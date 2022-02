In volo dall’Italia alla Kamchatka: l’impresa da record con dieci piccoli aerei da turismo

La spedizione, composta da 35 piloti provenienti da varie regioni d’Italia, sarà guidata dal russo Denis Losev. Gli aerei partiranno il 26 giugno da Lugo (Ravenna) e voleranno per 22.000 km fino alla punta più estrema della Russia. Una sfida senza precedenti per stabilire il record mondiale di volo di gruppo con aerei da turismo. Il 17 febbraio 2022 la presentazione del progetto a Roma

Dieci aerei da turismo per un viaggio di 22.000 km attraverso il paese più grande del mondo. È l’impresa che si preparano a vivere 35 piloti, uomini e donne, provenienti da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Veneto e Sicilia, che a turno affronteranno le tappe di questa avventura. Il progetto si chiama “Fly & Feel: Kamchatka” e si pone l’obiettivo di raggiungere la penisola della Kamchatka, nell’Estremo oriente russo, decollando dal piccolo aeroporto di Lugo, in provincia di Ravenna. La spedizione, che partirà il 26 giugno e durerà circa quattro settimane, è senza precedenti e punta a stabilire il record mondiale di volo di gruppo con aerei da turismo.

Il progetto

Il progetto, che punta a promuovere le regioni russe meno conosciute - ricche di storia e risorse naturali - e a rafforzare le relazioni bilaterali tra i due paesi, verrà presentato il 17 febbraio 2022 a Roma, nella sede del Centro Russo di Scienza e Cultura, in formato ibrido: in presenza e online sulla piattaforma Zoom. L’evento si aprirà alle ore 14 con la tavola rotonda “Il dialogo tra le capitali”, organizzata con la partecipazione della Camera di Commercio di Mosca per presentare le ​​prospettive di sviluppo dei rapporti commerciali tra l'Italia e la Russia. Seguirà alle 16 la conferenza di presentazione del progetto, con la partecipazione dei piloti e l’intervento di Mikhail Talalay, storico dell’Accademia russa delle Scienze. Talalay ripercorrerà le storie di coloro che, nel secolo scorso, hanno sfidato i propri limiti e i confini geografici, a cavallo tra Russia e Italia, come l’esploratore Umberto Nobile.

Seguirà l’intervento di Guido Pautasso, storico e collezionista, che affronterà il mito del volo con i versi dei massimi rappresentanti della poesia futurista in Italia e in Russia, da Marinetti a Majakovskij.

Infine, il pubblico potrà ammirare gli scatti della collezione “La Russia vista dal cielo” realizzati da Sergej Fomin, che in 13 anni ha immortalato 30 regioni della Russia in tutta la loro bellezza e unicità.

Le tappe

Il progetto, promosso dall’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo, è nato da un’idea di Denis Losev, pilota originario della Kamchatka, responsabile della pianificazione tecnica e logistica della spedizione. Durante la traversata sono previsti 17 scali, uno dei quali a Tambov, una città a circa 500 km da Mosca, dove si svolgerà un evento commemorativo legato alla Seconda guerra mondiale: nel cimitero internazionale che oggi sorge sulle rovine del campo dove furono detenuti quasi 10.000 soldati italiani, alla presenza dei nipoti di due soldati allora nemici, sarà depositato un mazzo di fiori in onore di tutti i caduti.

Nei cieli della Russia gli equipaggi italiani saranno raggiunti da due aerei guidati da donne pilota russe, per sottolineare quanto l’amore per il volo sia universale.

