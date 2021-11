In Russia è uscito un cellulare che mette al sicuro le conversazioni da orecchi indiscreti

La peculiarità dello smartphone AYYA T1 è la funzione di spegnimento meccanico della fotocamera e del microfono. È stato sviluppato dalla società russa “Smartekosistema”, una delle controllate della società statale Rostec.

“C’è un interruttore dedicato sul lato dello smartphone. Quando lo premi, la fotocamera e il microfono si spengono, quindi nessuno può spiarti o sentirti. Puoi tranquillamente parlare di qualsiasi cosa e i motori di ricerca e i social network non forniranno pubblicità contestuale basata su ciò che ascoltano mentre non usi il telefono. Ed è anche una protezione contro gli hacker che vogliono hackerare e ascoltare le conversazioni private”, ha affermato Vladislav Ivanov, amministratore delegato di “Smartekosistema”,

Ha chiarito anche che il dispositivo ha un’apposita spia luminosa che avvisa il proprietario dello smartphone quando la fotocamera è accesa.

Lo smartphone è dotato di un processore octa-core “Helio P70” dell’azienda taiwanese MediaTek, e ha uno schermo da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. La ram è di 4 GB, la capacità di memoria di 64 GB. Il telefono ha poi due fotocamere, da 12 e 5 megapixel, ciascuna con stabilizzazione dell’immagine digitale. È dotato di NFC e di un sensore di impronte digitali. La capacità della batteria è di 4000 mAh, ed è a ricarica rapida.

“Smartekosistema” è riuscita a concordare la fornitura di 500 dispositivi al Ministero della Difesa, e in futuro questo numero potrebbe crescere fino a 500 mila, ha riferito il giornale “Kommersant” citando sue fonti. Ivanov ha detto di non poter confermare queste informazioni. Ha aggiunto che una versione dello smartphone basata su un sistema operativo russo sarà effettivamente offerta alle forze dell’ordine e alle agenzie governative.

“Smartekosistema sta testando il funzionamento del dispositivo con il sistema operativo russo Avrora di Rostelecom”, ha affermato Ivanov.

Avrora è stato sviluppato nel 2019 sulla base del sistema operativo finlandese Sailfish, precedentemente acquisito. Questa piattaforma mobile consente alle aziende e ai dipartimenti di tenere traccia dei dipendenti e di controllare a distanza i loro smartphone. Con il suo aiuto, i clienti possono installare aggiornamenti sui dispositivi e sulle password dei dipendenti e monitorare i movimenti del personale.

Lo smartphone è stato testato anche con altri sistemi operativi, ad esempio con KasperskyOS dello sviluppatore di antivirus russo Kaspersky Lab.

La versione di AYYA T1 per utenti ordinari su sistema operativo Android 11 è già in vendita nelle reti russe di negozi di elettronica e attrezzature “M.Video” ed “Eldorado”.

Il device può essere acquistato nella versione nera e verde e viene fornito con un vetro protettivo e una custodia in silicone. Il costo è di 19 mila rubli (232 euro).

“Il nostro obiettivo era realizzare un dispositivo mobile russo sicuro di alta qualità. Certo, ammettiamo che il nostro smartphone non sarà in grado di scattare foto artistiche super dettagliata, ma questo perché ha altri fini. Vogliamo rimanere il marchio più friendly e utile per una vasta gamma di persone che apprezzano la riservatezza, motivo per cui abbiamo stabilito un segmento di prezzo accessibile”, ha concluso Ivanov.

