Cinque olandesi che hanno servito brillantemente la Russia

1 / Frans Timmerman

Franz Timmerman Adriaan Schoonebeek Adriaan Schoonebeek

Alla fine del 1680 lo zar Pietro I, che nei decessi successivi era destinato a sconfiggere la potente Svezia e a portare la Russia nella cerchia delle grandi potenze europee, era ancora un giovane inesperto. Ma si era già imposto di realizzare una profonda modernizzazione dello Stato e cercò per questo di circondarsi di insegnanti e precettori competenti.

Una di queste persone era il mercante olandese Frans Timmermann. Quando entrò al servizio dello zar nel 1687, egli gli impartì lezioni di geometria, astronomia, costruzione navale, ingegneria nautica e gli trasmise le basi delle fortificazioni e dell'artiglieria. Inoltre, grazie ai suoi sforzi, il monarca completò con successo un apprendistato nei cantieri navali di Amsterdam e ottenne il diploma di carpentiere navale.

Franz Timmerman spiega a Pietro I la struttura di una barca Dominio pubblico Dominio pubblico

Timmerman partecipò attivamente alla costruzione della flotta navale regolare russa, fu responsabile dell'acquisto e della consegna dei materiali per la costruzione delle navi e attirò in Russia alcuni importanti comandanti stranieri. Un tempo dirigeva una fabbrica di vele che dava lavoro a più di mille persone.

L'olandese, che morì nel 1702, non ricoprì mai un'alta carica ufficiale. I documenti lo indicano come “straniero”, “maestro” o “ingegnere”.

2 / Carsten Brandt

Pietro il Grande durante un viaggio in barca Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel maggio del 1688 lo zar Pietro, in visita alla tenuta del boiardo Nikita Romanov nei pressi di Mosca, trovò nel granaio una barca inglese abbandonata e se ne interessò con grande curiosità. Incaricò Timmerman di trovare un artigiano che restaurasse l'imbarcazione. Timmerman gli presentò quindi il suo compatriota, il falegname Carsten Brandt.

Brandt arrivò in Russia nel 1667, durante il regno del padre di Pietro, lo zar Aleksej Mikhailovich. Partecipò alla costruzione della prima nave russa di tipo europeo occidentale, la pinaccia Aquila (un’imbarcazione a vela e remi), che subito dopo il varo fu sequestrata ad Astrakhan dai cosacchi ribelli di Stepan Razin e abbandonata sulla riva, dove poi marcì.

L'olandese riuscì a riparare la barca (chiamata San Nicola), la dotò di un albero e di una vela e insegnò a Pietro a governarla. Su suggerimento dello zar, la nave divenne nota come “la nonna della flotta russa”.

In seguito Carsten Brandt, che godeva della fiducia dello zar, partecipò alla creazione della “flottiglia poteshnoj” di addestramento sul lago di Pleshcheevo, vicino a Mosca, che divenne il prototipo della flotta dell'esercito russo. Alla sua morte, nel 1693, la flotta comprendeva un centinaio di vascelli grandi e piccoli.

3 / Jan Kinsbergen

Jan Kinsbergen Rijksmuseum / Dominio pubblico Rijksmuseum / Dominio pubblico

Nel 1771, un ufficiale della flotta olandese, Jan Hendrik van Kinsbergen, con alle spalle 20 anni di onorato servizio, con alcune spedizioni nelle Indie Occidentali e sulle coste dell'Africa settentrionale, decise di recarsi nella lontana Russia. Il Paese accoglieva volentieri marinai esperti, e ben presto il comandante divenne capitano di 2° rango al comando di uno squadrone della flottiglia di Azov, che si trovava nel vivo della guerra russo-turca.

Nelle battaglie con i turchi Kinsbergen dimostrò appieno il suo talento militare. Attaccò il nemico con audacia, nonostante fosse numericamente superiore, infliggendogli gravi perdite e costringendolo a ritirare le sue navi. A San Pietroburgo si celebrarono le vittorie dell’olandese nelle battaglie del 1773 a Balaklava e Soğucak.

