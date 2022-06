Le moschee più belle della Russia viste dall’interno (FOTO)

Russia Beyond

L'Islam è la seconda religione più diffusa in Russia: in tutto il Paese sono state costruite diverse moschee (nella sola Cecenia se ne contano più di 1.200!). Abbiamo scelto gli edifici più impressionanti, non solo dall'esterno ma anche dall'interno

1 / Moschea Cattedrale di Mosca

Questa è la moschea più alta dell'Europa orientale; eretta a Mosca, nella zona di Prospekt Mira, ha minareti alti 78 metri.

Legion Media Legion Media

Durante l’epoca di Stalin, molti edifici religiosi furono chiusi e trasformati in magazzini, o semplicemente distrutti. Ma questa sorte risparmiò la Moschea Cattedrale di Mosca. Fondata nel 1904 e finanziata dal mercante Salikh Yerzin, commerciante di tessuti e pellicce, la Moschea della capitale non è mai stata chiusa. L'Unione Sovietica, desiderosa di allacciare relazioni con il mondo musulmano, vi portava spesso i leader di vari Paesi del Medio Oriente in visita.

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

L'attuale moschea non è una ricostruzione di quella vecchia: si tratta di un nuovo edificio, costruito nel 2015. Si erge su 131 palafitte, poiché sotto l'edificio scorre il fiume sotterraneo Naprudnaja e, accanto ad esso, passa una linea della metropolitana.

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Tre piani sono adibiti alle preghiere. La Moschea dispone di una sala di preghiera grande e una piccola (quella piccola riproduce l'antico edificio della Moschea Sobornaja, che esisteva in questo stesso luogo fino al 2011).

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Lungo il perimetro delle sale sono presenti della balconate, per una maggiore capienza. In totale la moschea può ospitare fino a 10mila persone. Il marmo per la decorazione è stato portato dal Canada (una varietà che resiste meglio al clima freddo), mentre il lampadario principale di cristallo - del peso di 1,5 tonnellate - e le porte frontali intagliate sono stati donati dal governo della Turchia.

2 / La Moschea “Orgoglio dei musulmani”

Il marmo bianco, i dettagli in oro e i dipinti a mano rendono questa Moschea l'“Orgoglio dei musulmani”; è infatti considerata una delle moschee più belle della Russia.

Said Tsarnaev/Sputnik Said Tsarnaev/Sputnik

È stata costruita nel 2019 nella città di Shali, a 30 chilometri da Groznyj, la capitale della Cecenia, ed è dedicata al Profeta Maometto (il nome completo è Moschea dell'orgoglio dei musulmani del Profeta Maometto). Attualmente è la più grande moschea d'Europa, con una capacità di oltre 30.000 persone all'interno e altre 70.000 nell'area circostante.

Sergej Korneev (CC BY-SA 4.0) Sergej Korneev (CC BY-SA 4.0)

L'architettura dell’edificio combina gli stili persiano, centroasiatico e bizantino.

Sergej Korneev (CC BY-SA 4.0) Sergej Korneev (CC BY-SA 4.0)

Le pareti esterne della moschea sono rivestite di marmo bianco proveniente dall'isola di Tasos; questo marmo è noto per le sue proprietà di riflettere la luce e consente di stabilizzare la temperatura nei periodi caldi. All'interno, molte delle decorazioni sono dipinte a mano, come la pittura dorata sotto la cupola e le composizioni in marmo colorato.

Said Tsarnaev/Sputnik Said Tsarnaev/Sputnik

La decorazione principale della moschea è costituita da un lampadario del peso di quasi tre tonnellate, realizzato in Turchia, e da 395 lampade decorate con oro e pietre Swarovski.

3 / Moschea Cattedrale di San Pietroburgo

Un tempo era la moschea principale dell'Impero Russo e la più grande moschea d'Europa. Oggi la Moschea Cattedrale di San Pietroburgo è conosciuta soprattutto come l'unica moschea costruita su un'isola fluviale, ed è strettamente legata alla tomba di Tamerlano a Samarcanda.

Petr Kovalev/TASS Petr Kovalev/TASS

La cupola della moschea, infatti, è quasi identica a quella della tomba di Samarcanda. Anche i dettagli della decorazione affondano le loro radici lì: l'artista L. Maksimov si recò appositamente a Samarcanda per realizzare una copia dei disegni delle moschee Shah Zinde e Gur Emir.

