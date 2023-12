Dieci animali russi che hanno un loro profilo social e sono diventati degli influencer

1 / Ev, il gatto camionista

Danila Borodin è un camionista della città siberiana di Kemerovo che, per rallegrare i lunghi viaggi al volante, ha iniziato a portare con sé il suo amico pelosetto, un gatto di nome Ev (abbreviazione del nome Evgenij).

All’inizio Danila voleva prendere un cane come compagno di viaggio per fargli fare la guardia al camion, ma successivamente ha pensato che la cabina sarebbe stata troppo stretta per l’animale. Poi, grazie a un annuncio, ha scoperto che vicino a lui un gattino di razza mista, Thai e British Shortair, stava cercando casa. Lo ha chiamato Evgenij in onore di un suo amico. Nel giro di alcuni giorni il cucciolo si è ambientato nella cabina e ora osserva con attenzione la strada e le operazioni di carico e scarico delle merci. Con il suo umano gestisce un famoso blog sulla vita da camionisti.

Il canale YouTube di Ev

2 / Fedja, il gatto meravigliato

Fedja, il gatto pigrissimo dall’espressione costantemente meravigliata, è uno dei blogger più famosi in Russia.

Lo hanno trovato quando era ancora un cucciolo in un orto nella città di Salsk, nella parte meridionale della oblast di Rostov. Una gatta del posto, che sembrava un incrocio tra British Shortair e un razza mista, si è presentata con due gattini, una femminuccia e un maschietto. La gattina era sana, ma il maschietto non era stato altrettanto fortunato. Capitava che girasse a lungo su sé stesso e camminava con difficoltà per problemi di coordinazione e anomalie nello sviluppo delle articolazioni. In più, vedeva male.

Tutte le difficoltà sono state superate grazie alla tenacia dei proprietari e a un lungo ciclo di cure. Nonostante abbia ancora bisogno di farmaci, il gatto ora sta benissimo. E grazie alla popolarità raggiunta su Internet, Fjodor (Fedja è il diminutivo-vezzeggiativo di Fjodor in russo) aiuta i proprietari a mantenere un rifugio con 50 animali!

Il gruppo Vk di Fedja

3 / La volpe Alisa

Le volpi sono animali molto intelligenti che possono vivere tranquillamente vicino agli esseri umani. La volpe Alisa è nata nel 2016 e vive nel cortile di un’abitazione privata, mentre il suo umano Ivan Kulakov la aiuta nella gestione del suo blog “Li Sjao/Alice the Fox”.

Nei video Alisa si mostra felice per l’arrivo della neve, oppure si fa vedere mentre nasconde gli spuntini che le dà Ivan o mentre fa la dispettosa perché non è di buon umore. Ivan la chiama “pagnotta da combattimento” in modo affettuoso: è davvero selvaggia ed energica, ma allo stesso tempo molto carismatica. Socializza sia con Ivan sia con i suoi vicini.

Il canale YouTube di Alisa

4 / Il labrador Deni e lo sphynx Meni

Il duo Deni e Meni è diventato uno dei più famosi sui social russi nel 2023! Il labrador ha un carattere vivace. Lo sphynx, al contrario, è spietato e silenzioso.

Sono arrivati nella casa di Viktorija e Ruslan, due moscoviti, a distanza di due settimane l’uno dall’altro e sono andati d’accordo facilmente: dormono accoccolati! In più, quando Meni dorme sopra a Deni, il cane può non muoversi affatto per paura di svegliare il gatto. Ma quando non sonnecchiano fanno monellerie e sparpagliano oggetti. Una volta hanno persino fatto a pezzi una busta contenente i soldi messi da parte per pagare l’affitto. Per condividere le loro impressioni, i proprietari hanno creato un blog dedicato ai loro animali domestici.

