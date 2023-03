Aldrich Ames, la talpa della Cia che fece milioni di dollari spiando per i sovietici

Alla fine del 1986, fu evidente a chiunque a Langley che la Cia era sull’orlo di una catastrofe. Negli anni precedenti, il Kgb sovietico aveva avuto un successo sospetto nell’identificare, arrestare e giustiziare gli agenti doppi reclutati dall’agenzia americana in Urss. La scomoda verità era che la Cia aveva una talpa tra le sue fila. Quando la cosa divenne evidente, iniziò la caccia all’uomo per individuare una delle spie più distruttive e più pagate della storia dei servizi segreti americani.

Trappola mortale

Nel 1985, Oleg Gordievskij, capo ad interim della cellula del Kgb a Londra, ricevette un telegramma urgente da Mosca. Gli venne ordinato di tornare nella capitale sovietica. Essendo un agente doppiogiochista che lavorava per l’MI6, Gordievskij aveva le sue ragioni per disobbedire. Tuttavia, decise di correre il rischio di tornare a Mosca, dove fu drogato e interrogato.

Il doppiogiochista Oleg Gordievskij (1938-), che tradì l’Urss e passava informazioni all’MI6 britannico, fu scoperto grazie ad Aldrich Ames Getty Images Getty Images

Era un periodo in cui la Cia stava perdendo terreno rispetto al Kgb e soprattutto perdeva doppiogiochisti uno dopo l’altro. Figure di alto profilo nelle agenzie di sicurezza e nelle istituzioni scientifiche sovietiche venivano individuate dal controspionaggio del Kgb con una facilità spaventosa. E ad attendere coloro che venivano sorpresi a spiare per gli Stati Uniti c’era la morte.

Nel 1990, la Cia aveva praticamente smesso di reclutare nuovi agenti doppiogiochisti in Urss, perché duravano come la neve al sole. Se la talpa non fosse stata identificata, la Cia non avrebbe avuto alcun mezzo per proteggere i suoi agenti doppiogiochisti in Urss.

La caccia alla talpa

Nel disperato tentativo di trovare il colpevole, la Cia mise insieme una squadra di caccia alla talpa composta da dipendenti veterani dell’agenzia. Con tre donne e due uomini ormai anziani, la squadra non assomigliava per niente ai cacciatori di spie giovani e aitanti ritratti nei film, ma aveva tutti i mezzi e le competenze per scoprire l’origine delle fughe di notizie che affliggevano l’agenzia.

La squadra di esperti cacciatori alla talpa della Cia. Da sinistra a destra: Sandy Grimes, Paul Redmond, Jeanne Vertefeuille, Diana Worthen, Dan Payne Foto d'archivio Foto d'archivio

Sebbene fosse possibile che il Kgb avesse ottenuto l’accesso ai documenti o alle comunicazioni della Cia attraverso delle cimici, la teoria della talpa era la più sensata.

Nel corso delle indagini, la squadra che dava la caccia alla talpa fu sviata più volte. All’inizio, il Kgb condusse un’operazione di disinformazione che portò la squadra a credere che la talpa fosse di stanza al Warrenton Training Center, una struttura di comunicazione riservata della Cia in Virginia. I cacciatori di talpe indagarono su oltre 90 persone di stanza nella struttura, senza venire a capo di nulla.

La squadra fu poi vittima di un secondo depistaggio, quando una fonte fornì informazioni volontarie sul fatto che il Kgb era penetrato nella Cia con una talpa nata nell’Urss. Nessuna di queste informazioni era vera, e questo consentì alla vera talpa di continuare a operare impunita.

Ben presto, la squadra che le dava la caccia si ritrovò con un elenco di tutte le persone che avevano accesso alle informazioni che erano state rivelate ai sovietici. “Sapevamo quali persone avevano l’accesso più completo. Così, siamo stati in grado di ridurre l’elenco in base al livello di accesso delle persone, oltre ad altre considerazioni”, ha spiegato Jeanne Vertefeuille (1932-2012), una delle donne del team.

Alla fine, l’elenco si ridusse a 28 persone. Se c’era una talpa nella Cia, era su quella lista.

