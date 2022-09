Il terem ad Astashovo, una grande dacia di lusso nella foresta di Chukhloma

All’inizio del XX secolo, il fotografo e inventore russo Sergej Prokudin-Gorskij (1863-1944) sviluppò un complesso processo tecnologico per ottenere fotografie a colori. Determinato a utilizzare questo nuovo metodo per documentare la ricca varietà dell’Impero russo, fotografò numerosi siti storici durante il decennio precedente l'abdicazione di Nicola II.

La stazione di Maselskaja. Nuove case di legno dietro la stazione. Estate 1916 Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

L'ultima spedizione di Prokudin-Gorskij ebbe luogo nel Nord russo durante la tarda estate del 1916, mentre in Europa infuriava la Grande Guerra. In tempi così difficili, quella spedizione fu possibile grazie al plauso di una commissione statale per testimoniare la costruzione della ferrovia lungo il Mar Bianco fino al nuovo porto di Murman (oggi Murmansk), sviluppata nell’estremità nord-occidentale della penisola di Kola per ricevere i rifornimenti militari occidentali destinati alle armate russe in difficoltà.

Il terem di Astashovo, lato ovest, 28 maggio 2016 William Brumfield William Brumfield

Tra le stazioni fotografate da Prokudin-Gorskij c'era anche Maselskaja, costruita come grande deposito a nord di Petrozavodsk. Le sue due vedute includono il nuovo edificio della stazione e una fila di case alle spalle. L'uso di progetti standardizzati permetteva una costruzione rapida, ma gli edifici si distinguevano per l'uso di robusti tronchi di pino.

La balcone occidentale del terem di Astashovo, 28 maggio 2016 William Brumfield William Brumfield

All'indomani della Seconda guerra mondiale e con la diminuzione della popolazione locale, la stazione Maselskaja fotografata da Prokudin-Gorskij ormai non esisteva più. Tuttavia, quell’abilità nel costruire edifici con l’uso di tronchi, raccontato attraverso le sue fotografie, è stata ben conservata altrove.

La nascita del terem

Il terem di Astashovo, facciata ovest, 30 maggio 2016 William Brumfield William Brumfield

Uno degli esempi in legno più spettacolari è una villa (“terem”, in russo) costruita nelle foreste della provincia di Kostroma alla fine del XIX secolo. Il terem del villaggio di Astashovo è ancor più sorprendente se si pensa che si è salvato dalla distruzione generale delle case di campagna russe pre-rivoluzionarie. All'inizio del XXI secolo, quell’esuberante struttura assomigliava a una casa-torre uscita da un film di Hollywood, nascosta da giovani alberi e in totale stato di abbandono. Fortunatamente intervenne il destino a salvarla.

Il costruttore e proprietario originario di questa straordinaria struttura in legno era Martjan Sozonovich Sazonov. Nato nel 1842 nel villaggio di Astashovo, vicino a Chukhloma, Sazonov proveniva da una agiata famiglia di contadini statali.

Il terem di Astashovo, facciata ovest, 28 maggio 2016 William Brumfield William Brumfield

La sua biografia, infatti, mette in discussione le tesi sui contadini nella Russia del XIX secolo: sebbene la maggior parte di loro avesse poca terra e ancor meno denaro, c’erano delle eccezioni, rappresentate da coloro che erano riusciti ad accumulare un po’ di ricchezza. Nelle aree di Kostroma e Jaroslavl, questa ricchezza proveniva tipicamente da San Pietroburgo, dove i giovani più intraprendenti si recavano a lavorare come operai edili stagionali.

Quando arrivò il momento di presentare i documenti per lavorare a San Pietroburgo, Martjan decise di usare il nome del padre (Sozon Markov) come nome di famiglia: “Sozonov”.

Alcuni dettagli del terem di Astashovo William Brumfield William Brumfield

Secondo la prassi regionale, i giovani di età compresa tra i 12 e i 14 anni venivano avviati a un apprendistato di quattro anni nei mestieri edili della capitale, al termine del quale venivano collocati in base alle loro competenze specifiche. Martjan divenne un bravo falegname e carpentiere, particolarmente abile nella costruzione di mobili.

Come la maggior parte dei suoi coetanei, mantenne stretti legami con la sua regione natale. Nel 1862 sposò Anna Andreevna, originaria del vicino villaggio di Faleleevo. Diventato un imprenditore di successo, con operai e laboratori a San Pietroburgo, Sazonov riportò parte dei suoi profitti nella regione di Chukhloma: non solo costruì delle case nella stessa Chukhloma, ma donò anche del denaro in beneficenza a livello locale.