Il canale YouTube di Deni & Mani

La pagina Vk di Deni & Mani

5 / Gosha, il corvo addomesticato

Il corvo più intelligente vive nel territorio di Perm! Aleksandr Chugajnov ha trovato Gosha nel maggio del 2020 all’interno di un nido in un abete caduto quando l’animale aveva circa due settimane. Aleksandr ha deciso di salvarlo e successivamente ha iniziato ad addestrarlo. Già nel primo anno di vita Gosha aveva imparato una sequenza di 30 comandi. È difficile da credere, ma questo corvo è in grado di parlare, distinguere i colori, indicare le diverse dita della mano, portare oggetti e memorizzare i numeri. Il processo di apprendimento di questo corvo di bosco è ripreso da Aleksandr in interessantissimi video.

Il canale YouTube di Gosha

6 / Mjata e Aljaska, le gatte sensibili

Se avete una gatta, di sicuro parlerete con lei e le chiederete persino consigli sulle questioni importanti. Ora immaginate di averne due e che ognuna abbia la propria opinione. A casa di Irina (non rende nota la città) vivono due gatte, Mjata e Aljaska, che si lanciano sempre in qualche avventura. Irina è un’artista e loro la aiutano nel lavoro lasciando autografi pittoreschi sulla carta e, nella quotidianità, controllando che dia loro da mangiare abbastanza spesso.

I loro blog hanno più di 4 milioni di iscritti!

Il canale YouTube di Mjata e Aljaska

La pagina Vk di Mjata e Aljaska

7 / Tusja, la gatta allegra

La gatta di Voronezh di nome Tusja ha ormai più di 8 milioni di iscritti. Ogni suo filmato è un vero meme. Un attimo Tusja se ne sta sdraiata e imbronciata perché non vuole lavorare e l’attimo dopo salta con la sua umana sulle note delle canzoni di tendenza. Aiuta persino i suoi umani nelle flessioni facendo da peso. I brevi video divertenti sono girati dalla proprietaria Tatjana e dal marito.

Il canale YouTube di Tusja

Il profilo TikTok di Tusja

La pagina Dzen di Tusja

8 / Oskar e Dzhoni, i cani divertenti

Quando Lera ha conosciuto Nikita, lei aveva un carlino e lui un cane di razza Weimaraner di nome Oskar. Ora vivono tutti insieme e i cani sono diventati migliori amici.

Hanno cinque anni e sono molto diversi: Oskar ha un carattere introverso e ama accoccolarsi con le persone, mentre Dzhoni, al contrario, è energico (per essere un carlino) e ama socializzare con gli altri cani.

I proprietari hanno iniziato a tenere un vlog con gli sketch sulla vita della loro grande famiglia nel 2020, durante la quarantena. Spinti dalla noia, hanno iniziato a sonorizzare i pensieri dei loro cani con delle voci divertenti e ora hanno milioni di iscritti.

Il canale YouTube di Oskar e Dzhoni

9 / Shljopa, il grande gatto russo

Il caracal Gosha è nato in un allevamento alla fine del 2017 e ora vive a Mosca nella famiglia di Elena e Andrej. Andrej è un videomaker e un giorno ha pubblicato sui social il suo splendido animale domestico dagli occhi enormi e dalle orecchie con il ciuffo. Da quel momento è iniziata la vita di Gosha sul blog. I fan all’estero lo hanno soprannominato Big Floppa, oppure Kot Shljopa, per via delle sue orecchie. Gli utenti dei social usano le foto di questo gatto come base per realizzare meme, foto modificate, t-shirt, soprammobili e persino applicazioni per il telefono cellulare.

Il canale YouTube di Shljopa

LEGGI ANCHE: Una lince del deserto per casa: ecco Big Floppa, il micione star della Rete che vive in Russia

10 / Bandit e Bublik, gli husky parlanti

“Noi non siamo dei teneroni, siamo dei veri e propri lupi cattivi! Quindi, quelli che non si iscrivono ai nostri canali li morderemo sul fianco di notte!”. Così è scritto sui social di questi husky apparentemente graziosi. Bandit è il padre di Bublik, vivono nel Sud della Russia insieme ai corgi Korzhik e Koks e fanno video divertenti per il blog destinati principalmente a bambini e adolescenti.

Il canale YouTube di Bandit

Il canale YouTube di Bublik



LEGGI ANCHE: I dieci gatti russi più famosi di internet

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale