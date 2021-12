In quali paesi i cittadini russi possono entrare senza visto?

Anche se i russi hanno bisogno di un visto per viaggiare nel Nord America e in Europa, ci sono molti paesi dove il documento d’ingresso non è richiesto

In generale, chi ha il passaporto russo può viaggiare in vari paesi del mondo senza dover richiedere un visto. La lista include posti esotici come la Repubblica Sudafricana o la Giamaica.

Ma dove possono andare i russi senza passaporto?

Getty Images Getty Images

Alcuni paesi non solo permettono l’ingresso ai cittadini russi senza visto, ma aprono loro le frontiere anche senza la necessità di esibire il passaporto internazionale. Si tratta perlopiù delle ex repubbliche sovietiche, che hanno ancora oggi stretti legami con la Russia e un profondo livello di integrazione con il paese. Fra questi ci sono Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan e altri due Stati a riconoscimento limitato: Ossezia del Sud e Abkhazia (a differenza degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, la Russia li riconosce come Stati indipendenti). Recarsi in una di queste località è come muoversi all’interno dei confini russi, poiché vale il semplice documento d’identità nazionale (che i russi chiamano ugualmente “passaporto”, ma non è da confondere con il “passaporto valido per l’estero”).

LEGGI ANCHE: Perché i russi hanno due passaporti?

Ma attenzione! A causa della pandemia possono essere applicate alcune restrizioni.

Dove possono andare i russi senza visto?

La lista dei paesi che permettono ai cittadini russi di entrare senza richiedere un visto è lunga e copre quasi tutti i continenti, il Nord America è l'unica eccezione.

Oltre alle ex repubbliche sovietiche come Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldavia, Tagikistan e Uzbekistan, la lista dei paesi dove si può entrare senza visto include destinazioni esotiche come Botswana, Mongolia, Sudafrica, Capo Verde, Mauritius, Marocco, Namibia, Eswatini e Tunisia.

Getty Images Getty Images

I russi possono visitare senza visto anche Bolivia, Brasile, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Cuba, Nicaragua, Panama, Perù, Paraguay, Salvador, Cile, Ecuador e Giamaica, così come alcune nazioni insulari dell’Oceania.

In Asia, le destinazioni senza visto comprendono Brunei, Vietnam, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malesia e Filippine.

Alcuni Stati permettono l'ingresso temporaneo senza visto ai cittadini russi: Bahamas, Bosnia ed Erzegovina, Israele, Qatar, Macao, Macedonia del Nord, Maldive, Seychelles, Serbia, Turchia, Ucraina e Montenegro; e la lista non è esaustiva.

Getty Images Getty Images

Da notare che tutti questi paesi richiedono ai cittadini russi di ottenere un visto nel caso in cui decidano di fermarsi per un certo periodo di tempo; in alcuni casi, il regime senza visto dura 90 giorni, in altri 30, 21 o 14 giorni.

Quali paesi rilasciano ai cittadini russi un visto direttamente alla frontiera?

Alcuni paesi richiedono un visto ai cittadini russi, ma semplificano il processo per riceverlo: un cittadino russo può semplicemente presentarsi alla frontiera, pagare una tassa e ricevere il visto direttamente sul posto.

La lista di questi paesi include Bangladesh, Bahrain, Haiti, Gambia, Egitto, Zimbabwe, Tanzania, Uganda, India, Giordania, Iraq, Iran, Kenya, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Siria, Sri Lanka, Etiopia e altri.

LEGGI ANCHE: Quali sono i vantaggi di avere la cittadinanza russa?

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale