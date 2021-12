Cosa sono quei curiosi disegni che appaiono sulla superficie ghiacciata dei fiumi russi in inverno?

Russia Beyond

Ogni anno sui fiumi e sui laghi ghiacciati della Russia appaiono strane macchie dense. La gente del posto avanza i paragoni più fantasiosi: sembrano riccioli di panna montata, dicono; oppure la pasta dei pelmeni stracotti, o le coperte sfatte di quando ci si alza dal letto. “Erano ormai 12 anni che vivevo vicino all’acqua - racconta su Instagram la pietroburghese Julia Kotelnikova -. Stavo camminando sul lungofiume della Fontanka quando ho visto queste strane macchie che, secondo le mie personali leggi dell’universo, non hanno diritto di esistere in natura, e mi sono detta: ‘Speriamo che non siano radioattive!’”.

Questo fenomeno naturale si manifesta all’inizio e alla fine dell’inverno anche sul principale corso d’acqua di San Pietroburgo: il fiume Neva. Nel 2020, queste chiazze di ghiaccio sono state avvistate anche sul fiume Amur, a Blagoveshchensk, e a Mosca.

Gli utenti dei social network hanno paragonato questi disegni alla pellicola che si forma sul latte caldo, ma anche al marmo e persino alla superficie di Giove!

“Qualcuno ha dimenticato di togliere i pelmeni dalla Neva”, ha scritto, ironico, un utente di Instagram.

“C’è uno strano ghiaccio oggi. Come se qualcuno avesse dipinto grandi fiori sulla Mojka. Sembrano le peonie coltivate dalla mia bisnonna Manefa Petrovna, che ti fissavano dal giardino attraverso la finestra della dacia. Era molto appassionata di fiori. Allora ero talmente piccolo che i fiori sembravano torreggiare sopra la mia testa. Oggi sulla Mojka potrei quasi sentire il loro aroma dimenticato da tempo”, scrive Dmitrij Vitushkin.

Questi disegni hanno un nome: “Il lardo del ghiaccio”.

In realtà, si tratta di uno spesso strato di sottili cristalli di ghiaccio che si forma sulla superficie dell'acqua durante i primi freddi.

Ecco come appare il primo stadio di questa formazione di croste di ghiaccio.

