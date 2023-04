Cosa indossavano i figli di Nicola II? (FOTO)

I Romanov erano considerati una delle dinastie più ricche d’Europa, ma Nicola II e Aleksandra Fjodorovna non viziarono loro figli. Le granduchesse vestivano con gusto, ma con modestia: non potevano certo essere accusate di essere ossessionate dalla moda. Lo tsesarevich Aleksej, come tutti gli uomini della famiglia imperiale, indossava invece le uniformi dei reggimenti di cui fu parte fin da bambino.

Le granduchesse

I primi quattro figli dell’imperatore Nicola e dell’imperatrice Aleksandra Fjodorovna erano femmine. Si chiamavano, andando in ordine dalla maggiore alla minore, Olga, Tatjana, Marija e Anastasija. Sia da bambine che da ragazze, vestivano in modo quasi identico. Gli abiti da bambina delle principesse erano realizzati in batista, seta e crêpe de chine e decorati con pizzi.

Tuttavia, anche le bambine erano tenute a seguire l’etichetta di Corte, così, durante le celebrazioni, le piccole erano vestite con abiti da cerimonia in broccato pesante, impreziositi da trecce, seta e pizzo. Indossare un simile abito in stile russo in occasione di eventi ufficiali era stato reso obbligatorio da Nicola I nel 1834.

Sono sopravvissuti anche diversi ventagli delle granduchesse. Il primo è un semplice ventaglio da bambina, realizzato in tessuto a garza con un motivo a gouache. Il secondo è in tutta evidenza un oggetto del guardaroba da sera, decorato con paillettes.

Aleksandra Fjodorovna vestiva spesso allo stesso modo le ragazze a coppie: le più grandi Tatjana e Olga e le più giovani Marija e Anastasija. I primi abiti ufficiali di corte delle figlie maggiori erano identici. Gli abiti si distinguevano solo per la lunghezza dello strascico e per le piccole iniziali ricamate sulla vita. Gli abiti delle sorelle furono realizzati per il 300° anniversario della Casa Romanov e furono confezionati a San Pietroburgo.

L’imperatrice Aleksandra Fjodorovna era una cliente abituale dell’atelier di Avgust Brizak, quindi a tempo debito anche le principesse adulte indossarono abiti di questo stilista. Per Olga fu creato un delicato abito di garza, raso e seta impreziosito da pizzi.

Per Tatjana venne confezionato un abito di garza ornato di perle di vetro, perle artificiali e frange.

Lo stesso delicato abito “svolazzante” in toni rosa venne realizzato per Marija.

Per lei fu ordinato da Brizak anche un cappotto color crema con bordi in pelliccia e decorazioni in vita.

Lo Tsesarevich Aleksej

Non erano soltanto le ragazze a indossare gli abiti delle altre: è possibile che anche Aleksej da bambino abbia indossato qualche capo delle sorelle. La famiglia reale vestiva infatti in modo identico figli e figlie fino all’età di circa 3 anni. Quindi il vestito nella foto qui sotto apparteneva allo Tsesarevich!

Solo all’età di tre o quattro anni i bambini venivano vestiti con abiti maschili, più spesso con la tipica camicia detta kosovorotka e pantaloni infilati negli stivali.

Aleksej aveva un’uniforme fin dalla più tenera età. Questo abito di velluto con elementi dell’uniforme militare da cerimonia fu confezionato quando aveva solo un anno.

Al compimento del settimo anno di età, i ragazzi iniziavano a indossare soltanto l’uniforme militare, poiché venivano arruolati nel servizio militare fin dalla nascita. Aleksej fu arruolato nel Reggimento Jäger della Guardia, il cui capo era l’imperatore stesso.

Questa era la tradizione: i membri della famiglia imperiale potevano nominalmente essere a capo di decine di reggimenti. Ad esempio, Aleksej era a capo del 14° Reggimento granatieri georgiani, ed era indicato come membro del Corpo Cosacco degli Urali di Sua Maestà e del Convoglio personale di Sua Maestà, e indossava le conseguenti uniformi.

Un’occasione rara per gli uomini della famiglia imperiale di cambiare il proprio abbigliamento erano le feste in maschera: un tale copricapo da boiardo fu realizzato per Aleksej nel 1910.

Molte fotografie mostrano l’erede al trono in abito da marinaio e berretto con visiera. Nel XIX secolo, l’abito da marinaio era un costume per bambini alla moda in Europa, e anche i figli di Nicola II lo indossavano.

Per saperne di più sui figli di Nicola II, è possibile visitare la mostra “I figli dell’ultimo imperatore russo. OTMA [sigla per “Olga, Tatjana, Marija e Anastasija] e Aleksej”/“Дети последнего российского императора. ОТМА и Алексей”, che si terrà all’Ermitage dal 19 maggio al 10 settembre 2023