Purpleabyss (CC BY-SA 4.0), A.Savin, WikiCommons Purpleabyss (CC BY-SA 4.0), A.Savin, WikiCommons

La moschea è stata fondata nel 1910. È nota anche come Moschea Blu perché la porta, la cupola e i minareti sono rivestiti di ceramica blu.

Canes (CC BY-SA 3.0), Margarita Zakaryan (CC BY-SA 3.0) Canes (CC BY-SA 3.0), Margarita Zakaryan (CC BY-SA 3.0)

Sui suoi tre piani, la moschea può ospitare fino a cinquemila persone. Un'ampia scala di marmo conduce all'ultimo piano - il terzo -, situato sotto la cupola. Il venerdì e i giorni festivi l’ultimo piano diventa un altro luogo di preghiera per gli uomini, oltre al piano terra.

Sergej Konkov/TASS Sergej Konkov/TASS

4 / “Kul Sharif”

Questa moschea è stata costruita sul luogo dove sorgeva un’altra moschea, distrutta nel 1552 dalle truppe dello zar Ivan il Terribile durante l'assalto a Kazan, la capitale del Khanato di Kazan. Sia la moschea antica che quella moderna portano il nome di Kul Sharif, l'ultimo imam, nonché una delle persone più rispettate dai Tatari. Durante l'assalto, furono uccisi tutti, compreso Kul Sharif, e la città finì in fiamme.

Egor Aleev/TASS Egor Aleev/TASS

Non è noto l'aspetto della prima moschea di Kul Sharif: la versione moderna è un progetto indipendente. È stata eretta nel 2005, in concomitanza con le celebrazioni per i 1.000 anni di Kazan. Oggi è la principale Moschea Cattedrale della Repubblica del Tatarstan.

Maksim Tumanov/TASS Maksim Tumanov/TASS

Lo spazio interno è progettato per ospitare cinquemila persone. La cupola principale dell'edificio, del diametro di 17 metri, è decorata all'interno con le sembianze del famoso “cappello di Kazan”, una delle regalie degli zar russi.

Vasilievs (CC BY-SA 4.0) Vasilievs (CC BY-SA 4.0)

La moschea è abbellita da granito e marmo degli Urali, un lampadario di cristallo di quasi due tonnellate prodotto in Boemia e tappeti, dono dell'Iran.

Vasilievs (CC BY-SA 4.0) Vasilievs (CC BY-SA 4.0)

Anche l'arredamento interno presenta molti elementi fatti a mano, come gli stucchi e i mosaici, realizzati con tecniche del XVI secolo.

5 / “Il cuore della Cecenia”

Sara Saitova (CC BY-SA 4.0) Sara Saitova (CC BY-SA 4.0)

Questa moschea nel centro di Groznyj si ispira alla Moschea Blu di Istanbul. È stata inaugurata nell'autunno del 2008 e porta il nome del primo presidente della Cecenia, Akhmat-Khadji Kadyrov.

Salman (CC BY-SA 3.0) Salman (CC BY-SA 3.0)

Al suo interno, il Cuore della Cecenia è rivestita di marmo bianco proveniente dall'isola turca di Marmara Adasa, ed è dipinta con i tradizionali “bustami” ceceni (anch'essi opera di artigiani turchi) e testi del Corano con dorature di altissimo livello.

Vyacheslav Argenberg (CC BY-SA 4.0) Vyacheslav Argenberg (CC BY-SA 4.0)

36 lampadari con cristalli Swarovski e vari ornamenti ricordano i luoghi santi musulmani: 27 di essi riproducono la Moschea Qubbatu-as-Sakhra di Gerusalemme, 8 riflettono la Moschea Rovzatu-Nebevi di Medina e il lampadario più grande è simile, nella forma, alla Kaʿba della Mecca.

Legioner2016 (CC BY-SA 4.0), Marie Čcheidzeová (CC BY-SA 4.0) Legioner2016 (CC BY-SA 4.0), Marie Čcheidzeová (CC BY-SA 4.0)

Complessivamente per creare i lampadari sono state necessarie diverse tonnellate di bronzo, 2,5 kg di oro e oltre 1 milione di altri pezzi!

