso di acquistare le sfingi per 100 mila franchi. Visto che all’epoca l’Europa e la Russia erano ossessionate dall’egittomania, ottenne il permesso e le sfingi arrivarono in Russia. Ora si trovano sul lungofiume Universitetskaja.

2 / La metropolitana di San Pietroburgo è la più profonda del mondo

Per risalire in superficie da quasi tutte le stazioni della metropolitana di Mosca ci vogliono in media 32 secondi. Ma a San Pietroburgo questo tempo deve essere moltiplicato per diverse volte!

Quasi tutte le stazioni (60 su 67) sono molto profonde. In media, l’intera metropolitana si trova a 70-80 metri di profondità, il che la rende una delle più profonde al mondo.

San Pietroburgo ha anche la stazione della metropolitana più profonda della Russia, Admiraltejskaja, che si trova a 86 metri sotto terra. La scala mobile che porta dalla stazione impiega poco più di 3 minuti. Alcune persone sensibili alla pressione possono addirittura soffrire di mal d’orecchi durante la discesa verso l’Admiraltejskaja.

3 / Qui si può vedere l’aurora boreale

L’aurora boreale appare durante le cosiddette tempeste magnetiche, ma è meglio vederla in zone poco antropizzate, perché l’inquinamento luminoso delle città rovina inficia inevitabilmente lo spettacolo. È possibile vedere questo fenomeno naturale anche a San Pietroburgo, perché la città è la metropoli più settentrionale del mondo.

4 / San Pietroburgo ha la strada più corta e più stretta della Russia

La strada più corta della Russia è Kokushkin pereulok (“pereulok” significa “vicolo”), lunga solo 35 metri e situata vicino alle stazioni della metropolitana Sadovaja e Spasskaja. La più stretta è invece via Repina, larga solo 6 metri e raggiungibile dalla stazione della metropolitana Vasileostrovskaja.

5 / Ci vogliono almeno 8 anni per visitare tutto l’Ermitage

La collezione del museo contiene più di 3 milioni di oggetti esposti, dislocati in 6 diversi edifici. Per fare il giro di questo numero di sale espositive e mostre, una persona dovrebbe camminare ininterrottamente per 8 anni tra le sale del museo, se si fermasse per un minuto davanti a ogni oggetto in esposizione!



