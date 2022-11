Cinque scandinavi che hanno servito brillantemente la Russia

1 / Cornelius Cruys

Alla fine del XVII secolo, lo zar Pietro I cominciò a creare una flotta navale e ad arruolare specialisti stranieri del settore. Fra loro c’era anche Cornelius Cruys, nato nel 1655 nella città norvegese di Stavanger. Questo esperto marinaio, che nella sua vita aveva servito sei monarchi e tre repubbliche, entrò al servizio della Russia nel 1698.

In Russia, l'ambizioso capitano riuscì a raggiungere il grado di ammiraglio, diventando sostanzialmente uno dei padri della Marina russa. Fu direttamente coinvolto nello sviluppo della legislazione navale e dei documenti legati all'organizzazione del servizio navale. In quegli anni nella neonata San Pietroburgo (fondata nel 1703 da Pietro il Grande) si stava lavorando alla costruzione del palazzo dell'Ammiragliato, dei cantieri navali, delle fortificazioni e di varie fabbriche che dovevano provvedere alle necessità delle forze marittime.

“È un uomo abile e laborioso che non sta mai fermo... Senza un uomo del genere la nostra flotta non sarebbe in buone condizioni”, disse Fjodor Golovin, un altro collaboratore dello zar, a proposito di Kruys.

Infatti fu proprio il norvegese a essere nominato, nel 1705, primo comandante della flotta russa del Baltico, riuscendo a proteggere la futura capitale dell'Impero russo dagli svedesi.

Otto anni dopo, nella vita di Cornelius Ivanovich - così come veniva chiamato in Russia - ci fu un episodio che gli costò quasi la vita. Uno squadrone al comando di Cruys si lasciò sfuggire il nemico nei pressi di Reval (l’attuale Tallinn), e una delle navi che lo inseguiva si arenò e finì in fiamme. Per questo errore di calcolo, Cruys fu condannato a morte, una pena commutata nell'esilio a Kazan.

Nel 1715, il norvegese fu graziato e riarruolato, ma non ricevette indietro nessuna delle decorazioni che gli erano state concesse: furono restituite all'anziano ammiraglio solo dopo la morte di Pietro I dall'imperatrice Caterina I, nel 1725.

2 / Vitus Jonassen Bering

Vitus Bering Istituto di Archeologia dell'Accademia Russa delle Scienze Istituto di Archeologia dell'Accademia Russa delle Scienze

Durante un viaggio nei Paesi Bassi nel 1704, Cornelius Cruys riuscì a reclutare un centinaio di ufficiali e marinai per il servizio russo. Uno di loro era un giovane danese, diplomato del Corpo dei cadetti del mare di Amsterdam, Vitus Jonassen Bering.

Nelle file della Marina russa, Bering partecipò alle guerre contro l'Impero Ottomano e la Svezia. Ma la fama per lui arrivò non tanto per i suoi successi militari, bensì per le sue spedizioni come esploratore. Nel 1724, Pietro il Grande decise di organizzare una spedizione in Kamchatka e Vitus (conosciuto in russo come Ivan Ivanovich), che aveva prestato servizio sulle baleniere danesi nell'Atlantico settentrionale, era il candidato perfetto per guidarla.

Durante la Prima spedizione in Kamchatka, durata dal 1725 al 1730, esplorò vaste parti delle coste della Kamchatka e della Chukotka e mappò 3.500 chilometri della costa occidentale del mare, che in seguito sarebbe stato chiamato Mare di Bering. Anche lo stretto tra l’Asia e il Nord America, attraverso il quale le navi danesi passarono nel 1728, è stato intitolato al navigatore.

Nel 1740, Ivan Ivanovich guidò la Seconda spedizione della Kamchatka, durante la quale furono esplorate le coste dell'Alaska e le Isole Aleutine. Bering, che a quel tempo aveva già circa 60 anni, non visse sufficientemente a lungo per vedere la fine del viaggio: morì di scorbuto il 19 dicembre 1741, su una delle isole Commander, che in seguito prese il suo nome.

3 / Goran Magnus Sprengtporten

Georg Magnus Sprengtporten Dominio pubblico Dominio pubblico

Nato a Borgä (Porvoo, in Finlandia), Goran Magnus Sprengtporten prima del 1780 riuscì a costruirsi una brillante carriera militare in Svezia. Raggiunse il grado di colonnello e in vari momenti comandò formazioni di fanteria.

Sprengtporten sognava di comandare tutte le truppe svedesi nella natia Finlandia, ma i giochi di corte inasprirono i suoi rapporti con il re Gustavo III, che un tempo gli aveva conferito il titolo di barone.

Goran Magnus fu quindi costretto a dimettersi e a lasciare il regno. Cambiò radicalmente le sue convinzioni politiche, auspicando la completa separazione della Finlandia dalla Svezia e il suo passaggio sotto il patrocinio dell'Impero russo.

