Il mistero dello “scippatore” che rubò una spilla di diamanti alla figlia di Brezhnev

Una sera di luglio del 1981, alcuni figli privilegiati di alti funzionari sovietici si riunirono nel palazzo Arkhangelskoe, vicino a Mosca. L’intera tenuta storica era stata riservata per una festa privata che si sarebbe trasformata in una notte di furti e, infine, in un omicidio…

Una serie di sfortunati incidenti

La notte del 28 luglio 1981, un nugolo di auto private si riversò verso la Tenuta di Arkhangelskoe, meno di 30 chilometri a nord-ovest della capitale sovietica. Vari figli di alti funzionari dell’Urss si riunivano per una festa notturna in cui si beveva champagne, si ballava al ritmo di musica occidentale proibita e si ostentava una ricchezza che sarebbe dovuta essere bandita tra i figli di coloro che proclamavano di aver costruito una società egualitaria.

Il palazzo di Arkhangelskoe Yarin/Sputnik Yarin/Sputnik

La figlia dell’allora leader sovietico Leonid Brezhnev, Galina Brezhneva, frequentava spesso queste feste. E quella sera non fece eccezione. Arrivò in grande stile, vestita di tutto punto e con in bella mostra dei diamanti.

Galina Brezhneva Foto d'archivio Foto d'archivio

LEGGI ANCHE: Che destino ebbero i figli dei membri della nomenklatura sovietica?

Tuttavia, una serie di sfortunati incidenti rovinarono il divertimento notturno. Dapprima uno degli ospiti si lamentò con l’amministrazione della tenuta della sparizione di un esclusivo portasigarette. Poi, alcuni altri si accorsero di aver perso alcuni oggetti. Infine, tra lo stupore di tutti, la figlia di Brezhnev annunciò di aver perso una spilla di diamanti che, a quanto si dice, aveva “preso in prestito” per l’occasione dal Fondo dei Diamanti dell’Armeria del Cremlino!

Spille di diamanti e smeraldi nel Fondo diamanti dell'URSS Sputnik Sputnik

Il personale, in preda alla confusione, si mise a cercare freneticamente in ogni stanza della tenuta nella speranza di ritrovare il gioiello, quando fece un’altra scoperta sconvolgente. Una delle finestre era stata lasciata socchiusa e da essa partiva una scia di sangue che proseguiva in direzione del bosco. Seguendo le tracce, il personale si imbatté nel cadavere di un uomo che era stato accoltellato.

La scena del crimine

Ben presto la polizia di Mosca si precipitò sulla scena del crimine. Considerando che la figlia di Brezhnev era direttamente coinvolta, il caso era di importanza cruciale per i vertici della milizia sovietica, che avrebbero potuto perdere il loro posto per questo. Il caso richiedeva il miglior investigatore.

“Era una vera emergenza. Personalmente non ricordo nulla di simile”, ha dichiarato l’investigatore capo Arkadij Chernov in un’intervista rilasciata anni dopo, dopo la caduta dell’Urss.

Sergej Velichkin/TASS Sergej Velichkin/TASS

La polizia identificò rapidamente il deceduto. Il nome dell’uomo era Nikolaj Rizunov (conosciuto come Kolja Bosjak), un ex borseggiatore che si era fatto strada nella malavita fino a diventare un “ladro nella legge”.

LEGGI ANCHE: Chi erano i “ladri nella legge”, i più violenti boss della mafia russa?

Rendendosi conto che l’omicidio di un ladro nella legge, unito a un furto di un simile gioiello di Stato ai danni della figlia di Brezhnev, avrebbe potuto rapidamente sfuggire al controllo, gli investigatori sbalorditi si affrettarono a interrogare gli invitati alla festa. Presto individuarono un sospetto.

Il primo sospetto

Uno dopo l’altro, gli invitati a cui era spartito qualcosa ricordarono che c’era un giovane che li aveva urtati mentre ballavano. Non conoscendo il suo vero nome, gli investigatori dettero al sospetto il nome di “scippatore” (in russo: “щипач”; shchipách). Vennero a sapere che era venuto qui accompagnando una delle ospiti, Inga Solovej, figlia diciottenne di un altro funzionario sovietico di alto profilo.

Gli investigatori la interrogarono, ma non riuscirono a ottenere da lei la vera identità del sospettato.

“Era chiaro che la ragazza non forniva una testimonianza veritiera e cercava di allontanare i sospetti dal suo conoscente”, ha ricordato il capo investigatore Chernov.

Poco dopo che la Solovej venne messa in stato di fermo, gli investigatori seppero che la ragazza era incinta.

Sentendo la pressione di dover risolvere il caso in fretta, ma dovendo affrontare la resistenza della sospettata, che non collaborava, gli investigatori escogitarono un piano migliore rispetto a continuare a fare pressione su una ragazza testarda, e peraltro incinta, per farla confessare. La rilasciarono subito, ma stabilirono una sorveglianza segreta di 24 ore su 24 attorno a lei.

“Non sospettavo nulla. Pensavo che fosse stato mio padre a tirarmi fuori da questa brutta storia. Ho iniziato a chiamare i miei amici, le mie amiche”, ha detto la Solovej in un’intervista rilasciata anni dopo.

Tuttavia, con grande disappunto degli investigatori, la ragazza ricevette la visita di una sola amica. Non c’era traccia del “borseggiatore” ricercato.

Il mago

Un giorno gli investigatori ottennero informazioni dai loro informatori su un mago che eseguiva trucchi di magia in un ristorante di uno dei lussuosi hotel di Mosca. A quanto pare, il mago era in grado di inserire vari oggetti, come mazzi di carte e pacchetti di sigarette, all’interno di una bottiglia di vetro vuota. La polizia capì che si trattava del loro sospettato della festa di Arkhangelskoe quando il personale del ristorante confermò che assomigliava all’uomo dell’identikit.

Il ladro Andrej Kurdjaev Foto d'archivio Foto d'archivio

La polizia controllò i diplomati di varie scuole di circo in tutta l’Urss. Spulciando tra gli archivi, trovarono il loro sospetto: un uomo di 19 anni di nome Andrej Kurdjaev.

Kurdjaev era nato a Kiev nella famiglia di un artista circense di nome Leonid Kurdjaev. Kurdjaev senior stava insegnando al figlio il mestiere, ma non era riuscito a farne un artista, poiché era rimasto invalido dopo un incidente avvenuto durante uno dei suoi spettacoli. Rimasto senza istruttore e senza controllo, il figlio scelse la via del crimine.

Andrej Kurdjaev affinò l’arte del borseggio fino a raggiungere il massimo livello di perfezione. Tuttavia, dopo l’arresto di un suo mentore criminale a Kiev, l’uomo partì per Mosca temendo di essere arrestato. Nella capitale sovietica, guadagnava soldi borseggiando e facendo trucchi di magia per il pubblico.

Un giorno, Kurdjaev si stava rilassando su una delle spiagge sulla Moscova. In quell’occasione il mago disonesto conobbe la figlia di un alto funzionario sovietico. Per Kurdjaev, la ragazza invaghita di lui era la sua strada verso i vertici della società sovietica; per la Solovej, era un artista circense di talento costretto a nascondersi da potenti nemici. La coppia si innamorò.

Una morte sospetta

Confrontando le foto precedenti di Andrej Kurdjaev con quelle realizzate dalla squadra di sorveglianza che lavorava con Solovej, gli investigatori capirono che il sospetto era stato sotto il loro naso per tutto il tempo. Solo che era vestito da donna! Era “l’amica” che andava spesso a trovare Inga…

La polizia si mosse per arrestare Kurdjaev, che per tutto il tempo era andato a trovare la sua amata. Kurdjaev oppose resistenza all’arresto e tentò di accoltellare un poliziotto, senza riuscirci. Venne arrestato e portato alla stazione di polizia per essere interrogato.

Tuttavia, gli investigatori non riuscirono a cavare un ragno dal buco: Kurdjaev rimase in silenzio e non fornì informazioni. Gli investigatori avevano l’impressione che l’uomo temesse qualcosa o qualcuno, il che li portò a credere che gli organizzatori del colpo fossero altri. Ma non avevano prove dirette che confermassero i loro sospetti.

Inoltre, avevano la confessione dell’uomo, anche se estremamente concisa.

“Non mi perdonerò mai per tutto quello che è successo. Non ho nessuno da incolpare se non me stesso. Sono stato vittima della mia stessa stupidità e arroganza. Ma non è colpa di Inga”, fu quello che disse.

Kurdjaev confessò anche di aver accoltellato il ladro nella legge Nikolaj Rizunov, che lo aveva affrontato in privato durante la festa. Tuttavia, il ragazzo si rifiutò di ammettere il furto della spilla di diamanti della figlia di Brezhnev.

Formalmente, il crimine era risolto. Ma la fastidiosa sensazione di reticenza turbava l’investigatore capo Arkadij Chernov, che si chiedeva perché il sospettato fosse così spaventato e poco collaborativo, anche dopo aver confessato tutti i crimini di cui era accusato, tranne uno.

Chernov non avrebbe mai avuto risposta a queste domande. Due settimane dopo il suo arresto, Kurdjaev fu trovato impiccato nella sua cella. La versione ufficiale fu che si era suicidato. Tuttavia, ancora oggi, molti dubitano che Kurdjaev si sia ucciso.

Venendo a conoscenza della morte dell’uomo che amava, Inga Solovej ebbe un crollo mentale e un aborto spontaneo.



LEGGI ANCHE: La più grande rapina nella storia dell’Urss

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale