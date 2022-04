I distintivi sovietici più rari e costosi: quando una spilletta può valere 30 mila dollari (FOTO)

Alcuni di questi emblemi da appuntare al petto sono stati prodotti in un unico esemplare o in piccolo numero e utilizzando metalli preziosi. Queste rarità sono ricercate dai collezionisti di tutto il mondo e alle aste possono raggiungere quotazioni molto alte

Molti cittadini sovietici erano appassionati di collezionismo: raccoglievano francobolli, vecchie monete e cartoline, ma forse una delle attività più popolari era la raccolta di distintivi e spillette varie. Potevano essere souvenir con riprodotti i monumenti di vari luoghi dell’Urss, distintivi commemorativi di importanti eventi, come le Olimpiadi del 1980 o il completamento della costruzione del Cosmodromo di Bajkonur, presentare slogan come per esempio “TJUZ – Strumento di educazione comunista” (TJUZ è la sigla del Teatro per l’infanzia”), o rappresentare un qualche tipo di premio o onorificenza. La raccolta e lo studio dei distintivi dalla metà degli anni Settanta divenne una disciplina a parte (prima era considerata una branca della numismatica): la faleristica.

A sinistra: un giornalista di Samara con la sua collezione di distintivi dedicati alla stampa. A destra: collezionisti in un parco di Leningrado Nikolaj Nikitin; Nikolaj Naumenkov/TASS Nikolaj Nikitin; Nikolaj Naumenkov/TASS

I collezionisti si incontravano alle mostre, si scambiavano i loro distintivi e ne compravano di nuovi. I distintivi più rari erano le onorificenze d’anteguerra, in argento e oro. Il loro valore può raggiungere oggi decine di migliaia di dollari alle aste. Ecco i più cari:

1 / “Dobrolet: per i 100.000 km di volo”, 1923-1927 – 30.000 $

Dominio pubblico Dominio pubblico

“Dobrolet” è il precursore della compagnia aerea sovietica e russa Aeroflot. Dal 1923 al 1930, questa compagnia aerea fu impegnata nel trasporto di merci e passeggeri, e il suo obiettivo principale era quello di sviluppare l’aviazione civile. Dobrolet aveva diversi tipi di distintivi che venivano rilasciati ai piloti. Il più raro e costoso è considerato il distintivo per i 100.000 km di volo (“Добролет: за налет 100 000 км”), che venne fatto per il pilota Jakov Lyshkov (1903-1944), in argento e oro. È stato venduto per 2,2 milioni di rubli (30.000 dollari) a un’asta nel 2019.

Le copie di questo distintivo valgono mille volte meno.

Si sa che c’era anche un secondo distintivo di questo tipo rilasciato al pilota Aleksandr Demchenko, che è stato rubato da una collezione privata nel 2003 e non è ancora stato ritrovato.

2 / “Moltiplichiamo le file dei piloti chekisti" – 30.000 $

Dominio pubblico Dominio pubblico

In generale, i distintivi più costosi del periodo sovietico sono collegati al mondo dell’aviazione. Il distintivo di bronzo “Moltiplichiamo le file dei piloti chekisti” (“Умножим ряды летчиков-чекистов”) fu emesso tra il 1932 e il 1934, quando i comandanti delle guardie di frontiera furono addestrati all’aero club “Dinamo” di Leningrado (la sezione fu chiusa nel 1934). Questo distintivo veniva assegnato alla fine del corso. In tutto ne furono prodotti circa 30, ma solo una copia numerata 20 (probabilmente emessa nel 1933) è sopravvissuta fino ai nostri giorni. È stata venduta all’asta nel 2016 per 2.2 milioni di rubli (30.000 dollari).

3 / “Per 1 milione di chilometri di volo”, 1938-1941 – 23.000 $

Dominio pubblico Dominio pubblico

Nell’Urss, i piloti civili venivano premiati con dei distintivi per aver volato un gran numero di chilometri, e i più antichi e rari sono oggi stimati in milioni di rubli. Per esempio, questo, assegnato a chi aveva raggiunto 1 milione di chilometri di volo ( “За налет 1 миллиона километров”) intorno al 1938-1941, con il numero 32 inciso sul retro, è stato venduto a un’asta a Mosca nel 2010 per 1,8 milioni di rubli (23.000 dollari). Si sa che è stato prodotto in un laboratorio di Mosca in argento con doratura, ed è perfettamente conservato.

Anche i distintivi prebellici per 800 mila chilometri e 300 mila chilometri di volo, del 1935-1938, hanno quotazioni molto alte (14.000-15.000 $).