Questo progetto suscitò l'interesse di Caterina II, che lo invitò a prestare servizio in Russia. Durante la guerra contro la Svezia del 1788-1790, il maggiore generale Sprengtporten si occupò della propaganda presso la popolazione finlandese, elaborando inoltre i piani militari e partecipando egli stesso alle battaglie. Nel febbraio del 1790 fu condannato a morte in contumacia dagli svedesi per alto tradimento.

Il sogno di Egor Maksimovich, così come veniva chiamato in Russia, si realizzò nel 1809, quando la Finlandia passò sotto lo zar russo Alessandro I a seguito dell'ultima guerra tra i due Paesi. Il monarca ascoltò le argomentazioni degli svedesi, che chiedevano una maggiore autonomia per la regione appena annessa, e lo nominò addirittura primo governatore generale della Finlandia.

Sulla lapide di Egor Maksimovich, morto e sepolto nel 1819 nel cimitero luterano di Smolensk a San Pietroburgo, è riportata la seguente iscrizione in russo e francese: “Per il suo talento e i suoi meriti si è guadagnato la fiducia e i favori speciali dei tre sovrani di Russia. L'imperatore Aleksandr Pavlovich ha onorato la sua memoria e alla sua morte ha impartito benedizioni alla vedova inconsolabile, che vive nella speranza di riunirsi al marito, amico e benefattore”.

4 / Eduard Ferdinand Woldemar von Adlerberg

Eduard Ferdinand Woldemar von Adlerberg Dominio pubblico Dominio pubblico

Figlio di un colonnello svedese che aveva disertato il servizio russo, Eduard Ferdinand Woldemar von Adlerberg fu un uomo fortunato, in quanto vantava come amico nientepopodimeno che l'imperatore Nicola I. Tale amicizia fu resa possibile dalla madre, Julia Baggovut, che proveniva da un'antica famiglia nobile norvegese e aveva prestato servizio a corte come precettrice del futuro monarca.

Durante il regno del fratello maggiore di Nicola, l'imperatore Alessandro I, Adlerberg partecipò alla guerra patriottica del 1812, dove si distinse nelle battaglie di Borodino, Lützen e Bautzen.

Dopo l'ascesa al trono di Nicola nel 1825, Vladimir (come veniva chiamato Eduard Ferdinand alla maniera russa) restò al seguito dell'imperatore come uno dei suoi servitori più fidati. Accompagnò il monarca in tutti i suoi viaggi, ricoprendo il ruolo di capo dell'ufficio reggimentale. “L'aiutante generale Adlerberg l'ho amato come un fratello”, avrebbe affermato in seguito il monarca.

Inoltre, per 15 anni Vladimir Fjodorovich diresse il Dipartimento postale, aumentandone in modo significativo l'efficienza. Fu sotto la sua guida che vennero introdotti i francobolli nell'Impero Russo!

Adlerberg continuò a godere del favore del “potere supremo” anche durante il regno del figlio di Nicola I, Alessandro II. “Con te condivideva gioie e dolori - disse a Vladimir Fjodorovich l'imperatore, nel 1855, parlando di suo padre -. La sua anima pura e bella non poteva non apprezzare i tuoi alti meriti, ed egli, amandoti come un uomo, era contento di aver trovato nel suo suddito un amico…”.

5 / Vladimir Dal

Vladimir Dahl Vasilij Perov Vasilij Perov

Vladimir Dal ha dedicato tutta la sua vita allo studio del folklore russo e della lingua vernacolare (una lingua locale comunemente parlata all'interno di una comunità), ottenendo in questo campo successi sorprendenti. Dal era figlio di un medico danese e di una donna tedesca trasferitisi in Russia.

Dotato di un'ottima istruzione (ciascuno dei genitori di Dal parlava correntemente cinque lingue), Vladimir Ivanovich si cimentò in vari ambiti: intraprese la carriera militare, lavorò come chirurgo e come funzionario per incarichi speciali. Ovunque si trovasse durante le sue lunghe peregrinazioni attraverso il vasto Impero, si interessava alla cultura locale, notando e registrando una varietà di parole vernacolari, a volte comuni solo in alcune regioni del Paese.

Il risultato della lunga attività di Dal fu la pubblicazione del “Dizionario esplicativo della Grande Lingua Russa”, che comprende circa 200 mila parole e 30 mila proverbi. L'opera, che Vladimir Ivanovich rielaborò continuamente fino alla sua morte nel 1872, dà un'ampia idea della vita e del modo di vivere del popolo russo nel XIX secolo.

Inoltre, l'eredità di Vladimir Dal comprende una vasta raccolta di racconti popolari, canzoni e un'enorme collezione di dipinti folkoristici (lubok), che lasciò in eredità alla Biblioteca pubblica imperiale.

