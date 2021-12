Quali sono i vantaggi di avere la cittadinanza russa?

Cosa vuol dire avere il passaporto russo? Quali vantaggi offrirebbe? Abbiamo parlato con alcuni stranieri che risiedono permanentemente in Russia per scoprire cosa significherebbe per loro vivere qui come cittadini. La maggior parte di loro ha fatto riferimento a vantaggi in termini di sicurezza e alla possibilità di fare progetti a lungo termine.

Benvenuti a casa

Quando un cittadino russo arriva in Russia da un viaggio all'estero, ha la garanzia di essere ammesso. “Tutti sono liberi di lasciare la Federazione Russa. E un cittadino della Federazione Russa ha il diritto di ritornare liberamente nella Federazione Russa”, dice la Costituzione.

Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

Perciò i cittadini russi sanno che possono tornare a casa in qualsiasi momento da qualsiasi parte del mondo. Gli stranieri, invece, non hanno questa garanzia, anche se possiedono un permesso di soggiorno valido; questo aspetto è particolarmente importante per coloro che vivono in Russia per un periodo prolungato, perché quando si tratta di burocrazia e regolamenti di viaggio, il diavolo è sempre dietro l’angolo.

“Se consideri la Russia la tua casa permanente, allora solo la cittadinanza assicura stabilità e la garanzia di non essere cacciato per un cavillo burocratico - dice Ken Whaley, che risiede a San Pietroburgo -. Le leggi cambiano in continuazione e spesso le modifiche non vengono pubblicate, perciò è facile essere colpiti da violazioni amministrative”.

Un problema che si è fatto sentire soprattutto durante l’emergenza Covid, quando molti paesi hanno iniziato a introdurre restrizioni di viaggio.

“Se ci sono restrizioni di viaggio [e] non sei cittadino russo, allora non hai il diritto di entrare nel paese, mentre un cittadino russo ha sempre il diritto di tornare”, ha detto George Selinskij, un membro del gruppo Moscow Expats su Facebook.

A essere onesti, poche persone con un permesso di soggiorno valido vengono espulse senza motivo, ma la fiducia nel proprio status legale non ha prezzo. Sotto certi aspetti, la vita per chi ottiene il passaporto russo anziché un permesso di soggiorno a lungo termine può essere davvero più semplice.

Kirill Kukhmar/TASS Kirill Kukhmar/TASS

“Avere un VNZH [un permesso di soggiorno] va bene, ma ci sono alcuni inconvenienti minori. Ad esempio, è una vera seccatura dover fare [il processo di registrazione] ogni anno”, dice Christina Fam, che ha recentemente ricevuto la cittadinanza russa dopo aver vissuto in Russia per 11 anni con un permesso di soggiorno.

“Inoltre, con un VNZH puoi ‘accumulare’ appena due multe amministrative: se le superi, rischi di essere respinto; con un passaporto russo non ci sono limiti alle multe”, aggiunge.

Vantaggi solo per i cittadini russi

Alcuni stranieri che vivono in Russia con un permesso di soggiorno rischiano di avere difficoltà anche con le opportunità di lavoro.

“Una cosa è quando un professionista viene invitato in Russia da un'azienda locale per lavorarci: in questo caso, il datore di lavoro gestisce tutte le pratiche. Ma come studente di un'università russa, devo fare domanda di lavoro in modo indipendente. Nel mio CV, ometto sempre le informazioni sulla mia cittadinanza, per non spaventare i potenziali datori di lavoro. Anche se non ho mai affrontato personalmente una vera e propria discriminazione, alcune aziende che non hanno mai avuto esperienza nell’assumere stranieri non si preoccupano di approfondire il processo di assunzione e tutti i regolamenti in materia. Per loro è semplicemente più facile assumere un cittadino russo”, ha detto Julia, cittadina del Kazakhstan, che sta studiando in un’università di Mosca.

Ilya Naimushin/Sputnik Ilya Naimushin/Sputnik

Problemi simili si presentano anche per ottenere un prestito, un mutuo o per fare un investimento. L’expat Nathan Finch riassume così cosa significa avere la cittadinanza russa per uno straniero che vive qui: “Ottenere prestiti, carte di credito, certificati medici… ma anche diritti legali per fare qualsiasi cosa, nessuna minaccia di deportazione, nessuna necessità di richiedere un visto, nessun [rinnovo della registrazione] una volta all'anno.. Puoi andare e tornare dall’estero senza problemi. [È] un modo molto più semplice per vivere qui”.

Inoltre, al contrario dei cittadini stranieri che vivono nel paese, i cittadini russi possono ottenere molti benefici dallo Stato, come l’assistenza sanitaria fornita attraverso il sistema di assicurazione medica universale gratuita, il mantenimento dei figli al momento della nascita, dichiarazioni fiscali sul mutuo per compensare parzialmente le spese immobiliari.

opel_ru/Getty Images opel_ru/Getty Images

I cittadini russi, poi, hanno il diritto legale di aprire società sul territorio russo e di registrarsi come imprenditori individuali o, in alcune regioni, come imprenditori autonomi: uno status legale che offre benefici fiscali e permette di fare business in Russia.

Inoltre è molto più facile candidarsi per ricoprire un incarico pubblico o fare carriera nei servizi civili o nel servizio militare. In alcune regioni del paese esistono programmi statali che promettono un ettaro di terra gratis; in generale, la cittadinanza russa apre molte opportunità per uno straniero che vive stabilmente nel paese, ma, soprattutto, fornisce garanzie sul fatto che il paese non ti caccerà.

