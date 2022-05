Così il Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo fu trasformato in un ospedale durante la guerra

La Prima guerra mondiale fu uno dei conflitti più drammatici e difficili per l’Impero russo, nonché una delle cause della sua caduta e della Rivoluzione. Il Paese si ritrovò ad affrontare enormi perdite e la famiglia Romanov si attivò per aiutare al fronte, con l'imperatrice e le principesse che si unirono alla Croce Rossa per curare i soldati feriti.

LEGGI ANCHE: ​​Maria Fyodorovna, la zarina che aiutava la Croce Rossa

Nel Paese scarseggiavano gli ospedali e l’assistenza medica, e così Nicola II ordinò che la residenza ufficiale dello zar, il Palazzo d’Inverno, venisse trasformata in un ospedale (lui e la sua famiglia vivevano a Tsarskoe Selo, fuori città, dal 1904). L'ospedale prese il nome di Tsarevich Aleksej Nikolaevich e fu aperto nel 1915; rimase in funzione fino alla Rivoluzione d'ottobre del 1917, quando fu chiuso dai bolscevichi, che trasferirono i pazienti in altre cliniche.

Circa sei sale da cerimonia furono adibite a reparti ospedalieri, e altre stanze furono assegnate per i trattamentei post-operatori e i bendaggi. Il Giardino d’Inverno fu destinato ai bagni e alle docce; mentre la Galleria della Guerra del 1812 fu usata come magazzino per la biancheria e come sala per i raggi X.

L'infermeria chirurgica aveva 1.000 posti letto, e il personale dell'ospedale contava più di 200 persone, tra cui un primario, 34 medici, 50 infermieri, 120 assistenti ospedalieri, 26 domestici e 10 impiegati.

Il personale dell'ospedale nella sala di San Nicola

Dominio pubblico Dominio pubblico

La sala di San Nicola trasformata in un reparto

Dominio pubblico Dominio pubblico

I feriti sdraiati nella sala del feldmaresciallo

Dominio pubblico Dominio pubblico

L'imperatrice Aleksandra Fyodorovna e le granduchesse Olga e Tatiana seguirono un intero corso di infermieristica e lavorarono per la Croce Rossa

Dominio pubblico Dominio pubblico

Soldati feriti in posa con le Suore della Misericordia

Dominio pubblico Dominio pubblico

Sala dell'Armoriale. Suore preparano coperte e federe

Dominio pubblico Dominio pubblico

Suore della Misericordia ritratte in piedi sulla Scala del Giordano

Dominio pubblico Dominio pubblico

Medici e infermiere in posa nel palazzo

Dominio pubblico Dominio pubblico

La galleria orientale del palazzo

Dominio pubblico Dominio pubblico

Suore della Misericordia

Dominio pubblico Dominio pubblico

La stanza del bendaggio nella sala del feldmaresciallo

Dominio pubblico Dominio pubblico

Il medico I. A. Tikhomirov ingessa un paziente

Dominio pubblico Dominio pubblico

Infermiere preparano le bende

Dominio pubblico Dominio pubblico

Il dottor Tikhomirov gioca a scacchi con un soldato ferito

Dominio pubblico Dominio pubblico

Feriti sdraiati nella sala dell'Armoriale

Dominio pubblico Dominio pubblico

LEGGI ANCHE: L’ultimo zar come non lo avete mai visto: ecco le rare foto di Nicola II

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale