In slitta a tutta velocità: ecco come si è svolta la tradizionale gara delle renne a Salekhard

Russia Beyond

Lo sapete che una renna può correre a 60 km/h? Ogni anno, nella città sul Circolo Polare Artico, i popoli nomadi arrivano dalla tundra con il loro bagaglio di tradizioni per partecipare alla Giornata dell’allevatore di renne

I popoli indigeni (Nenets, Selkups, Khanty e altri) che vivono nella tundra dello Jamal (Russia settentrionale) praticano da sempre l'allevamento delle renne. Ma non tutti sanno che le renne, oltre a pascolare placidamente sui prati coperti di neve, competono in gare di velocità come se fossero moderne automobili! Oggi anno, nello Jamal, si tengono insolite gare di renne.

Aleksej Maishev/Sputnik Aleksej Maishev/Sputnik

Ogni primavera, nel Circondario autonomo dello Jamalo Nenets si tiene una festa importantissima per la regione: la Giornata dell’allevatore di renne. I popoli nomadi arrivano dalla tundra in città, portando con sé il loro bagaglio di tradizioni, ricette culinarie e sport. La competizione più spettacolare è la gara di slitte trainate da renne. Quest’anno la manifestazione si è svolta alla fine di marzo a Salekhard, l'unica città del mondo sul Circolo Polare Artico.

Sergej Afanasenko / Mediacenter Salekhard Sergej Afanasenko / Mediacenter Salekhard

Per prima cosa, l'allevatore di renne deve prendere la renna più veloce del branco (il che è di per sé un'avventura!) e agganciarla nel giusto ordine. Dopo di che, inizia lo spettacolo.

Prima dell'inizio della competizione, gli ospiti si godono una sfilata di slitte trainate dalle renne. Poi iniziano le gare.

Sergej Afanasenko / Mediacenter Salekhard Sergej Afanasenko / Mediacenter Salekhard

Ci sono da tre a sei renne per slitta. Il “musher” (o “kayur”) usa una speciale asta di tre metri chiamata “khorey” per controllare la slitta, guidando le renne con un fischietto.

LEGGI ANCHE: Sette fatti sull’Estremo Nord russo che vi stupiranno

Aleksej Maishev/Sputnik Aleksej Maishev/Sputnik

La distanza in sé è di soli 600 metri, ma accelerano circa 100 metri prima della linea di partenza e si fermano molto dopo l'arrivo. La distanza di frenata delle renne è abbastanza lunga, quindi gli spettatori devono stare lontani, perché una renna in corsa difficilmente si accorge di qualcosa sulla sua strada.

Aleksej Maishev/Sputnik Aleksej Maishev/Sputnik

Le renne possono raggiungere una velocità di 60 km/h. Come una macchina! Per guidare una slitta, un pastore di renne deve avere molta esperienza.

Sergej Afanasenko / Mediacenter Salekhard Sergej Afanasenko / Mediacenter Salekhard

La presenza degli spettatori ovviamente non facilita l’impresa: le renne si spaventano per la folla rumorosa e possono uscire dal tracciato.

Sergej Afanasenko / Mediacenter Salekhard Sergej Afanasenko / Mediacenter Salekhard

Nell’edizione 2022, hanno partecipato 77 squadre di slitte, 21 delle quali erano guidate da donne. La slitta trainata dalle renne è l'unico sport nomade dove le donne e gli uomini competono insieme.

Sergej Afanasenko / Mediacenter Salekhard Sergej Afanasenko / Mediacenter Salekhard

Per il secondo anno consecutivo, sul gradino più alto del podio è salito Aleksandr Salinder, che ha vinto una motoslitta; tra le donne ha vinto invece Nina Laptander, che ha ricevuto una nuova slitta.

Sergej Afanasenko / Mediacenter Salekhard Sergej Afanasenko / Mediacenter Salekhard

Aleksej Maishev/Sputnik Aleksej Maishev/Sputnik

LEGGI ANCHE: Come vive una ragazza allevatrice di renne nella Russia di oggi (FOTO)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale