Omsk, esploriamo l’eredità dell’architettura in legno di questa città siberiana

Omsk. Casa di Aleksandr Solomonovich Kabalkin, via Duma 3. Facciata principale. Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

All’inizio del XX secolo, il chimico e fotografo russo Sergej Prokudin-Gorskij (1863-1944) sviluppò un complesso processo tecnologico (si veda il paragrafo a fondo articolo) per ottenere dettagliate fotografie dai colori vividi. La sua visione della fotografia come forma di educazione e di divulgazione emerge con particolare chiarezza nelle sue immagini dei monumenti architettonici nei siti storici di tutta la Russia.

Shadrinsk

Shchadrinsk. Costruzione di edifici in tronchi standardizzati per un complesso di stazioni ferroviarie. Foto: Estate 1912 Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Nel giugno del 1912, Prokudin-Gorskij si avventurò nella Siberia occidentale nell’ambito di un lavoro su commissione per documentare la via d’acqua Kama-Tobolsk, un collegamento tra il versante europeo e quello asiatico degli Urali. La città di Tjumen gli servì da punto di partenza per viaggi fotografici che inclusero Shadrinsk (oggi 68 mila abitanti), città fondata nel 1662 sul fiume Iset.

L’area intorno a Shadrinsk era stata colonizzata a metà del XVII secolo da contadini a cui erano state assegnate terre statali, che avrebbero dovuto coltivare restituendo allo Stato una tassa sul grano. Le autorità di Mosca volevano attirare i coloni in questi vasti territori appena acquisiti, il cui terreno ricco era ideale per l’agricoltura.

All’epoca della visita di Prokudin-Gorskij, la città aveva diverse imprese, tra cui una fabbrica di ceramiche, e una popolazione di circa 15 mila abitanti. Le sue fotografie di Shadrinsk includono la rapida costruzione di edifici in legno di pino per un complesso di stazioni ferroviarie, parte di una linea ferroviaria secondaria costruita nel 1911-1913. Gli edifici parzialmente completati mostrano un uso efficiente del design standardizzato, con pile di tronchi a misura in primo piano. Pini alti e filiformi completano l’immagine.

Il ruolo iniziale di Omsk

Omsk. Sede della Siberia occidentale della Società Geografica Imperiale Russa, via del Museo 3. Foto: 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

In un contesto più ampio, queste fotografie riflettono l’espansione del sistema ferroviario russo all’interno di un triangolo delimitato da Ekaterinburg (sul versante asiatico degli Urali centrali), Cheljabinsk (negli Urali meridionali) e Omsk (nella Siberia occidentale). La costruzione della ferrovia aumentò notevolmente l’importanza di Omsk come centro di trasporto sulla Transiberiana. Sebbene Prokudin-Gorskij non abbia raggiunto Omsk, io l’ho visitata alla fine dell’estate del 1999.

Casa di Aleksandr Solomonovich Kabalkin, via Duma 3. Vista d’angolo. Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Omsk (popolazione attuale di circa 1.110.000 abitanti) fu fondata nel 1716 come fortezza sul corso medio del fiume Irtysh. Durante il XVIII secolo il suo scopo principale era quello di proteggere il confine meridionale della Russia e di stabilire l’autorità sulle popolazioni indigene della steppa.

Casa di I. F. Mashinskij, via Pushkin 26. Si noti la parete tagliafuoco in mattoni sul lato destro. Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Anche se amministrativamente subordinata a Tobolsk per tutto il XVIII secolo, Omsk acquisì un potere crescente nel XIX secolo. Dal 1808 al 1917, Omsk fu il quartier generale di tutte le truppe cosacche siberiane e, nel 1822, fu costituita una Provincia di Omsk a sé (che comprendeva anche parte dell’odierno Kazakistan).

Casa di N. Abdulmanov, via Maresciallo Zhukov 95. Struttura in legno su pianoterra in mattoni. A destra: Casa di D. V. Proskuriakov (ora moschea). Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Durante l’ultima parte del XIX secolo, Omsk iniziò un periodo di forte espansione, in quanto la città divenne un centro di trasporto per il vasto interno della Russia. Il servizio regolare di battelli a vapore lungo il fiume Irtysh fino a Tobolsk iniziò nel 1862.

Rivoluzione ferroviaria e eredità in legno

Casa in legno, via Michurin 48. Portico d’ingresso in “stile moderno” (Art Nouveau). Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Ma furono le ferrovie a fare di Omsk una città in piena espansione. Nel 1894-95 Omsk fu collegata dalla ferrovia Transiberiana con Cheljabinsk a ovest e con Novonikolaevsk (oggi Novosibirsk) a est. Nel 1913 fu completata un’altra linea ferroviaria da Omsk a Tjumen, in quella che sarebbe diventata la nuova linea principale siberiana. All’inizio del XX secolo, la popolazione di Omsk era triplicata, superando i 60 mila abitanti.

Casa di legno, via Michurin 48. Finestre con ante in “stile moderno” e sormontate da figure di draghi in stile nordico. Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Questo sviluppo come nodo di trasporto portò a un’impennata del distretto commerciale della città. Quella che in precedenza era una città di guarnigione di provincia, composta principalmente da strutture in legno punteggiate da grandi chiese, divenne ora un sito importante per le banche, le istituzioni educative, l’industria e il commercio al dettaglio in Siberia.

Casa Jankelevich, via Pochtovaja 37 e via Uchebnaja 16. Si notino le persiane in stile moderno. Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Anche durante questo rapido sviluppo, tuttavia, gli edifici in legno rimasero una parte importante del tessuto urbano. Alcune strutture in legno erano di dimensioni considerevoli e progettate da architetti affermati, come l’edificio della Divisione della Siberia Occidentale della Società Geografica Imperiale Russa, costruito nel 1896-1899 dall’architetto Iliodor Khvorinov.

Casa di tronchi vicino a via Tara. Si noti il traforo decorativo sul cornicione. In primo piano: ingresso alla cantina. Foto: 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Le sedi della Società Geografica fungevano da importanti centri intellettuali nelle province, ma quella di Omsk era insolita per il suo edificio in legno, che dimostrava un profondo legame con la tradizione russa. Meno costoso da costruire, l’edificio in legno della Società Geografica si è dimostrato anche eminentemente funzionale, servendo ancora in gran parte il suo scopo originale quando l’ho fotografato un secolo dopo il suo completamento. Le pareti in tronchi sbozzati sono fissate all’estremità con un incastro trapezoidale. Periodicamente, l’esterno è stato rivestito di tavole (come oggi), ma ho avuto la fortuna di vedere la costruzione in tronchi nel suo stato originale.

Non solo abitazioni in legno

Casa di tronchi, via Trent’anni di Komsomol 42. Dettagli neoclassici. Tetto in stagno aggiunto nel tardo periodo sovietico. Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

A Omsk, come in altre zone delle province russe, il ruolo principale dell’architettura in legno all’inizio del XX secolo era quello a uso abitazione. A volte le pareti di tronchi venivano rivestite con tavole di legno, mentre in altri casi venivano lasciate a vista. Per ridurre il pericolo di incendi – la maledizione delle città russe – molti edifici avevano un muro di mattoni sul lato destro: il brandmauer, o “muro del fuoco”.

Casa di legno, via Tara 50. A destra: parete di tronchi del capannone di stoccaggio. Foto: 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Le abitazioni in legno potevano variare da quelle relativamente semplici alle grandi case plurifamiliari. Una delle più imponenti è la villa costruita nel 1911 in quella che allora era conosciuta come via Duma (Consiglio comunale) per A. S. Kabalkin, un importante membro della cerchia avvocatizia.

Casa di legno, via Tara 50. Finestra con ante chiuse, traforo decorativo sulla facciata. Foto: 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Il palazzo di Kabalkin mostra un bel senso del design, in cui le pareti di tronchi scuri non rivestite contrastano con il colore chiaro dei semplici contorni delle finestre per un effetto estetico. L’angolo sinistro è punteggiato da una torretta che domina l’area. Quando ho scattato la foto, i lotti circostanti erano stati sgomberati, il che permetteva di vedere senza ostacoli la plasticità organica della struttura. Questo approccio alla progettazione mirava a creare un’opera d’arte unitaria da tutte le prospettive, una caratteristica del cosiddetto Stile Moderno (l’equivalente russo dell’Art Nouveau) che fiorì all’inizio del XX secolo.

Palazzi moderni

Casa di tronchi, via Tara 20. Foto: 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Altri palazzi di tronchi di dimensioni simili sono la casa di I.F. Mashinskij (via Pushkin 26) e la casa di N. Abdulmanov (via Maresciallo Zhukov 95), entrambe coronate da cupole in stile Beaux Arts. Quest’ultima casa, costruita da un commerciante musulmano locale, mostra la tecnica comune di elevare il piano principale di una casa in legno su un piano terra in mattoni.

Casa di tronchi, via Tara 42. Si notino i frontoni ornamentali delle finestre e il muro tagliafuoco in mattoni (a destra). Foto: 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Lo Stile Moderno si manifesta anche nell’esuberanza dei dettagli decorativi delle case più piccole, con ampi motivi curvilinei lungo tutta la facciata principale. Un esempio eccellente è la casa al numero 48 di via Michurin, con il suo portale in stile Art Nouveau e le finestre coronate da motivi di draghi a imitazione dello stile nordico (chiese norvegesi a doghe). Purtroppo la casa e il lotto sono stati poco curati.

Casa di V. I. Viatkin, via Krasnaja Zarja 16 e via Uchebnaja. Si notino i frontoni ornamentali delle finestre. Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Le deliziose decorazioni di alcune case in legno mostrano un eclettico mix di stile moderno con elaborati dettagli a traforo. I contorni delle finestre sono spesso coronati da elaborate decorazioni che includono un merletto di traforo o legno intagliato.

Casa Proskuriakova, via Krasnaja Zarja 31. Si noti il portico in ferro battuto e i frontoni ornamentali delle finestre. Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Altri esempi, come la casa di V.I. Viatkin (via Krasnaja zarjá 16), presentano una ricca ma precisa applicazione di dettagli neoclassici. A prescindere dallo stile della facciata, ho trovato portici in ferro battuto finemente dettagliati, come quello della Casa Proskuriakova (via Krasnaja zarjá 31).

Casa di tronchi con cupola, via Pochtovaja 39. Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Una delle espressioni decorative più giocose è la casa di Filipp Shtumfp (via Valikhanov 10), costruita all’inizio del XX secolo per un importante agronomo, imprenditore e attivista civico. Le sue torrette, la linea complicata del tetto e le finestre ornamentali richiamano lo stile tradizionale popolare lanciato dall’artista Ivan Ropet negli anni Settanta del XIX secolo.

Appartamenti in legno e influenza ebraica

Casa di Filip Shtumfp (via Valikhanov 10), costruita all'inizio del XX secolo per un importante agronomo, imprenditore e attivista civico. Foto: 19 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

A Omsk si trovano anche esempi di raffinati edifici in legno “costruttivisti’”, edificati in tutta la Russia come mezzo relativamente economico per rispondere alle esigenze abitative del primo periodo sovietico. L’edificio di appartamenti in via Tara 32 (ora demolito) mostrava un design sobrio ma elegante, con “pozzi” di finestre per le scale sopra gli ingressi.

Edificio di appartamenti in tronchi, via Tara 32. Costruito all'inizio del periodo sovietico; ora demolito. Foto: 15 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Oltre alle abitazioni familiari, ho fotografato anche un grande edificio in legno del XIX secolo che fungeva da caserma e ospedale militare. La sopravvivenza di questo edificio, visibile dalla strada in una base militare attiva, era del tutto inaspettata.

In conclusione, uno dei migliori esempi di architettura in legno di Omsk è la cosiddetta Sinagoga dei Soldati (via Maresciallo Zhukov 53), costruita nel 1855 per una comunità di “cantonisti”; soldati prelevati in giovane età dalle comunità ebraiche durante il regno di Nicola I per servire nell’esercito di tutto l’impero. Al termine di un lungo periodo di formazione e di servizio, potevano rimanere nel loro luogo di servizio senza le restrizioni che esistevano nella cosiddetta “Zona di residenza” (l’area in cui agli ebrei era consentito vivere).

Edificio militare in legno (caserma, ospedale). Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Nel 1854, la comunità di Omsk, composta da 178 ebrei registrati, scelse un rabbino e raccolse i fondi per erigere una bella sinagoga in legno decorata in stile moresco. Miracolosamente, l’edificio è sopravvissuto, nonostante le difficoltà imposte alla comunità durante il periodo sovietico. Chiuso all’inizio degli anni Venti, l’edificio è stato a lungo utilizzato come Casa dell’Educazione Sanitaria.

Sinagoga di Omsk nota come “Sinagoga dei soldati”, costruita nel 1855. Facciata laterale con finestre in stile moresco. Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Un’altra sinagoga, costruita nel 1873, ha servito la comunità ebraica per alcuni decenni, ma è stata distrutta da un incendio e rasa al suolo negli anni Settanta. Ciò lasciò la comunità senza un luogo di culto formale fino al 1991, quando la Sinagoga dei Soldati fu restituita come casa di culto alla comunità Or Hadash (“Nuova Luce”).

Danneggiata da un incendio nel 1995, la sinagoga è stata accuratamente restaurata, con rivestimenti in legno, corone “moresche” per le finestre superiori e un cornicione ornamentale. Un altro esempio di casa di culto in legno è la moschea Hodja Akhmed (via Maresciallo Zhukov 97), originariamente casa di D.V. Proskuriakov.

Moschea Hodja Akhmed (via Maresciallo Zhukov 97). Foto: 18 settembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Come in altre città siberiane, l’architettura in legno ha conferito un fascino particolare al centro storico di Omsk, ma negli ultimi decenni il numero di queste strutture è diminuito costantemente sotto la pressione dello sviluppo urbano e di una manutenzione inadeguata. Le fotografie possono almeno ricordare questa pagina importante della storia urbana russa.

Prokudin-Gorskij, il suo metodo e la sua eredità

Nei primi anni del XX secolo il fotografo russo Sergej Prokudin-Gorskij inventò un complesso procedimento per ottenere fotografie a colori. Tra il 1903 e il 1916 viaggiò per l’Impero Russo e scattò oltre 2.000 foto con il nuovo metodo, che comprendeva tre esposizioni su una lastra di vetro. Nell’agosto del 1918 lasciò la Russia con gran parte della sua collezione di negativi su vetro e si stabilì in Francia. Dopo la sua morte, a Parigi, nel 1944, i suoi eredi vendettero la collezione alla Biblioteca del Congresso Usa. All’inizio del XXI secolo, la Biblioteca del Congresso ha digitalizzato le immagini di Prokudin-Gorskij, rendendo le foto pubblicamente e gratuitamente disponibili al pubblico mondiale. Un gran numero di siti russi ora ha una copia della collezione. Nel 1986 lo storico dell’architettura e fotografo William Brumfield (1944-) organizzò la prima mostra delle foto di Prokudin-Gorskij alla Biblioteca del Congresso. In un lungo periodo di lavoro, cominciato agli inizi degli anni Settanta del Novecento, Brumfield ha rifotografato la gran parte dei luoghi visitati da Prokudin-Gorskij. Questa serie di articoli mette a confronto questi complessi architettonici a circa un secolo di distanza.



