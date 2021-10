A Mosca la posta viene consegnata a domicilio con i robot

Dimenticate i postini: ora a Mosca i pacchi vengono consegnati… da un robot! Così come annunciato sul sito delle Poste Russe, nella capitale è stato attivato il servizio di consegna pacchi con robot indipendenti. In questa prima fase del progetto verranno utilizzate 36 macchine progettate da Yandex (l’equivalente russo di Google), che faranno la spola da 27 uffici postali della città.

Per usufruire di questo servizio, è sufficiente richiederlo attraverso l’applicazione Android dell'azienda, con la quale è possibile seguire lo stato della consegna in tempo reale. Da notare che il raggio di consegna non deve superare i 2 chilometri e che il servizio ha un costo simbolico di 1 rublo (0,012 euro).

Quando viene richiesto un robot, il personale delle Poste inserisce il pacco all’interno della macchina, che poi arriva da sola all'indirizzo del destinatario. Una volta che il dispositivo è sulla porta, il destinatario riceve una notifica e un codice via SMS, che dovrà essere inserito nell'applicazione. Così facendo, il robot sbloccherà il coperchio per consegnare il suo contenuto.

Questi apparecchi, dicono dalle Poste, sono in grado di superare gli ostacoli grazie a sei ruote motrici e possono raggiungere una velocità di 8 km/h. Inoltre sono dotati di telecamere che trasmettono le immagini in tempo reale per ridurre eventuali danni da parte di vandali.

“La rapida crescita e lo sviluppo dell'e-commerce stanno inevitabilmente trasformando i processi di consegna - ha detto Stanislav Chernin, direttore delle innovazioni presso l'azienda -. La logistica sta diventando il settore più robotizzato, e la tecnologia sta cambiando i processi in tutte le fasi: dal primo all'ultimo metro. Le Poste Russe sono aperte alle innovazioni, che rendono i nostri servizi più convenienti per i clienti. Siamo felici di testare una delle opzioni per la consegna senza intervento umano, in modo da poter studiare questo processo in dettaglio”.

Un processo tecnologico che si adatta anche e soprattutto in questo tempo di pandemia, fanno notare gli esperti, quando è necessario limitare i contatti umani.

“L'introduzione dei robot Yandex nel lavoro delle Poste Russe è un esempio di continuità nelle operazioni, anche in caso di restrizioni epidemiologiche”, ha detto Kirill Kaem, vicepresidente senior per l'innovazione alla Fondazione Skolkovo, partner del progetto.

LEGGI ANCHE: Professione postino, un mestiere antico che in Russia diventa “estremo”

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale