“Russia Beyond” sospende le pubblicazioni in lingua italiana

Finisce oggi un progetto iniziato nel 2007, che va però avanti in inglese, russo, francese, spagnolo, portoghese e giapponese (scegliete quale edizione seguire!). Grazie per tutti gli anni passati insieme a noi alla scoperta del Paese più grande del mondo!

Care lettrici, cari lettori!

Questa notizia vi riguarda da vicino, in quanto membri della nostra community. Purtroppo, “Russia Beyond” sospende da oggi, a tempo indeterminato, la pubblicazione di contenuti in lingua italiana qui sul sito e sul canale Telegram “Russia Beyond in italiano”. Prendere questa decisione è stato molto difficile, perché ci teniamo molto a ognuno di voi, alle vostre opinioni, ai vostri commenti, alle vostre lettere, e apprezzavamo l’opportunità di poter dialogare con voi in italiano.

Ma non perdiamoci di vista! I nostri articoli, i nostri video e vari contenuti saranno ancora pubblicati in altre lingue. Vi invitiamo a continuare a far parte del nostro pubblico globale, iscrivendovi a uno dei canali Telegram che resteranno attivi e alle newsletter dei relativi siti. In questo modo rimarremo in contatto e voi potrete ancora ricevere contenuti sulla storia e la cultura russa.

Ecco i link ai nostri siti e canali Telegram in altre lingue che saranno ancora aggiornati:

Inglese: Sito | Canale Telegram

Russo: Sito | Canale Telegram | Profilo VK

Spagnolo: Sito | Canale Telegram

Francese: Sito | Canale Telegram

Portoghese: Sito | Canale Telegram

Giapponese: Sito | Canale Telegram

La nostra missione rimane invariata: rendere la cultura e la storia russa più comprensibili per le persone di altri Paesi e rafforzare il dialogo. Speriamo un giorno che ci siano le condizioni per poter riprendere le pubblicazioni anche in italiano e nelle altre lingue che oggi cessano di avere canali Telegram e siti aggiornati. Purtroppo, nello scenario attuale, non abbiamo la minima idea di quando ciò sarà possibile.

Vi ringraziamo per il vostro sostegno e la vostra fiducia. Siete stati e rimarrete parte della comunità globale di “Russia Beyond”!

I nostri migliori auguri per il futuro!

Il team di Russia Beyond

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale