Cinque tedeschi che hanno servito brillantemente la Russia

1 / Burkhard Christoph von Münnich

Dominio pubblico Dominio pubblico

Nato a Oldenburg, il conte Burkhard Christoph von Münnich arrivò in Russia nel 1721 su invito dell'imperatore Pietro I per costruire strade, porti e canali. “Non ho mai avuto al mio servizio uno straniero così capace di realizzare grandi progetti come Münnich!”, disse l’imperatore, soddisfatto del suo lavoro.

Il talentuoso tedesco si dimostrò valido non solo come ingegnere e governatore di città (nel 1728 gli fu affidata la gestione di San Pietroburgo, allora capitale dell'impero), ma anche come riformatore e comandante militare. Grazie ai suoi sforzi, nel Paese fu istituito il primo corpo di cadetti e i primi reggimenti di ussari e genieri.

La vittoria russa in Crimea nel 1736 Dominio pubblico Dominio pubblico

Münnich guidò con successo le sue truppe durante la Guerra di successione polacca nel 1734-1735 e nel 1736, durante la guerra contro i Turchi, l'esercito russo sotto il suo comando invase, per la prima volta nella sua storia, la Crimea e bruciò la capitale del Khanato di Crimea di Bakhchisarai.

In seguito, Christoph von Münnich decise di cimentarsi in politica, cosa che però gli costò quasi la vita: nel 1741, dopo l’ascesa al trono di Elisabetta Petrovna, fu accusato ingiustamente di alto tradimento e appropriazione indebita e condannato a morte. La sentenza fu modificata all'ultimo momento in esilio in Siberia, dove il comandante militare caduto in disgrazia dovette trascorrere 20 anni.

Ormai 78enne, fu riabilitato a San Pietroburgo dall'imperatore Pietro III. Non era affatto d'accordo con tutte le decisioni politiche del sovrano, ma quando scoppiò un colpo di stato contro l'autocrate, gli rimase fedele fino alla fine. Caterina II, che governava il Paese dopo la detronizzazione del marito, si rifiutò di punire il vecchio tedesco e lo nominò governatore della Siberia, proprio come lui aveva desiderato.

2 / Levin August von Bennigsen

George Dawe George Dawe

Il barone Levin August von Bennigsen entrò in servizio in Russia nel 1773, già da soldato esperto. Aveva appena 14 anni quando si arruolò nell'esercito di Hannover; successivamente lo lasciò per partire per un lontano paese straniero con il grado di tenente colonnello.

Il barone partecipò alle guerre contro i polacchi, i turchi e i persiani. Per il coraggio dimostrato, per l'abile comando delle truppe e per il successo negli assedi alle fortezze nemiche, Bennigsen fu insignito di diversi ordini, di una spada d'oro con diamanti e di grandi proprietà con contadini servi della gleba.

Il 7 febbraio 1807, nei pressi della città di Preisisch Eylau (l'odierna Bagrationovsk, nella regione russa di Kaliningrad), nella Prussia orientale, l'esercito russo guidato da Bennigsen si scontrò con le forze di Napoleone in una feroce battaglia. Sul campo rimasero inermi più di 50.000 soldati di entrambe le parti. “Mucchi di cadaveri si sbriciolavano in nuovi mucchi, le persone cadevano a centinaia l'una sull'altra, così che tutta questa parte del campo assomigliava a un alto parapetto di una fortificazione eretta all'improvviso”, disse Denis Davydov, che aveva preso parte alla battaglia.

La battaglia di Eylau Jean-Antoine-Siméon Fort Jean-Antoine-Siméon Fort

Alla fine nessuna delle due parti ottenne una vittoria decisiva. Tuttavia, per Napoleone lo scontro fu un vero e proprio fallimento, che fece vacillare la fiducia dei soldati francesi nel loro invincibile imperatore. Riuscì a vendicarsi di Bennigsen solo nell'estate dello stesso anno, nella battaglia di Friedland.

Levin August von Bennigsen continuò a combattere contro i francesi durante la guerra patriottica del 1812 e la campagna estera dell'esercito russo nel 1813-1814. Subito dopo la sconfitta di Napoleone, Bennigsen chiese il pensionamento e tornò nella natia Hannover, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita.

3 / Adam Johann von Krusenstern

Adam Johann von Krusenstern Dominio pubblico Dominio pubblico

Ammiraglio, navigatore, esploratore, studioso, tra i fondatori dell'oceanologia russa e rappresentante della nobiltà baltica, Adam Johann von Krusenstern era una persona davvero versatile.

Dopo aver partecipato alla guerra russo-svedese del 1788-1790, il giovane ufficiale Krusenstern fu inviato come apprendista nella flotta britannica, con la quale visitò quasi tutto il mondo in sei anni. Fu allora che Johann von Krusenstern si rese conto di quanto fossero limitate le capacità della flotta russa. Secondo lui, i russi dovevano circumnavigare il globo, esplorare gli oceani, cercare nuovi partner commerciali, liberarsi dagli intermediari ed entrare in competizione commerciale diretta con Inghilterra, Olanda e Portogallo.

Anche se non subito, le idee di Krusenstern ebbero una certa risonanza nel governo. Nel 1802 fu nominato capo della prima spedizione russa di circumnavigazione. In tre anni le navi “Nadezhda” e “Neva” hanno attraversato gli oceani Pacifico, Atlantico e Indiano, hanno esplorato il Nord e il Sud America, hanno visitato il sud dell'Africa, i porti del Giappone e della Cina.

Adam Johann von Krusenstern nella baia di Avacha Friedrich Georg Weitsch Friedrich Georg Weitsch

Durante il viaggio Krusenstern realizzò un ampio lavoro oceanografico e meteorologico, fece un inventario delle isole Curili, della costa di Sakhalin, della Kamchatka e di alcune isole del Giappone. I risultati delle sue ricerche furono pubblicati in un'opera in tre volumi.

Fu grazie a Krusenstern che la flotta russa, che fino ad allora non aveva mai lasciato i mari europei, iniziò ad attraversare con sicurezza gli oceani con scopi commerciali e scientifici, e le spedizioni intorno al mondo divennero regolari. “Mi rallegro che tu appartenga alla Russia!”, scrisse con entusiasmo lo storico Nikolaj Karamzin.

4 / Franz Eduard Graf von Totleben

Dominio pubblico Dominio pubblico

“Senza Totleben saremmo stati completamente perduti”, confessò uno dei capi della difesa di Sebastopoli durante la guerra di Crimea (1853-1856), l'ammiraglio Pavel Nakhimov, mentre descriveva l'attività di questo ingegnere militare, originario di Mitava (l'attuale Jelgava in Lettonia), nel rafforzamento della città. Grazie ai suoi sforzi, la base principale della Flotta del Mar Nero resistette per quasi un anno alle forze combinate di Gran Bretagna, Francia, Impero Ottomano e Regno di Sardegna.

Eduard Ivanovich (come veniva chiamato in russo) Totleben arrivò a Sebastopoli poco prima dell'arrivo delle truppe nemiche e non perse nemmeno un attimo: intorno alla città furono costruiti rapidamente numerosi forti e bastioni, vennero costruite mura chilometriche con sacchi di terra e fu creato un esteso sistema di trincee.

L'assedio di Sebastopoli Franz Roubaud Franz Roubaud

Non c'era tempo per costruire fortificazioni forti e adeguate. Ciononostante, tutti gli accessi alla città ricevettero difese frontali con cannoni e fucili.

Nonostante il fatto che la città alla fine cadde comunque, l’impegno di Totleben fu debitamente apprezzato dalle autorità. Gli fu affidato il compito di modernizzare i vecchi sistemi di linee di difesa dal Mar Baltico a Kiev, e di crearne di nuovi. Eduard Ivanovich tornò sul campo di battaglia nel 1877, durante l'assedio da parte delle truppe russe della città turca di Plevna (l'odierna Pleven in Bulgaria).

5 / Konstantin Thon

Dominio pubblico Dominio pubblico

Non tutti i tedeschi in Russia intrapresero una carriera nell'esercito o nell’apparato statale. Figlio di un gioielliere tedesco stabilitosi a San Pietroburgo, Konstantin Thon si dedicò infatti all'architettura.

Thon divenne il fondatore del cosiddetto stile russo-bizantino, che combinava le tecniche del classicismo russo con la decorazione dell'antica architettura russa. È in questo stile che Konstantin Andreevich, così com’era chiamato in Russia, intendeva ricostruire la chiesa di Santa Caterina a San Pietroburgo, nel 1830. Il progetto piacque talmente tanto all'imperatore Nicola I, che lo zar prese il giovane architetto sotto la sua ala protettrice e gli diede piena libertà creativa.

La Cattedrale di Cristo Salvatore nel 1896 Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel 1839, il progetto di Thon portò alla costruzione della Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca, che durò 20 anni. E se da un lato le autorità laiche e religiose si dimostrarono piuttosto soddisfatte della cattedrale, l’edificio non incontrò il plauso dei moscoviti. “Uno dei più grandi monumenti di costosa assurdità è la Cattedrale del Salvatore: è come un enorme samovar, attorno al quale si riunisce la Mosca patriarcale”, scrisse il principe Evegnij Trubetskoj. Nel 1931, l'edificio ecclesiastico fu distrutto e poi ricostruito dopo il crollo dell'Unione Sovietica.

Il Gran Palazzo del Cremlino Legion Media Legion Media

Konstantin Thon progettò molte strutture architettoniche, cattedrali e monumenti di rilievo, tra cui la Stazione Moskovksij a San Pietroburgo e la Stazione Leningradskij a Mosca. La sua opera più famosa, oltre alla Cattedrale di Cristo Salvatore, fu il Palazzo Grande del Cremlino, che oggi ospita la residenza cerimoniale del Presidente della Russia.

