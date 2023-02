Cinque inglesi che hanno servito brillantemente la Russia

Russia Beyond (Foto: Dominio pubblico; Biblioteca del Congresso; Legion Media)

Curarono gli zar russi, educarono i loro figli, dipinsero quadri per i palazzi imperiali e divennero gli agenti di maggior successo dell'intelligence sovietica…

1 / Samuel Collins

Dottore in medicina, formatosi a Cambridge e Oxford, Collins è stato per nove anni il medico personale dello zar Aleksej Mikhailovich di Russia. Il sovrano stimava molto lo specialista inglese e, quando tornò in patria nel 1666, lo ricompensò profumatamente.

Collins morì quattro anni dopo il suo rientro, ma in quel periodo fece in tempo a scrivere un'opera monumentale sullo Stato russo, pubblicata nel 1671 a Londra con il titolo "Lo stato attuale della Russia, esposto in una lettera a un amico".

Nel suo saggio, il medico descrisse dettagliatamente la corte reale, i vari aspetti della società russa, la flora e la fauna del Paese di cui era appassionato. Una delle copie dell'opera di Collins era conservata nella biblioteca della residenza privata di Napoleone e della sua prima moglie Giuseppina di Beauharnais.

2 / George Dawe

L'artista inglese George Dawe iniziò la sua carriera dipingendo soggetti mitici e biblici, ma era destinato a diventare famoso come ritrattista.

Nel 1819, su invito dell'imperatore Alessandro I, Dawe arrivò in Russia, dove fu incaricato di creare una galleria di ritratti di generali e ufficiali russi che avevano partecipato alla guerra patriottica del 1812 e alle campagne del 1813-1814 all'estero.

George Dawe e i suoi assistenti, Aleksandr Poljakov e Wilhelm Golike, eseguirono in totale 332 ritratti. Oggi sono raccolti nella Galleria Militare del Palazzo d'Inverno di San Pietroburgo.

3 / Sydney Gibbes

Sydney Gibbes arrivò nell'Impero russo nel 1901 per insegnare inglese. Sei anni dopo assunse la carica di vicepresidente della Corporazione degli insegnanti di inglese di San Pietroburgo e nel 1908 fu invitato a insegnare la lingua ai figli della famiglia reale.

Per Gibbes, i Romanov divennero veri e propri amici. L’inglese rimase con loro anche quando furono mandati in esilio dopo l'abdicazione di Nicola II. Solo a Ekaterinburg, che divenne l'ultima dimora della famiglia un tempo più potente dello Stato, Carlo si separò dai suoi amici.

Il 25 luglio 1918, otto giorni dopo l'esecuzione della famiglia reale, Ekaterinburg fu conquistata dai Bianchi. Gibbes partecipò attivamente alle indagini organizzate dalle nuove autorità.

L'anno successivo, Gibbes lasciò definitivamente la Russia, ma l'inglese mantenne per sempre un legame spirituale con questo Paese. Dopo aver abbracciato l'Ortodossia, fece di tutto per diffonderla in patria.

4 / Albert Coates

Il direttore d'orchestra e compositore Albert Coates nacque nel 1882 da una famiglia inglese che viveva a San Pietroburgo. Pur avendo ricevuto una formazione musicale presso le principali istituzioni educative in Gran Bretagna e Germania, tornò in patria per lavorare al Teatro Mariinskij.

Dopo la guerra civile, Coates fu costretto a lasciare definitivamente la Russia. Era il 1919. In seguito ha fatto molto per rendere popolare la musica classica russa nel mondo, facendo conoscere al pubblico opere di importanti compositori russi come Sergej Rakhmaninov, Aleksandr Skryabin e Mikhail Glinka. Lavorando con le principali orchestre, ha sempre incluso le loro opere nel suo repertorio.

Alla fine degli anni Venti e Trenta, il direttore d'orchestra fece diverse apparizioni nelle città dell'URSS, compresa la natia San Pietroburgo (allora chiamata Leningrado). Grazie agli sforzi di Coates, gli amanti della musica classica sovietica scoprirono compositori britannici come Gustav Holst e Ralph Vaughan Williams.

5 / Kim Philby

Kim Philby è stato definito l'agente sovietico di maggior successo in Occidente. Per decenni ha ricoperto posizioni di rilievo nei servizi segreti britannici e ha combattuto con zelo la minaccia comunista, pur lavorando efficacemente per Mosca.

