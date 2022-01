Perché in passato i russi festeggiavano il Capodanno a marzo o a settembre?

Il primo gennaio non è sempre stato un giorno festivo in Russia. Divenne ufficialmente festa nazionale il 23 dicembre 1947, quando il Soviet Supremo dell’Urss emanò il decreto “Che istituisce il 1º gennaio come giorno non lavorativo”. Prima di allora, i russi dovevano andare a lavorare la prima mattina del nuovo anno. Tuttavia, neanche il primo gennaio è sempre stato il primo giorno dell’anno in terra russa. In precedenza, i russi celebravano il loro Capodanno a settembre, e prima ancora, a marzo!

Perché nell’antica Russia il capodanno si festeggiava il 1° marzo?

“Il battesimo della Rus’”, affresco di Viktor Vasnetsov del 1895-96 Viktor Vasnetsov Viktor Vasnetsov

Nell’antica Rus’, il 1° marzo era considerato il primo giorno dell’anno. Perché? Gli storici sono ancora incerti. La prima ipotesi suggerisce che ciò sia dovuto semplicemente al fatto che a marzo inizia l’anno agricolo. Un’altra ipotesi è che i russi precristiani abbiano in qualche modo adottato il 1º marzo come primo giorno di capodanno da un antico calendario romano che aveva 10 mesi, e dove marzo era il primo di questi.

Quando nel 988 il cristianesimo fu scelto come nuova religione, il primo giorno del nuovo anno rimase lo stesso, perché la Rus’ di Kiev iniziò a usare il calendario bizantino. L’Impero bizantino, che introdusse la terra russa al cristianesimo ortodosso, utilizzava un calendario (chiamato anche “Era della creazione di Costantinopoli” o “Era del mondo”), creato a Costantinopoli (l’odierna Istanbul) nel 353.

Questo calendario iniziava dalla creazione del mondo come indicata nel “Septuaginta” (la prima traduzione greca conosciuta della Bibbia ebraica), cioè circa 5508 anni prima della nascita di Gesù Cristo. A partire dal VII secolo circa, il capodanno bizantino iniziava il 1° marzo, quindi era molto appropriato per i russi. Il loro primo anno era il 6496 nel calendario bizantino. Tuttavia, l’Impero Bizantino spostò poi ufficialmente l’inizio dell’anno al 1º settembre.

Perché la celebrazione venne spostata al 1° settembre?

Ivan III Dominio pubblico Dominio pubblico

Dal X secolo e fino al 1492 in Russia, sia il 1º settembre che il 1º marzo vennero usati come primi giorni del nuovo anno. Nella vita quotidiana, il Capodanno si festeggiava a marzo. Settembre era utilizzato per datare documenti ufficiali, come accordi, contratti, certificati, ma, cosa più importante, la Chiesa ortodossa celebrava il nuovo anno il 1º settembre, come era ormai in uso nell’Impero bizantino.

Ma il 1492, contando dalla Creazione, era l’anno 7000-7001. E secondo molte profezie che circolavano nella società russa della fine del XV secolo (molto superstiziosa), questo era l’anno in cui l’Anticristo avrebbe visitato il mondo: la fine dei giorni. La maggior parte dei russi, anche i più nobili e istruiti, credeva a queste profezie. Il 1º settembre 1477, Maria Jaroslavna, madre di Ivan III, Gran Principe di Mosca, mandò addirittura la cifra enorme di 495 rubli (uno stallone adulto nel 1470 costava 6-10 rubli!) al monastero Kirillo-Belozerskij. “Secondo i termini dell’accordo, i monaci avrebbero dovuto pregare costantemente Dio per la famiglia dei principi di Mosca per 15 anni, cioè esattamente fino al 1º settembre 1492”, ha scritto lo storico Nikolaj Borisov.

La maggior parte dei russi credeva che la Fine del mondo fosse imminente: le fonti mostrano che nel 1492 il numero di accordi commerciali fu significativamente inferiore rispetto a quello del 1491 e del 1493. Tuttavia, la maggior parte dei vescovi ortodossi di Mosca e delle autorità civili non presero sul serio le profezie. Dmitri Trakhaniot, un diplomatico greco e studioso di religione al servizio di Ivan III, ha notato nelle sue lettere che né Gesù stesso, né i profeti, né i santi avevano mai parlato della fine del mondo dopo il settimo millennio dalla creazione, e questo non è niente più che una speculazione umana. La verità assoluta è contenuta solo nelle parole di Gesù Cristo: “Ma quel giorno e quell’ora nessuno li sa, nemmeno gli angeli in cielo, né il Figlio, ma solo il Padre”.

L’Edizione Aldina (curata da Aldo Manuzio) della Bibbia greca, pubblicata a Venezia nel 1518. Fu la prima edizione edita completamente in greco, con il Vecchio Testamento nella “Versione dei Settanta” (“Septuaginta”) Sailko (CC BY 3.0) Sailko (CC BY 3.0)

In effetti, il 1° settembre 1492 (inizio dell’anno 7001 nel sistema del calendario bizantino) non accadde nulla di “escatologico”. E così il Consiglio della Chiesa ortodossa di Mosca decretò che il nuovo anno sarebbe di lì in poi iniziato in quel giorno; una decisione che aveva anche precise implicazioni politiche.

