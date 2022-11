Quindici foto mozzafiato della steppa russa

La steppa è uno spazio sconfinato privo di alberi e interamente ricoperto di erba. Si estende su un enorme territorio della mappa dell’Eurasia. Queste terre brulle si dispiegano dall’Europa orientale fin quasi alle coste dell’Oceano Pacifico, e nell’antichità venivano indicate come la Grande Steppa (Velikaja Step, in russo), e coincidevano con quel territorio che un tempo era attraversato dalla Grande Via della Seta.

imageBROKER/Global Look Press imageBROKER/Global Look Press

Questo paesaggio che in Russia viene indicato come steppa ha un nome diverso da Paese a Paese: in Australia e in Africa si chiama savana, in Sud America pampa, in Nuova Zelanda tussock. In Russia, la steppa è un elemento naturale molto amato nella cultura locale, e coincide con un’immagine quasi sacra: la steppa enorme, dominante, sconfinata, è spesso associata alla Russia stessa.

Okinskij Tuvans (Sojots), popolo nomade di allevatori di bestiame, nel distretto di Okinskij, in Buriazia Global Look Press Global Look Press

In Russia, quest'area si estende dal Mar Nero all'Altaj, nel sud, e arriva fino alle montagne del Caucaso. Una parte di questo territorio si trova nella pianura dell'Europa orientale e un'altra nella pianura della Siberia occidentale.

Legion Media Legion Media

Pertanto, le condizioni naturali variano da luogo a luogo. Ci sono le steppe montane del Caucaso ricoperte di erbe e cespugli, e le steppe desertiche della Calmucchia, un luogo dove è molto più probabile trovare rovi e dune di sabbia che fili d’erba verde.

Legion Media Legion Media

Come in altre parti del mondo, la maggior parte della steppa russa è stata distrutta o adibita a coltivazioni, riserve di caccia, insediamenti o poligoni di tiro. I tratti di steppa vergine e incontaminata sono rare, ma esistono.

Legion Media Legion Media

La steppa della Chuja è una di queste. Questo bacino intermontano nel sud-est dell’Altaj si estende per 70 km. È circondata da catene montuose su tutti i lati, che la rendono una delle più belle; allo stesso tempo, però, il suo clima è molto rigido: è infatti la steppa più arida e fredda dei Monti Altaj. Il record di temperatura in questa regione è di -62 °C.

Legion Media Legion Media

Non sono molti gli animali in grado di sopportare una tale differenza di temperatura (in estate il termometro può toccare i +31°C). Ecco perché qui non c’è molta fauna, e buona parte degli animali e degli uccelli che abitano questi luoghi sono ormai sull’orlo dell’estinzione.

Tra i piccoli mammiferi che abitano questi posti c’è il Gatto di Pallas, inserito nella Lista Rossa degli animali a rischio estinzione. Questo soffice micione dallo sguardo molto espressivo è il più rude gatto selvatico della Russia, che non sopporta assolutamente le persone.

Ne abbiamo parlato qui.

Legion Media Legion Media

In primavera la zona della steppa si ricopre di una vegetazione rigogliosa, composta da erbe medicinali e piante bulbose capaci di trattenere l'umidità e le sostanze essenziali fino alla primavera successiva. La fioritura dei tulipani è particolarmente bella nelle steppe della Calmucchia.

Legion Media Legion Media

Nell'Oblast di Astrakhan, su un lembo della famosa Grande Steppa, la steppa russa si estende lungo la riva sinistra del fiume Volga, attraverso l'Oblast di Astrakhan e fino al Mar Caspio. E questa steppa ha un suo "volto" riconoscibile: la terra qui è arsa dal sole, con temperature estive che possono raggiungere i +50°C.

Legion Media Legion Media

Qui vivono i discendenti dei nomadi che un tempo abitavano la steppa: calmucchi, kazaki, nogai e turkmeni.

Legion Media Legion Media

Qui gli abitanti dei rari insediamenti allevano pecore, bovini, cavalli di razza e cammelli. Il cammello bactriano a due gobbe, uno dei più grandi al mondo, è un particolare motivo di orgoglio. Oggi, esattamente come migliaia di anni fa, viene utilizzato per il trasporto delle merci.

Legion Media Legion Media

Un'altra specie animale unica delle steppe della Calmucchia e della regione di Astrakhan è la saiga, una rara antilope delle steppe dall'aspetto estremamente insolito. Questo animale con gli zoccoli esisteva contemporaneamente ai mammut.

Legion Media Legion Media

Anche le steppe di Astrakhan custodiscono un luogo di cui la gente del posto va molto orgogliosa: il Monte Bogdo, un luogo sacro per la popolazione locale. È molto facile riconoscerlo: è l'unica montagna dalla tonalità rossa che si erge su questo paesaggio pianeggiante. Si tratta di un monolite di sale roccioso, che si è sedimentato in milioni e milioni di anni.

Legion Media Legion Media

Oggi, molte steppe russe sono protette perché questa terra, generalmente fertile, è una risorsa per l'agricoltura. Fino agli anni '90, in Russia non esistevano riserve di steppa. La prima è stata quella di Orenburg.

Vladdie (CC BY-SA 4.0) Vladdie (CC BY-SA 4.0)

È qui che si è deciso di liberare il cavallo di Przhevalskij, una sottospecie di cavallo selvatico che si ritiene non sia più presente in Russia. Le steppe di Orenburg sono l'unico luogo in cui oggi si possono trovare questi animali.

LEGGI ANCHE: Scoprire il deserto in Russia: viaggio in Calmucchia, terra di fascino e diversità

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale