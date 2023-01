Cinque grandi colpi di Stato in Russia

Pietro il Grande amava il suo Stato più di suo figlio. A differenza di Ivan il Terribile, il cui coinvolgimento nella morte del suo erede è dubbio, lo zar Pietro ordinò personalmente la tortura del figlio, lo zar Aleksej, per alto tradimento e per un suo tentativo di fuga in Europa. Molto probabilmente Aleksej morì proprio sotto tortura.

Lo zar fu talmente scioccato dal tradimento del figlio che pochi anni dopo la sua morte emanò la famigerata legge del 1722 sulla successione al trono. Il decreto aboliva l'antica usanza della successione maschile al trono e ordinava al monarca di nominare un erede di sua scelta. Ma in punto di morte, Pietro non nominò mai un erede.

Caterina I

“Ritratto di Caterina I”, moglie di Pietro il Grande e poi imperatrice di Russia dopo la sua morte, 1717 Jean-Marc Nattier Jean-Marc Nattier

Si presume che l'imperatore Pietro, in punto di morte, abbia scritto o detto: “Lasciate tutto…”, ma il suo discorso fu interrotto. Non sono giunte fino a noi prove concrete di ciò. Dopo la sua morte, l'unico erede maschio era suo nipote e omonimo, Pietro Alekseevich, il futuro Pietro II.

Nel 1724 Pietro il Grande incoronò sua moglie Caterina imperatrice di Russia. Tuttavia, lei non solo non apparteneva alla famiglia Romanov, ma aveva origini umili rispetto a quelle dei regnanti. Ma Caterina aveva dalla sua parte il braccio destro di Pietro, Aleksandr Menshikov, e il capo della politica estera del Paese, Andrej Osterman. Caterina fu inconsolabile dopo la morte del marito, e di fatto non prese alcuna decisione in merito al futuro.

La notte del 28 gennaio 1725, quando l'imperatore era in punto di morte, Aleksandr Menshikov convocò una riunione speciale alla quale parteciparono tutti i più importanti dignitari dell'Impero. Ci fu un'accesa disputa tra i sostenitori di Caterina e la vecchia aristocrazia, che si schierò a favore di Pietro II. Nel bel mezzo della disputa irruppero nell'aula le guardie imperiali dei reggimenti Preobrazhenskij e Semenovskij. Erano dalla parte dell’attuale dignitario in carica, Menshikov. Le Guardie chiesero l'intronizzazione dell'imperatrice Caterina Alekseevna.

Come compromesso con i sostenitori di Pietro II, egli fu dichiarato prossimo in linea di successione al trono - cosa che venne poi scritta nel testamento di Caterina I. Quando lei, ancora in lutto per il marito, morì nel 1727, non ci fu alcun colpo di palazzo: al trono succedette Pietro II.

Anna Ioannovna

L’imperatrice Anna I di Russia, 1730 Louis Caravaque Louis Caravaque

Pietro II regnò per un breve periodo, prima di morire di vaiolo nel gennaio 1730. Non ha lasciato alcun testamento e non ha dichiarato alcun erede. Dopo la sua morte la dinastia Romanov si interruppe in linea diretta maschile. Dei discendenti del primo imperatore ne rimasero solo due. Il nipote dell'Imperatore, Carlo Pietro, figlio di sua figlia Anna Petrovna e di Carlo Federico, Duca di Holstein, e sua figlia, Elisabetta Petrovna.

Tuttavia, i "Verkhovniki", i membri del Supremo Consiglio Privato, che allora governava la Russia, i principi Golitsyn e Dolgorukov, dell’ex aristocrazia moscovita, avanzarono la loro candidatura. Dal punto di vista degli aristocratici, Elisabetta Petrovna (1709-1762) era nata al di fuori del matrimonio legittimo dei genitori e il principe Carlo era protestante. Si decise quindi di intronizzare gli eredi del fratello di Pietro il Grande e co-reggente Ivan V Alekseevich, in particolare, la figlia Anna Ioannovna, sposata nel 1710 con il duca di Curlandia, Federico Guglielmo, e che, dopo la sua morte, fu la reggente del trono di Curlandia.

Anna fu invitata al trono a patto di firmare le "Condizioni", un documento redatto dai membri del Supremo Consiglio Privato. In base alle Condizioni, Anna non aveva il diritto di disporre autonomamente del bilancio, di dichiarare guerra, di nominare un erede: di fatto, ciò la rendeva un sovrano fantoccio.

Tuttavia, una volta giunta a Mosca per l'incoronazione, Anna si rese conto che la società e la nobiltà erano dalla sua parte. Come raccontò l'ambasciatore spagnolo de Liria, "gli ufficiali della guardia e altri cominciarono a gridare che non volevano che nessuno prescrivesse loro le leggi sovrane". Così Anna, alla presenza di tutti i dignitari, stracciò le "Condizioni" e iniziò a governare in modo autocratico.

Ivan VI (Anna Leopoldovna)

Ritratto dell’imperatore di Russia Ivan VI (1740–1764). Salito al trono a pochi mesi d’età e deposto all’età di un anno, visse il resto dei suoi giorni in prigionia Dominio pubblico Dominio pubblico

Anna Ioannovna fece di tutto affinché il trono russo non lasciasse il ramo della famiglia di Ivan Alekseevich, così pochi giorni prima della sua morte nominò suo nipote, Ivan Antonovich. Ivan era il nipote di sua sorella maggiore Caterina. Caterina aveva sposato Carlo Leopoldo di Meclemburgo-Schwerin e aveva dato alla luce una figlia, Anna Leopoldovna. Il figlio avuto dal matrimonio con Antonio Ulrico di Brunswick era Ivan Antonovich.

Ivan VI fu proclamato imperatore nel 1740, sotto la reggenza di Ernest Biron, un favorito della defunta Anna. Dopo solo due settimane, le Guardie arrestarono Biron e proclamarono Anna Leopoldovna reggente al trono. Ma dopo un anno di questo governo, il potere fu preso da Elisabetta Petrovna. La cosiddetta "famiglia Brunswick" - Anna Leopoldovna, Antonio Ulrico, il loro figlio reale e altri bambini - fu esiliata nel Nord russo; il bambino fu separato dai genitori e messo in isolamento a Schlisselburg, dove fu assassinato mentre cercava di fuggire nel 1764.

Elisabetta Petrovna

Ritratto cerimoniale di Elisabetta di Russia (Elizaveta Petrovna), sul trono dal 1741 al 1762 Charles van Loo Charles van Loo

Una parte dell'opinione pubblica russa si indignò quando il trono passò al minore Ivan Antonovich, dopo Anna Ioannovna: dopo tutto, la figlia di Pietro il Grande, Elisabetta Petrovna, era viva e vegeta. Fin dalla giovinezza era stata allontanata dalla corte reale da Anna Ioannovna, che temeva che Elisabetta le avrebbe sottratto il trono. Poiché sotto Anna il Paese era governato principalmente dai suoi amici tedeschi - Ernst Biron, il maresciallo Burckhardt Minich, il cancelliere Andrej Ostermann - anche Elisabetta fu sostenuta come "veramente russa".

Elisabetta aveva rapporti di amicizia con le guardie dei reggimenti Preobrazhenskij e Semjonovskij, istituiti dal padre.

La notte del 25 novembre 1741 Elisabetta arrivò alla caserma del Reggimento Preobrazhenskij di San Pietroburgo e pronunciò le sue famose parole: "Ragazzi! Voi sapete di chi sono figlia, seguitemi". Dalla caserma si recò con le guardie direttamente al Palazzo d'Inverno dove Anna Leopoldovna e suo marito Antonio Ulrico furono arrestati. Quando alla zarina fu portato il piccolo Ivan VI, Elisabetta lo prese in braccio dicendo: "Piccolo, non sei colpevole di nulla!". Il che non impedì che il bambino venisse presto condannato all'ergastolo.

Caterina II

“Caterina II come legislatrice nel tempio della dea della giustizia”, dipinto di Dmitrij Levitskij del 1783 Dmitrij Levitskij Dmitrij Levitskij

Elisabetta desiderava lasciare il trono al ramo di "Pietro" e durante la sua vita nominò come successore il principe Carlo-Pietro, il futuro imperatore Pietro III, che viveva in Russia dal 1742 con la moglie Sofia, la futura Caterina la Grande.

Pietro regnò per poco più di mezzo anno, dal dicembre 1761 al giugno 1762, quando fu rovesciato dalla sua stessa moglie. Durante il suo regno riuscì a mettere contro di sé i militari (facendo la pace con la Prussia) e il clero. Nel 1762 Caterina si era apertamente inimicata il marito e aveva raccolto intorno a sé una cerchia di simpatizzanti. Al suo fianco non c'erano solo alti dignitari, ma anche le Guardie - i reggimenti Preobrazhenskij e Izmailovskij.

Il colpo di Stato ebbe luogo il 28 giugno 1762: l'imperatore Pietro III era fuori città per festeggiare il suo onomastico, mentre a San Pietroburgo le guardie e poi i funzionari del Senato e del Sinodo giurarono fedeltà a Caterina come nuova imperatrice. Pietro venne a conoscenza del suo rovesciamento e, dopo un paio di settimane di agitazione e lenti tentativi di riconquistare il potere, firmò la sua abdicazione. Ciò avvenne il 12 luglio 1762 e dal 16 al 17 luglio l'imperatore morì in circostanze poco chiare. Non è chiaro se Caterina fosse a conoscenza della cospirazione contro la vita del marito.

Il manifesto della sua ascesa al trono affermava che il motivo del rovesciamento di Pietro era il suo tentativo di cambiare la religione di Stato e la pace con la Prussia. Per giustificare i propri diritti al trono (scavalcando l'erede, Paolo Petrovich) Caterina fece riferimento al "desiderio di tutti i nostri fedeli sudditi". Fu incoronata a Mosca nell'ottobre 1762.

