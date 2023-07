Tre idee per risparmiare quando si viaggia in Russia

Russia Beyond

“La triade del risparmio intelligente si presenta così", ci spiega Natalia Beljakova, direttrice del Dipartimento Attività di Spedizione e Sviluppo del Turismo della Società Geografica Russa: “Primo, prenotazione anticipata e diretta. Più si è vicini al fornitore del servizio, meglio è. Secondo, non trascurate le carte fedeltà turistiche, che praticamente ogni regione russa ha attivato. Terzo, se viaggiate da soli, pianificate il vostro itinerario con ampio anticipo”.

Se sul fatto che ci sia da prenotare il prima possibile il messaggio è chiaro, cosa intende per le “carte fedeltà” delle singole regioni? “Quando si visitano i ristoranti locali, i musei privati e altri luoghi di interesse, averne una in tasca può essere gratificante come comprare un volo con le miglia accumulate dai voli precedenti”, chiarisce. “Il modo migliore per risparmiare è combinare le miglia delle compagnie di trasporto (compagnie aeree, ferrovie e persino autobus) con i bonus delle regioni”.

Mosca e San Pietroburgo hanno le loro carte viaggio. Esse consentono di risparmiare sulle visite alle principali attrazioni.

Così, la carta turistica di Mosca comprende la visita al Moskvarium (l’oceanario del Parco VdnKh), una corsa in funivia, il giro turistico in autobus a due piani e l’ingresso in vari musei.

Con la carta di San Pietroburgo è possibile visitare la Fortezza di Pietro e Paolo, fare un giro sul fiume Neva, vedere i capolavori del Museo Russo e molto altro ancora.

A Kaliningrad la locale guest card permette di ottenere sconti su noleggio auto, hotel e intrattenimento.

2 / Utilizzare i servizi online gratuiti

Leonid Pustov, responsabile della Commissione Startup dell’Unione Russa dell’Industria dei Viaggi e fondatore della comunità Travel Startups, raccomanda di sfruttare non solo i ben noti consigli di viaggio come la prenotazione anticipata e le vacanze fuori stagione, ma anche gli utili servizi di viaggio 2.0. Ecco i suoi consigli:

Usate le audioguide gratuite presenti su tmatic.travel. È possibile trovare 25 mila (!) audioguide di strade e musei di tutto il mondo. Il servizio offre anche audioguide per viaggi on the road e in treno, per gite in bicicletta e persino per fare jogging.

Partecipate agli eventi locali. Un viaggio di un fine settimana in un’altra città permette di visitare non solo i luoghi più famosi, ma anche i centri artistici locali, gli studi di ceramica, i teatri e i laboratori e di conoscere la città attraverso gli occhi di un abitante del luogo, un’esperienza molto gratificante. Per farlo, potete usufruire del servizio FunTam.

Utilizzate i codici promozionali e seguite le promozioni di marketing. Nell’applicazione mobile per turisti Turgenev si possono trovare guide, guardiani dei parchi, e pianificare la pesca o il turismo attivo. Mentre questa giovane start-up si sta guadagnando un pubblico, condivide generosamente sconti e offre ai turisti il 5% di cashback sul loro conto e bonus come parte del suo programma di fidelizzazione. È una cosa di cui approfittare!

Organizzate da soli un viaggio impegnativo. Pianificate il vostro itinerario, prenotate biglietti per concerti e musei, prenotate il ristorante, trovate escursioni attraverso il servizio online MAYAK.TRAVEL.

Scegliete alberghi, caffè e ristoranti locali piuttosto che quelli delle grandi catene. Spesso non sono peggiori in termini di standard e livello di servizio. Il servizio online hebitravel.org vi aiuterà a trovarli.

Viaggiate nei giorni feriali. I prezzi degli hotel e dei glamping durante la settimana sono solitamente più bassi rispetto al fine settimana o ai giorni festivi. Inoltre, viaggiare in un gruppo numeroso può aiutare a risparmiare. Se avete un budget limitato potete prenotare un eco-hotel o un glamping con Naturalist.travel.

E se non potete partire per un viaggio, con un casco per la realtà virtuale potete visitare qualsiasi parte del mondo senza uscire di casa!

È anche possibile ottenere idee per viaggi indipendenti dagli esperti. Ad esempio, visitate il progetto “Viaggi con la Società geografica russa", dove potete scegliere un tour già pronto, oppure potete semplicemente dare un’occhiata a un itinerario interessante tracciato dai viaggiatori.

Per coloro che trascorreranno una vacanza a Mosca, il presidente del Comitato per il Turismo di Mosca Evgenij Kozlov ricorda la piattaforma online Russpass. Essa contiene sia guide gratuite (comprese le audioguide) sia semplici idee per girare a piedi a Mosca. Inoltre, vi si trovano musei insoliti e interattivi di cui neppure la gente del posto di solito sa molto.

3 / Partecipare alle spedizioni giovanili e ai concorsi per giovani

I giovani hanno l’opportunità di viaggiare combinando il tempo libero con attività utili. Per esempio, la Società geografica russa ha molti programmi di volontariato in varie parti del Paese, per lo più destinati a partecipanti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Alcuni programmi prevedono l’esplorazione degli insediamenti di alta montagna nel Caucaso, altri il birdwatching e altri ancora il monitoraggio ecologico dell’Artico.

I vincitori dei concorsi giovanili russi possono avere la possibilità di un viaggio gratuito facendo domanda al progetto “Bolshe, chem puteshestvie”/“More than a trip”. Se si viene selezionati, vengono offerti vari tour tematici, che spaziano dalla scienza allo sport.

“Sosteniamo i vincitori e paghiamo interamente il loro viaggio”, ha dichiarato Stanislav Kireev, vicedirettore generale del progetto. “Prima mandavamo nelle grandi città, ma ora abbiamo ampliato le nostre attività e iniziato a guardare alle regioni”. Quest’anno hanno anche lanciato un progetto congiunto con VK “Mesta”.



