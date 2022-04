A Mosca verranno costruiti sette nuovi ponti: ecco come cambieranno il volto della città

Russia Beyond

Le autorità di Mosca stanno per costruire sette nuovi ponti in diverse parti della città. Alcuni saranno solo pedonali, altri hanno lo scopo di collegare i nuovi quartieri abitativi con le stazioni della metropolitana e i principali snodi dei trasporti; altri sono stati pensati per ridurre gli ingorghi. Ogni progetto è unico e ha le sue caratteristiche: c'è persino un ponte con una vela!

Date un'occhiata ai nuovi ponti progettati dal dipartimento per l'Architettura e la Pianificazione urbana della città di Mosca.

1 / Nel centro di Mosca sorgerà un nuovo ponte pedonale che collegherà l’isola Balchug al lungofiume Jakimanskaja, attraverso il canale Vodotvodnyj. È un tratto importante di una bella passeggiata turistica e offrirà accesso al nuovo centro culturale GES-2, restaurato di recente dall’architetto italiano Renzo Piano. Il ponte è caratterizzato da una trave metallica che lo divide in parti, separando i ciclisti dai pedoni; questa trave servirà al contempo da panchina.

2 / Un nuovo ponte automobilistico verrà costruito nel quartiere del parco Filevskij e collegherà via Mjasishcheva alla stazione della metropolitana Mnevniki.

3 / Un ponte con una vela di 250 metri affacciata sul fiume Moscova, a est di Mosca, collegherà via Novozavodskaja dal parco Fili al parco Terekhovo. Il progetto è davvero interessante: il ponte è dotato di un solo pilone, costruito a un’altezza relativamente bassa per tali campate. Il telaio che regge la massicciata sarà il primo del suo genere al mondo.

4 / Un altro ponte a est di Mosca collegherà via Ostrovnaja dei quartieri Krylatskoe e Mnevniki, a dieci minuti a piedi dalla nuova stazione della metropolitana Terekhovo. I graziosi archi del ponte ricordano una specie di “portone” sull’acqua.

5 / Il ponte pedonale e ciclabile verso il Parco Fili assomiglia a un filo che passa attraverso la cruna di un ago. Questa costruzione apparentemente fragile completerà la creazione di una passerella tra i parchi Mnevniki e Fili, e sorgerà a 700 metri dalla stazione della metropolitana Terekhovo.

6 / Un ponte automobilistico a sei corsie collegherà i viali Beregovoj e Prichalny ai nuovi quartieri residenziali in costruzione sulle due sponde del fiume Moskova. Il ponte avrà dei passaggi pedonali e ciclabili e darà accesso a una nuova parte del lungofiume.

7 / Questo nuovo ponte collegherà i quartieri Nagatinskij Zaton e Pechatniki, a sud di Mosca, e sarà situato accanto alla nuova stazione della metropolitana Nagatinskij Zaton, attualmente in costruzione. La struttura a forma di mezzaluna lunga 240 metri sarà sostenuta da sottili pali di acciaio, che da lontano sembrano stalattiti che emergono dall'acqua.