Il team iniziò a sottoporre i sospetti al test della macchina della verità. Uno dei dipendenti esaminati era l’ufficiale della Cia impiegato nella Divisione Sovietica/Europa Orientale della Cia Aldrich Ames. Ma superò con successo il test del poligrafo per due volte.

Un divorzio devastante

Aldrich Ames aveva iniziato la sua carriera nella Cia nel 1962. Sette anni dopo sposò la collega Nancy Segebarth, che successivamente si dimise per rispettare la regola della Cia che vietava ai coniugi di lavorare nello stesso ufficio.

Un giovane Aldrich Ames nel 1958 sull’annuario scolastico della McLean High School McLean High School 1958 McLean High School 1958

Ames veniva regolarmente ricompensato per il suo servizio e promosso nei ranghi della Cia. Nel 1969, fu promosso ufficiale e inviato ad Ankara, in Turchia, per il suo primo incarico all’estero. Il suo compito era quello di individuare uomini dell’intelligence sovietica da reclutare nella Cia.

Tuttavia, dietro la facciata di impiegato prezioso e affidabile, si nascondevano vari problemi. Nessuno sapeva che il matrimonio di Ames stava andando a rotoli. Inoltre, Ames fu visto abusare di alcol in diverse occasioni e partecipare a incidenti in cui l’alcol la faceva da padrone. Aveva anche la tendenza a procrastinare la presentazione della documentazione finanziaria. Tuttavia, tutti gli inconvenienti furono messi sotto silenzio.

Nel 1981, Ames fu inviato a Città del Messico, mentre la moglie rimase negli Stati Uniti. In Messico, Ames iniziò una relazione con un’addetta culturale dell’ambasciata colombiana, María del Rosario Casas Dupuy, che era anche un’informatrice della Cia gestita da Ames.

Maria del Rosario Casas Dupuy (1952-), seconda moglie di Ames, sale in macchina davanti al tribunale federale degli Stati Uniti di Alexandria, Virginia. Lei se la caverà con una condanna a cinque anni LUKE FRAZZA/AFP LUKE FRAZZA/AFP

La separazione dalla moglie, unita alla nuova relazione con una donna che spendeva molto, mise Ames in una difficile situazione finanziaria. Come parte dell’accordo con l’ex moglie, Ames accettò di pagare i debiti che la coppia aveva accumulato e di fornire a Nancy un sostegno finanziario per tre anni e mezzo, per un totale di circa 46.000 dollari. Temendo che il divorzio – e le abitudini della sua nuova fiamma – potessero mandarlo in bancarotta, Ames offrì i suoi servizi al Kgb.

La spia da un milione di dollari

Il 16 aprile 1985, Ames entrò nell’ambasciata sovietica di Washington e offrì in vendita i segreti dell’agenzia al Kgb. Fortunatamente per Ames, fu assegnato nuovamente alla Divisione Sovietica/Europa Orientale della Cia, un incarico che gli consentiva di avere accesso a tutti i casi attivi e ai piani di penetrazione della Cia nel Kgb e nell’intelligence militare sovietica. Per il Kgb sovietico si trattava di un’occasione d’oro ed era disposto a pagare di conseguenza.

“Ecco alcuni comunicati stampa che penso troverai interessanti”, disse il responsabile sovietico di Ames durante il loro primo incontro. Dopo l’appuntamento, Ames si recò in un parco isolato e guardò dentro la borsa. C’erano banconote da 100 dollari avvolte strettamente. In totale contò 50.000 dollari.

All’inizio, Ames fornì volontariamente alcune informazioni che riteneva non avessero alcun valore e, quindi, non potessero danneggiare gli interessi degli Stati Uniti. Tuttavia, una volta superato il limite, non si poteva più tornare indietro. Ames era all’amo del Kgb.

Aldrich Hazen Ames (nato a River Falls, Wisconsin, il 16 giugno 1941) dopo l’arresto per spionaggio a favore dell’Urss e della Russia Foto d'archivio Foto d'archivio

È interessante notare che Ames non fece alcun tentativo di nascondere i suoi contatti con i sovietici quando iniziò a spiare per il Kgb. Reclutare sovietici da spiare per la Cia era la sua responsabilità lavorativa e questo fornì ad Ames la migliore copertura che potesse desiderare.

Avendo una giustificazione così forte per gli incontri ricorrenti con i sovietici, Ames si impegnò attivamente nello spionaggio contro gli Stati Uniti. A ogni incontro il suo supervisore sovietico corrispondeva ad Ames migliaia di dollari. Il doppiogiochista avrebbe ricevuto somme che andavano dai 20.000 ai 50.000 dollari ogni volta che pranzava con il suo contatto sovietico.

Per Ames, la sua attività secondaria sovietica si rivelò molto redditizia. Durante nove anni di spionaggio, ricevette 2,5 milioni di dollari in contanti negli Stati Uniti e altri 2,1 milioni di dollari gli vennero versati a Mosca. I suoi guadagni totali dalle attività di spionaggio ammontarono a circa 4,6 milioni di dollari, rendendolo la spia più pagata della storia americana.

Aldrich Hazen Ames di fronte alla Corte Federale di Alexandria, il 22 febbraio 1994. Confesserà e sarà condannato all’ergastolo LUKE FRAZZA /AFP LUKE FRAZZA /AFP

La famiglia Ames non rinunciava a spendere i propri guadagni in modo stravagante. Ames pagò in contanti 540.000 dollari per una nuova casa, acquistò una lussuosa auto Jaguar, si sottopose a costosi interventi di odontoiatria estetica e accumulò abiti su misura. La sua amante María del Rosario Casas Dupuy faceva regolarmente shopping e le sue bollette telefoniche erano enormi, perché chiamava regolarmente e lungamente la sua famiglia in Colombia.

Alla fine, lo stile di vita di Ames sollevò dei sospetti all’interno della Cia. Egli spiegò la sua ricchezza sostenendo che la famiglia colombiana della moglie era ricca, ma la Cia scoprì presto che era falso.

Dan Payne, un esperto finanziario della squadra di caccia alle talpe della Cia, recuperò i registri finanziari di Ames per analizzarli. La squadra di controspionaggio confrontò l’estratto conto di Ames con la cronologia dei suoi spostamenti e delle sue attività nel corso degli anni e scoprì uno schema allarmante: gli incontri di Ames con il diplomatico sovietico che diceva di lavorare per reclutare erano correlati a grandi versamenti sul suo conto.

Aldrich Ames nel 1994. Oggi continua a scontare la sua condanna all’ergastolo nel Federal Correctional Institution di Terre Haute, una prigione dell’Indiana Mark Wilson/AP Mark Wilson/AP

“Quando [Sandy Grimes, membro della squadra di caccia alla talpa della CIA] se ne rese conto, corse in ufficio a dire a Paul Redmond che Rick Ames era la spia”, ha detto Jeanne Vertefeuille.

L’arresto

Indagando ulteriormente su Ames, la squadra di caccia alla talpa raccolse prove schiaccianti. Quando seppero che Ames avrebbe dovuto trasferirsi a Mosca per un incarico nell’ambito del suo lavoro alla Cia, decisero che il momento di catturarlo era ora o mai più.

Il 21 febbraio 1994, Ames fu arrestato dall’Fbi non appena uscì di casa dopo una falsa chiamata del suo capo che gli chiedeva di recarsi alla Cia per discutere i dettagli del suo imminente viaggio a Mosca.

La scena dell’arresto, da parte dell’Fbi, dell’ufficiale doppiogiochista della Cia Aldrich Ames, fuori da casa sua ad Arlington, Virginia, il 21 febbraio 1994 John Hallisey/FBI/AP John Hallisey/FBI/AP

“Abbiamo provato un grande sollievo quando abbiamo saputo che era stato catturato. Abbiamo sempre temuto che la facesse franca”, ha detto Vertefeuille.

Il giorno successivo, Ames e sua moglie furono accusati di spionaggio, evasione fiscale e cospirazione contro gli Stati Uniti. Ames si dichiarò colpevole ed è stato condannato all’ergastolo. Come parte del patteggiamento, la moglie di Ames ha ricevuto una condanna a cinque anni di carcere.

A marzo 2023, Aldrich Ames (nato nel 1941) continua a scontare la sua condanna all’ergastolo nel Federal Correctional Institution di Terre Haute, una prigione dell’Indiana.