Quasi quarant’anni prima, nel 1453, Costantinopoli era stata conquistata dall’Impero Ottomano, e nel 1472, il Gran Principe Ivan III di Mosca aveva sposato Sofia Paleologa, nipote dell’ultimo imperatore bizantino, Costantino XI Paleologo. Con quel matrimonio, e vent’anni dopo, facendo del 1º settembre il Capodanno come in precedenza era a Bisanzio, Ivan III inviava un chiaro messaggio al mondo: ora, dopo la caduta di Bisanzio, solo lo Stato di Mosca poteva essere uno Stato ortodosso veramente devoto. Questo concetto politico e religioso, in seguito noto come “Mosca, terza Roma”, fu sviluppato dai successori di Ivan III sul trono di Mosca.

Perché Pietro il Grande spostò il Capodanno al 1º gennaio?

Un calendario russo del XIX secolo Dominio pubblico Dominio pubblico

Per più di 200 anni, dal 1492 al 1699, il popolo russo, così come la Chiesa ortodossa russa, celebrò il capodanno il 1° settembre e questa era ormai una solida tradizione.

Nel frattempo, gli europei vivevano con sistemi di calendario completamente diversi: in primo luogo, il calendario giuliano (in russo noto anche come “vecchio stile”) e, a partire dal 1582, il calendario gregoriano che viene usato ancora oggi (noto anche come “nuovo stile”). Entrambi questi calendari iniziano dalla nascita di Cristo, non dal giorno della Creazione. Erano anche molto più facili da calcolare e leggere rispetto al calendario bizantino, e l’anno iniziava il 1° gennaio, non a marzo o settembre.

Pietro il Grande considerava il commercio internazionale uno dei fattori chiave dello sviluppo della Russia. Capì che per commerciare con successo con l’Europa, i russi non dovevano solo assomigliare di più agli europei nell’aspetto esteriore (per esempio, vietò le barbe) e conoscere le lingue straniere, ma anche avere lo stesso capodanno degli europei.

I diversi inizi dell’anno creavano un problema: in Europa, l’inizio di settembre era un mese lavorativo in cui venivano stipulati accordi e firmati contratti, mentre in Russia le persone festeggiavano il capodanno e avevano una settimana o più di riposo. Per Pietro il Grande questo significava solo una cosa: una gran perdita di soldi.

Il 19 dicembre 7208 (stile bizantino), Pietro emanò un decreto: il giorno del 31 dicembre 7208 fu seguito dal 1º gennaio 1700. L’anno 7208, quindi, si rivelò il più breve per la Russia, poiché durò solo quattro mesi: da settembre a dicembre.

Nello stesso decreto, Pietro forniva anche raccomandazioni su come celebrare il nuovo anno “alla maniera europea”. Dopo la preghiera, scrisse lo zar, bisogna decorare la propria casa e i propri cancelli con rami di pino, abete rosso o ginepro e farsi gli auguri l’un l’altro per l’inizio del nuovo anno e del nuovo secolo.

Ai nobili fu ordinato di organizzare, per festeggiare, spari con cannoni, moschetti e qualsiasi piccola pistola disponibile. Pietro volle poi che dal 1º al 7 gennaio le persone fossero libere di lanciare razzi e accendere luci festive nei loro cortili.

I bolscevichi adottano il calendario gregoriano

La copertina di un calendario sovietico Dominio pubblico Dominio pubblico

Tuttavia, Pietro non adottò il calendario gregoriano nel corso di questa riforma, perché era stato creato da Papa Gregorio XIII, un cattolico, e la chiesa ortodossa russa all’epoca si opponeva rigorosamente al cattolicesimo. Adottò invece il calendario giuliano. Nel 1700-1918, i calendari russo ed europeo differirono per questo di oltre 10 giorni.

Nel 1918, il calendario gregoriano fu adottato dal nuovo Stato: la Russia sovietica. All’inizio del XX secolo, la differenza tra i calendari giuliano e gregoriano era di 13 giorni. Il 26 gennaio (calendario giuliano) 1918, il leader bolscevico Lenin firmò un decreto che introduceva il calendario gregoriano in Russia: al 31 gennaio, seguì quindi il 14 febbraio. Proprio come Pietro il Grande, Lenin “rubò ”un po’ di tempo alla storia russa, ma solo 14 giorni in questo caso.

La Russia e la maggior parte del mondo iniziarono a vivere secondo lo stesso calendario. Tuttavia, la Chiesa ortodossa russa ha mantenuto il calendario giuliano. Per questo motivo, il Capodanno ortodosso è ancora il 1º settembre, del calendario giuliano (il 14 settembre di quello gregoriano) e questo “capodanno ecclesiastico” si chiama “novolétie”. La cosa non va confusa con il fatto che in Russia si festeggia ancora anche il “Vecchio capodanno” laico, lo “staryj novyj god”, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio.



