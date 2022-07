Il mercatino delle pulci del Cremlino di Izmailovo: un angolo di curiosa e rara stravaganza

Russia Beyond

Costruito negli anni Duemila nello stile dei palazzi del folklore russo, questo variopinto Cremlino ospita un mercato di oggetti usati e antiquariato che attira visitatori da ogni dove. Un paradiso per i collezionisti, un angolo da esplorare per i turisti

Oltre al famoso Cremlino di Mosca sulla Piazza Rossa, ce n'è un altro nella capitale russa: si trova fuori dal centro città, nel quartiere residenziale di Izmailovo.

Da lontano sembra un tradizionale edificio del folklore russo, di quelli che vengono descritti nelle fiabe: alti muri in pietra bianca, tetti colorati, terem e stanze in legno: non ci crederete, ma tutto questo splendore è stato costruito nei primi anni Duemila!

A essere sinceri, questo non è un vero Cremlino: è un palazzo artificiale. Nella storia della Russia, infatti, non è mai esistito nulla di simile. L’intera struttura è stata costruita prendendo spunto dalle fiabe e dalle leggende russe. Ad ogni modo, tutto ciò non ne sminuisce il fascino agli occhi dei turisti e degli abitanti della capitale.

La sorpresa principale di questo complesso attende i visitatori all'interno: il Cremlino di Izmailovo è stato originariamente concepito come un complesso culturale e di intrattenimento con musei, esposizioni e laboratori dove i visitatori possono osservare da vicino l'artigianato russo. In effetti, all’interno del Cremlino di Izmailovo ci sono diversi musei (come quello dedicato al pane). Si contano anche gallerie artigianali con ninnoli e souvenir, e un ampio spazio dove gli artisti vendono le loro opere. Ma tutto ciò viene messo all'ombra dal principale punto di attrazione del Cremlino di Izmailovo: il mercato delle pulci e dell'antiquariato. Qui vi abbiamo presentato la nostra guida agli acquisti al Mercato di Izmailovo.

Lì, nel mercatino delle pulci, si trova in vendita ogni oggetto vintage possibile immaginabile. Paradossalmente, tra i grigi palazzoni del tipico paesaggio urbano russo, spuntano grosse collezioni di vecchi manufatti sovietici. Probabilmente nessun altro mercatino ha così tanti busti di Vladimir Lenin e orsi “Mishka” delle Olimpiadi del 1980 come questo!

All’ingresso del mercato, alcune babushke vendono delle vecchie borse e valigie, esposte ai visitatori per terra, sopra un telo: sembrano sopravvissute alla Rivoluzione del 1917! Poco più in là si trovano orologi, pupazzi di plastica e, naturalmente, un'infinità di piatti di porcellana: insomma, tutto ciò per cui la gente in epoca sovietica faceva la fila, ma che oggi prende polvere nello sgabuzzino.

Salendo le scale, si può notare come, proprio sotto le torri affrescate, centinaia di persone allestiscano tavoli per promuovere le loro merci. C'è un intero padiglione con dischi in vinile, che nessun appassionato di musica si lascerà sfuggire. Volete una versione sovietica degli Abba o dei Beatles? O magari una rara registrazione dei Queen? I collezionisti possono trovare anche musicisti rock sovietici, registrazioni di orchestre di musica classica e successi pop mondiali.

All'interno delle case di legno ci sono lunghi tavoli, coperti da vecchi giornali. Qui si vendono oggetti personali: astucci per cosmetici, tovaglioli di pizzo ricamati con cura e perline fatte in casa. Vestiti di ogni tipo vengono appesi alle ringhiere vicino alle mura del Cremlino… un po’ come se qualcuno stendesse i panni ad asciugare in un castello medievale!

Qui, fra milioni di cianfrusaglie, spuntano anche veri e propri oggetti d'antiquariato per intenditori: statuette di gioielli, filatoi autentici e bambole di stoffa, che hanno sicuramente almeno mezzo secolo di vita. Ci sono anche copie (e forse non solo copie) di monete di epoche diverse. Formalmente, la parte del mercato dell'antiquariato è separata da quella delle “pulci” da un ponte di legno, ma, in realtà, si cammina da un chiosco all'altro mentre si cerca qualche insolito oggetto.

In mezzo ai moscoviti e ai turisti, si intravedono anche dei veri collezionisti, che sanno dove trovare monete rare, vecchi giocattoli sovietici e francobolli. I prezzi ovviamente devono essere contrattati.

Il mercato del Cremlino di Izmailovo è aperto nei fine settimana dalle 9 alle 17. Tuttavia, secondo i professionisti, se volete davvero trovare qualcosa di interessante, è meglio arrivare presto, quando apre. Naturalmente non siete obbligati a comprare nulla e potete semplicemente gironzolare ammirando questo museo dell'antichità vicino alle mura del castello!

