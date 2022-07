I tre comandanti russi più audaci della Prima guerra mondiale

Russia Beyond; Dominio pubblico

“Ho sempre apprezzato la personalità del generale Alekseev e lo consideravo, anche se non l'ho incontrato molto prima della guerra, il più eccezionale dei nostri generali, il più istruito, il più intelligente, il più preparato ad affrontare lunghi compiti militari”, disse l'ammiraglio Aleksandr Kolchak, che comandò la Flotta del Mar Nero dell'Impero russo durante la Prima guerra mondiale.

All'inizio del conflitto mondiale, Mikhail Vasilevich Alekseev era Capo di Stato Maggiore del Fronte Sud-Occidentale. Nell'agosto-settembre 1914, durante la battaglia di Galizia, le truppe del fronte inflissero una pesante sconfitta all'Austria-Ungheria, occupando quasi tutta la Galizia e parte della Polonia austriaca. Gli austriaci non riuscirono a riprendersi da un tale colpo fino alla fine della guerra.

Nonostante tutti i meriti fossero andati al comandante del fronte sud-occidentale, il generale Nikolaj Ivanov, fu Alekseev il vero artefice della vittoria. Ivanov, secondo il generale Anton Denikin, “non aveva molte conoscenze strategiche... Ma gli fu assegnato il Capo di Stato Maggiore, il generale Alekseev: una grande autorità in materia di strategia nonché il principale artefice dello sviluppo preliminare del piano di guerra sul fronte austriaco... In realtà il motore delle armate era proprio il generale Alekseev”.

Nell'estate del 1915, le Potenze Centrali, decise ad estromettere l'Impero russo dalla guerra, lanciarono una grande offensiva contro di esso. Alla fine, dopo aver subito una pesante sconfitta, le armate russe iniziarono la “Grande ritirata” verso l'interno. Nonostante l'acuta carenza di munizioni e l'estrema stanchezza di soldati e ufficiali, il generale Alekseev, che all'epoca comandava il Fronte Nord-Occidentale, riuscì a effettuare una ritirata pianificata, ordinata e, soprattutto, tempestiva delle sue truppe, senza permettere al nemico di tagliarle fuori o circondarle.

Il 18 agosto 1915, Alekseev fu nominato da Nicola II Capo di Stato Maggiore del Comando Supremo. Mikhail Vasilevich guidò con successo il ripristino e il rifornimento delle truppe ormai allo stremo, migliorandone l'equipaggiamento tecnico. Partecipò direttamente alla messa a punto di una delle ultime operazioni offensive di successo dell'esercito russo nella Prima guerra mondiale, il cosiddetto “sfondamento di Brusilov” a Volyn, in Galizia e in Bucovina nell'estate del 1916, che si concluse con una pesante sconfitta per le forze tedesche e austriache.

Dopo la Rivoluzione di febbraio del 1917 e il crollo dell'autocrazia, Alekseev fu nominato comandante in capo, ma entrò presto in conflitto con il nuovo governo. Il generale era categoricamente contrario alla “democratizzazione” dell'esercito avviata dalle autorità (abolizione del comando unipersonale), che doveva risollevare il morale dei soldati, ma che alla fine portò al rapido collasso delle forze armate. Fino alle sue dimissioni, il 21 maggio 1917, Mikhail Vasilevich fece ogni sforzo per riportare l'ordine e la disciplina nelle truppe, senza riuscirci.

2 / Aleksej Brusilov

Nell'estate del 1914, durante la Battaglia di Galizia, l'8° Armata del Fronte Sud-Occidentale, sconfiggendo l'esercito austro-ungarico e facendo 20.000 prigionieri, si spinse per 150 km in profondità in Galizia e occupò la città di Galich. Fu così che iniziò la Prima guerra mondiale per il generale Aleksej Alekseevich Brusilov.

La salute dei soldati, i rifornimenti di cibo ed equipaggio erano per lui una priorità. Ma se la situazione lo imponeva, non lesinava dure misure punitive.

Durante la disastrosa “Grande Ritirata” dell'estate 1915 apparve il seguente ordine di Brusilov: “Non si deve avere pietà per i codardi che abbandonano la linea o si arrendono; chi si arrende deve essere colpito con fucili, mitragliatrici e cannoni; quelli che si ritirano o fuggono devono essere trattati allo stesso modo. I deboli di volontà non hanno posto tra noi, devono essere sterminati”.

Lo “sfondamento di Brusilovskij” fu il momento culminante della carriera di Aleksej Alekseevich, che comandava il fronte sud-occidentale nella primavera del 1916. Decise di sfondare le difese delle forze austro-ungariche con potenti attacchi di tutte le armate a sua disposizione in più aree contemporaneamente. Stordito e smarrito, il nemico non sapeva in quale direzione rafforzare la difesa e dove gettare le proprie riserve.

I tedeschi e gli austriaci avevano perso circa 1,5 milioni di uomini tra morti, feriti, prigionieri di guerra e dispersi (le perdite russe ammontavano a circa mezzo milione di persone). Furono costretti a far affluire le loro riserve da altri fronti, il che alleggerì la situazione dei francesi a Verdun e salvò l'esercito italiano dall'imminente sconfitta in Trentino. Inoltre, ispirata dai successi di Brusilov, la Romania entrò in guerra al fianco dell'Intesa.

“Basti pensare che se a luglio il Fronte Occidentale e quello Settentrionale avessero ammassato tutte le loro forze sui tedeschi, questi ultimi sarebbero stati certamente schiacciati, ma solo avrebbero dovuto ammassarsi con l'esempio e il metodo del Fronte Sud-Occidentale, non su una sezione di ciascun fronte - si rammaricò Aleksej Alekseevich nelle sue memorie –. Il Fronte Sud-Occidentale era certamente il più debole, e non c'era motivo di aspettarsi da esso un colpo di stato dell'intera guerra. Naturalmente, il Fronte Sud-Occidentale da solo non poteva sostituire l'intero esercito russo di molti milioni riunito sull'intero fronte occidentale russo”.

Il 22 maggio 1917, Aleksej Brusilov sostituì Mikhail Alekseev come Comandante in Capo Supremo, ma come il suo predecessore non riuscì a fare un miracolo con un esercito ormai così malmesso. Dopo il fallimento della cosiddetta offensiva di giugno, fu sostituito dal generale Lavr Kornilov.

3 / Nikolaj Judenich

Il 29 dicembre 1914, l’armata ottomana mise sotto assedio la città di Sarikamish, nella regione di Kars (oggi in Turchia), oltre la quale si apriva un percorso diretto nel cuore del Caucaso russo. Le truppe russe non solo erano numericamente inferiori ai turchi (60mila), ma erano anche prive di condottiero: il comandante dell'Armata del Caucaso, il generale Aleksandr Myshlaevskij, preso dal panico, abbandonò precipitosamente la città, lasciando i suoi soldati in balia del destino.

In questo momento critico, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Nikolaj Judenich, comandante temporaneo del 2° Corpo del Turkestan, prese in mano l’iniziativa. Approfittando del fatto che i turchi avevano iniziato a subire pesanti perdite per congelamento, riorganizzò le forze a sua disposizione e lanciò una grande controffensiva, che culminò con la completa sconfitta del nemico. “L'esercito del Caucaso è stato salvato. La volontà ferrea e l'energia indomita del generale Judenich hanno fatto girare la ruota del destino”, scrisse con entusiasmo Anton Kersnovskij, storico militare della prima metà del XX secolo.

Con il fallimento dell'operazione dei Dardanelli e l'evacuazione delle truppe alleate dalla penisola di Gallipoli, alla fine del 1915, i turchi poterono concentrarsi completamente sul fronte russo. In queste circostanze, Judenich, che ormai era diventato comandante dell'Armata del Caucaso, decise di intervenire.

All'inizio di gennaio le truppe russe lanciarono una grande offensiva, abbattendo un nemico frastornato, che aveva creduto che non ci sarebbero stati combattimenti in questa sezione del fronte durante l'inverno. La III Armata dell'Impero Ottomano, riformata e ristabilita numericamente, fu nuovamente sconfitta.

I turchi si stavano ritirando verso la città di Erzurum, pesantemente fortificata, coprendo la strada che portava in Asia Minore. La notte del 12 febbraio i soldati di Judenich, vestiti in mimetica bianca, affogando nella neve e facendosi strada attraverso una fitta nevicata, lanciarono un attacco. Poiché in quelle condizioni era estremamente difficile vedere gli attaccanti, il fuoco turco fu molto inefficace. Il nemico si ritirò sotto l'assalto delle truppe russe, che presero un forte dopo l'altro e la mattina del 16 febbraio occuparono, praticamente senza combattere, la città di Erzurum, strategicamente importante.

“Monarchico convinto, servì fedelmente il suo imperatore, senza cercare onori o incoraggiamenti”, scrisse il generale Boris Steifon di Judenich.

All'inizio della Rivoluzione di febbraio, l'esercito caucasico si rivelò uno dei più pronti al combattimento. Judenich comandò ancora per qualche tempo le truppe nel Caucaso, ma, in disaccordo con le nuove autorità su questioni di tattica e strategia, fu presto allontanato per “resistenza alle istruzioni del governo provvisorio”.