Il contrammiraglio Aleksej Senjavin, comandante della flottiglia d’Azov, non sempre vedeva di buon occhio le azioni ostinate del suo subordinato; tuttavia, ne lodava i meriti. “Ho l'onore di testimoniare che il capitano e cavaliere Kinsbergen è un eccellente e coraggioso ufficiale di marina, degno di promozione sotto tutti gli aspetti”, scrisse in un documento che premiava l'ufficiale.

Nel 1775, poco dopo la fine della guerra, l'olandese lasciò la Russia, nonostante l’imperatrice Caterina II gli avesse chiesto di restare. Nei Paesi Bassi, Jan Kinsbergen raggiunse il grado di ammiraglio e per un certo periodo fu persino a capo delle forze navali della Repubblica.

4 / Jan Suchtelen

Jan Suchtelen Galleria Militare del Palazzo d'Inverno / Museo statale Ermitage Galleria Militare del Palazzo d'Inverno / Museo statale Ermitage

Non tutti gli olandesi che si trasferirono in Russia avevano a che fare con l'ingegneria navale. Ad esempio, il tenente colonnello Jan Pieter van Suchtelen, arrivato a San Pietroburgo nel 1783, era un ingegnere militare figlio d’arte.

Nel nuovo Paese Suchtelen, che in russo divenne noto come Pjotr Kornilovich, si dimostrò attivo in molti campi: riparò e rinnovò alcuni canali, controllò le fortificazioni dal Mar Bianco al Mar Nero, partecipò a due guerre contro la Svezia (1788-1790 e 1808-1809), condusse con successo alcuni assedi di castelli nemici e guidò personalmente le sue truppe in audaci attacchi sul campo di battaglia.

È interessante notare che Suchtelen, che causò così tanti problemi agli svedesi, divenne amico del principe ereditario Jean-Baptiste Jules Bernadotte (dal 1818 re di Svezia e Norvegia, Carlo XIV Giovanni). Durante la fase finale delle guerre napoleoniche, quando la Russia e la Svezia divennero alleate, Pjotr Kornilovich guidò la missione militare russa presso il quartier generale dell'esercito di Bernadotte che operava nel nord della Germania.

Suchtelen inoltre era uno dei più famosi collezionisti dell’epoca. La sua collezione contava decine di migliaia di copie di valore di libri, dipinti, monete e manoscritti. “Al generale russo importava poco del valore dei libri e dei manoscritti in generale, purché interessassero a lui”, scrisse il pubblicista svedese Magnus Jacob Crusenstolpe.

5 / Lodewijk Heiden

Lodewijk van Heiden Museo Ermitage Museo Ermitage

Nel 1795 i francesi invasero i Paesi Bassi, costringendo lo Statolder (sovrano) Guglielmo V a fuggire dal Paese. Un ufficiale della marina olandese, Lodewijk van Heiden, rimasto fedele all'esule, si rese conto di non essere al sicuro in patria e passò al servizio della Russia.

Login Pjotrovich, come cominciò a essere chiamato in Russia, diede prova di sé nelle guerre contro la Svezia e la Francia, ma il momento migliore del comandante navale fu la battaglia di Navarino (nelle acque del Peloponneso) del 20 ottobre 1827 contro la flotta turco-egiziana. “Sembrava che si fosse scatenato l'inferno! Bisognava combattere veramente con un coraggio particolare per resistere a tutto questo fuoco e sconfiggere gli avversari…”, disse quel giorno l'ammiraglio Pavel Nakhimov.

A Heiden, che raggiunse il grado di contrammiraglio, il coraggio non mancò. La sua squadra non solo resistette all'attacco principale della flotta nemica, ma alla fine ne schiacciò il centro e il fianco destro.

Il trionfo a Navarino ebbe un ruolo fondamentale nel successo del movimento di liberazione greco e i greci non dimenticarono i meriti dell'olandese. A Login Pjotrovich è stata intitolata una strada di Atene, mentre a Navarino è stato eretto un monumento e nel 1927 è stato emesso un francobollo raffigurante il comandante navale in occasione del centenario della storica battaglia.