Il terem di Astashovo, vista sud, 29 maggio 2016 William Brumfield William Brumfield

Tuttavia sembra che dopo gli anni Sessanta del XIX secolo, Sazonov fosse costretto a trascorrere buona parte del tempo a San Pietroburgo per seguire gli affari. A metà degli anni Novanta del XIX secolo, la sua prima moglie morì di tifo ed egli si risposò con Ekaterina Dobrovolskaja, la figlia ventunenne di un diacono della Chiesa di Elia il Profeta nel vicino villaggio di Iljinskoe. Poco dopo (presumibilmente nel 1897), costruì la villa di legno di Astashovo.

Una dacia di lusso

Il terem di Astashovo, facciata sud; finestra con contorno decorativo, 29 maggio 2016 William Brumfield William Brumfield

La casa costruita da Sazonov viene spesso chiamata “dacia”... ma è tutt'altro che modesta! Il suo complesso design è composto da una struttura principale a due piani fatta di robusti tronchi di abete, sopra la quale si trova un terzo piano con balconi sporgenti e stanze estive. Questa struttura superiore riflette un'interpretazione ottocentesca delle camere tradizionali note come “terem” o “teremok”, da dove deriva il nome della casa.

Il tetto, con i suoi balconi e gli abbaini, è un tripudio di ornamenti. La trave che sostiene la sommità del tetto è un unico tronco di pino che in origine era lungo 37 metri. L'apice è rappresentato dall'angolo sud-occidentale, dove svetta un’elegante torre.

Il terem di Astashovo, facciata sud, 29 maggio 2016 William Brumfield William Brumfield

Il rivestimento in assi delle pareti di tronchi fa da sfondo a cornici ornamentali e a ornamenti decorativi delle finestre (nalichniki), dai colori vivaci. Anche se evocano le strutture tradizionali in legno come l’izbà (la casa dei contadini), le decorazioni delle finestre hanno un design più raffinato e astratto, caratteristico dell'estetica nazionale del XIX secolo.

Questa influenza urbana stilizzata è evidente in alcuni dettagli ornamentali, come i cartigli a conchiglia, e nei motivi dell'architettura classica, come i triglifi, le metope e gli acroteri. Questi elementi hanno arricchito i modelli decorativi popolari che si stavano trasformando nel XIX secolo, quando i maestri falegnami che lavoravano nei grandi centri urbani tornavano nei loro villaggi con un nuovo repertorio di motivi ornamentali.

L’ispirazione dalla capitale

Il terem di Astashovo, dettagli della facciata sud, 29 maggio 2016 William Brumfield William Brumfield

Il terem Sazonov è dunque un'opera d'arte urbana che deve molto all'artigianato tradizionale, ma non meno alle idee estetiche romantiche dell'architettura autoctona. Ivan Ropet (Petrov), così determinante nel gruppo di Abramtsevo, fu uno dei principali promotori artistici di questa rinascita nazionale e la sua influenza ebbe un ruolo di primo piano in una pubblicazione popolare di schizzi e progetti nota come “Motivi dell'architettura russa”.

Il terem di Astashovo, facciata nord (abbaino) e facciata ovest (balcone decorato). Maggio 2016 William Brumfield William Brumfield

Tali pubblicazioni, ampiamente diffuse e contenenti numerosi progetti di case di campagna in legno, erano senza dubbio note a Sazonov e agli architetti con cui egli collaborava a San Pietroburgo. In questo contesto la casa di Sazonov, situata nella remota Astashovo, ha un legame diretto con un importante movimento estetico nato nella capitale russa di allora.

Sazonov visse nella sua dimora per non più di due decenni. Morì nel settembre del 1914, poche settimane dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale. La sua scomparsa sembra essere avvenuta nel momento “giusto”: il conflitto mondiale e la rivoluzione che ne seguì si rivelarono una catastrofe di proporzioni inaudite, che pose fine allo stile di vita agiato, rappresentato da strutture come questa.

Dettaglio del tetto del teremo di Astashovo William Brumfield William Brumfield

In seguito alla rivoluzione bolscevica, la vedova di Sazonov fu privata della casa, che rimase chiusa e disabitata fino al 1942. A quel punto, gli interni - intatti, ma privi di mobili - furono convertiti per essere utilizzati dall'amministrazione locale del villaggio. All'inizio degli anni Settanta, la casa fu definitivamente abbandonata; anche il villaggio era ormai quasi del tutto disabitato (l'ultimo abitante di Astashovo se ne andò all'inizio degli anni Novanta).

Gli ornamenti del tetto, giugno 2016 William Brumfield William Brumfield

Priva di manutenzione, la struttura fu inghiottita dalla foresta. All'inizio di questo secolo, si sono accesi i riflettori sul destino de terem, che, ormai fatiscente, sembrava sul punto di crollare.

La rinascita del terem

Il terem di Astashovo, vista sud-ovest dalla torre di avvistamento verso il parco con stagni e cappella di legno, 1 giugno 2016 William Brumfield William Brumfield

Come spesso accade per questi tesori, all’orizzonte non si profilavano progetti interessanti per salvare una simile struttura. Ma il terem è finito sotto gli occhi di Andrej Pavlichenko e Olga Golovicher, che hanno dato una seconda vita a questo luogo decadente. Pavlichenko si avvalse dei servizi di Aleksandr Popov, uno specialista esperto nel restauro di monumenti in legno.

I primi lavori prevedevano la creazione di una strada di accesso e la bonifica del luogo invaso dalla foresta. Nel 2011 una squadra di operai ha smontato la struttura rimanente e l'ha trasportata nei laboratori di Popov nella città di Kirillov (regione di Vologda), dove sono stati analizzati i componenti in legno. Alcune parti sono state interamente restaurate, altre (come i dettagli decorativi) sono state ricostruite sulla base dei pezzi originali.

Villaggio di Ilinskoe (vicino ad Astashovo). Chiesa di Elia il Profeta, vista da nord. 30 maggio 2016 William Brumfield William Brumfield

Nel 2013 sono iniziati i lavori di riassemblaggio del terem nel suo luogo originale, sopra uno strato di mattoni. I lavori esterni sono stati completati; il restauro degli interni invece si è rivelato più complicato, poiché l'involucro della casa era stato completamente svuotato. Sono state recuperate tracce dell'arredamento originale, come le grandi stufe in ceramica, ma non è rimasto alcun mobile. Quella che avrebbe dovuto essere un'imponente scala che portava dal primo al secondo piano non è stata recuperata. Tuttavia, è stato possibile ripristinare la disposizione originale delle stanze.

Il progetto di restauro ha incluso anche gli stagni che si trovavano di fronte alla villa (l'acqua per la casa proveniva da un profondo pozzo artesiano in questa zona paludosa). Un ultimo fatto degno di nota è il restauro di una cappella in legno (proveniente dal vicino villaggio di Golovinskoe), costruita nello stesso periodo del terem con alcune decorazioni.

Il terem di Astashovo è una dimostrazione di restauro architettonico di successo, avvenuto in condizioni difficili, oltre che un'attrazione per il turismo culturale. Si spera che queste soluzioni possano essere applicate anche altrove in Russia.

Prokudin-Gorskij, il suo metodo e la sua eredità

Nei primi anni del XX secolo il fotografo russo Sergej Prokudin-Gorskij inventò un complesso procedimento per ottenere fotografie a colori. Tra il 1903 e il 1916 viaggiò per l’Impero Russo e scattò oltre 2.000 foto con il nuovo metodo, che comprendeva tre esposizioni su una lastra di vetro. Nell’agosto del 1918 lasciò la Russia con gran parte della sua collezione di negativi su vetro e si stabilì in Francia. Dopo la sua morte, a Parigi, nel 1944, i suoi eredi vendettero la collezione alla Biblioteca del Congresso Usa. All’inizio del XXI secolo, la Biblioteca del Congresso ha digitalizzato le immagini di Prokudin-Gorskij, rendendo le foto pubblicamente e gratuitamente disponibili al pubblico mondiale. Un gran numero di siti russi ora ha una copia della collezione. Nel 1986 lo storico dell’architettura e fotografo William Brumfield (1944-) organizzò la prima mostra delle foto di Prokudin-Gorskij alla Biblioteca del Congresso. In un lungo periodo di lavoro, cominciato agli inizi degli anni Settanta del Novecento, Brumfield ha rifotografato la gran parte dei luoghi visitati da Prokudin-Gorskij. Questa serie di articoli mette a confronto questi complessi architettonici a circa un secolo di distanza.

