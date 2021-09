Metro di Mosca, entro la fine dell’anno apriranno altre dieci stazioni

La metropolitana rappresenta una priorità per decongestionare il traffico della capitale

Entro la fine del 2021 saranno ultimate la costruzione e la ristrutturazione di altre dieci stazioni della metropolitana di Mosca e di 17,5 chilometri di gallerie. Lo ha annunciato ai giornalisti il ​​vicesindaco della capitale, responsabile per l'edilizia, Andrej Bochkarev.

Come ha sottolineato Bochkarev, la metropolitana rappresenta una priorità per decongestionare il traffico di Mosca. Dall'inizio di quest'anno sono stati messi in funzione 4,6 chilometri di linee, due stazioni e il deposito “Sokol”.

Secondo lui, le nuove fermate sulla Grande Linea Circolare e i lavori di ristrutturazione in una stazione dovrebbero essere completati nei prossimi mesi. Nei prossimi due anni a Mosca appariranno altri 58 chilometri di linee, 24 nuove stazioni della metro e tre depositi.