4 / “Esploratore polare onorario”, 1938 – 15.000 $

Dominio pubblico Dominio pubblico

Questo distintivo (“Почетному полярнику”) venne istituito nel 1938 per appuntarlo al petto degli esploratori polari. Il primo lotto era d’argento, ma più tardi furono fatti in bronzo. Il più prezioso per i collezionisti è uno di prova con l’immagine del rompighiaccio “Stalin” nel ghiaccio (dopo il 1957, al rompighiaccio fu cambiato nome in “Lenin”) e un aereo dell’aviazione a lungo raggio sullo sfondo. In un’asta del 2019, questo distintivo è stato acquistato per 1,15 milioni di rubli (15.000 dollari).

5 / “Volo della stella”, 1927 – 13.000 $

Dominio pubblico Dominio pubblico

In un’asta del 2019, il distintivo dell’Osoaviakhim (Società per la promozione della Difesa, dell’Aviazione e della Chimica; una organizzazione paramilitare di massa dell’Unione Sovietica, deputata tra gli anni trenta e quaranta al reclutamento e all’addestramento iniziale del personale per le Forze Aeree Sovietiche) che commemora il “Volo della stella” (“Звездный перелет”) del 1927 è stato acquistato per 1 milione di rubli (13.000 dollari). Osoaviachim fu il predecessore della Dosaaf (Associazione volontaria per la cooperazione con l’Esercito, l’Aviazione e la Flotta). Durante i pochi anni della sua esistenza, la società organizzò vari eventi di propaganda per attirare l’attenzione e l’interesse dei lavoratori nei confronti della tecnologia aeronautica e dell’industria chimica. Alla fine, i partecipanti venivano premiati con distintivi commemorativi. Il 19 giugno 1927, il “Volo della stella” ebbe luogo in Urss: 12 aerei di tutto il Paese volarono simultaneamente verso Mosca. I loro piloti erano giovani diplomati delle scuole di aviazione. Tutti hanno ricevuto questi distintivi d’argento e d’oro per commemorare questo evento storico.

6 / “In memoria del volo di tutta l’Unione di aerei a motore leggero”, 1935 – 13.000 $

Dominio pubblico Dominio pubblico

Un altro raro distintivo commemorativo di un volo di massa (“В память о Всесоюзном перелете легкомоторных самолетов”), nel 2009 è stato valutato 1 milione di rubli (altri distintivi simili sono stati quotati poco meno: circa 800 mila rubli; 10 mila dollari). L’evento ebbe luogo nel settembre 1935 lungo la tratta da Mosca agli Urali e con ritorno attraverso la regione del Volga e la Repubblica Socialista Sovietica Ucraina fino a Mosca. Vi prese parte un totale di 34 aerei. Ci furono 16 fermate lungo il percorso.

7 / “Lavoratore modello del Mossovet", 1940 – 6.000 $

Dominio pubblico Dominio pubblico

I distintivi per i lavoratori modello dell’amministrazione municipale di Mosca (“Отличник хозяйства Моссовета”) vennero introdotti nel 1940, ma prima della guerra si riuscì a fare solo un lotto di prova. Ecco perché sono rimasti oggi solo pochi esemplari. Gli specialisti hanno stimato il loro valore in più di 6.000 dollari, ma non sono quasi mai in vendita. Il distintivo è realizzato in argento con doratura e smalto. L’esterno raffigura un monumento al lavoratore e all’agricoltore collettivo sullo sfondo del Cremlino. Nel 1944, apparve un distintivo simile: “Lavoratore modello dell’amministrazione cittadina di Mosca”. Anche questo era in argento, ma vale 10 volte meno.

8 / “Per l’industrializzazione del Paese”, 1929 – 5.000-7.500 $

Dominio pubblico Dominio pubblico

Durante il periodo dell’industrializzazione (1929-1941), cioè la costruzione a tappe forzate di fabbriche e infrastrutture, l’Urss fece un’incredibile svolta economica e si trasformò da arretrato Paese agricolo a grande potenza industriale. Le imprese e i lavoratori che si distinsero nella produzione ricevettero il distintivo “Per l’industrializzazione del Paese” (“За индустриализацию страны”). I distintivi del 1929 erano in argento e smalto ed erano considerati un premio onorario. Oggi la maggior parte dei distintivi sopravvissuti sono diventati pezzi da museo e si vedono raramente all’asta. Per esempio, un distintivo raffigurante il Cantiere navale André Marty (nome sovietico, in onore del leader comunista francese, dato dal 1922 al 1936 alla più antica impresa cantieristica di San Pietroburgo, i “Cantieri dell’Ammiragliato”), che veniva dato a dipendenti particolarmente meritevoli, è venduto per 400-600 mila rubli (5.000-7.500 $), a seconda delle sue condizioni.

LEGGI ANCHE: Perché l’Ordine della Vittoria sovietico è la decorazione militare più costosa al mondo?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale