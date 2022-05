I dieci gatti russi più famosi di internet (FOTO)

1 / Achille, l'oracolo calcistico

Aleksandr Galperin/Sputnik Aleksandr Galperin/Sputnik

Chi vincerà la partita di calcio? Ce lo svela questo micio bianco come la neve, di San Pietroburgo! Achille ha iniziato la sua “carriera” nel mondo dello sport dopo aver azzeccato i risultati della FIFA Confederation Cup 2017 (se ne sono avverati quattro) ed è diventato immediatamente famoso! Alla fine della competizione, è stato citato più di 300.000 volte sulla stampa. Ma non è finita qui: Achille ha previsto addirittura i risultati della Coppa del Mondo 2018 in Russia: ha anticipato ben 5 risultati, indovinando la squadra vincitrice con le bandiere dei Paesi attaccate ad alcune ciotole.

Achille è un micio sordo e prima del 2018 viveva nel museo Ermitage; successivamente è stato adottato dalla veterinaria del museo, Anna Vadimova. Ora Achille lavora come “felino terapeuta” nelle case di riposo.

2 / Sir Filimon, il guardiano del castello

Il castello medievale di Vyborg (a nord di San Pietroburgo) è una famosa attrazione turistica, nonché una grande area di interesse per archeologi e storici. E che sorpresa: uno dei “dipendenti” del castello è un gattone rosso! Secondo il sito ufficiale del museo, Sir Filimon - così si chiama il micio - è Ricercatore “miagolante” Senior, assunto nel 2015: ogni mattina gira per il castello di Vyborg ispezionando il territorio. Di tanto in tanto partecipa all'inaugurazione di importanti mostre. Come racconta la sua assistente personale, Anna Avdukova, Sir Filimon sceglie solo grandi eventi. Anna lo aiuta ad aggiornare i suoi social network e a comunicare con migliaia di follower.

3 / Il simpaticissimo Hosico

Uno dei gatti più popolari al mondo viene dalla Russia. I suoi proprietari, Ksenia e Roman, vivono a Mosca e girano video divertenti sulla vita di questo carismatico micione, di razza Scottish Straight. Il nome giapponese Hosico, che significa “bambino stella”, è stato suggerito dalla loro figlia. La ragazza ha chiesto ai genitori di creare un blog sul loro adorato amico a quattro zampe: ora Hosico ha circa due milioni di follower e vanta numerose collaborazioni con negozi di animali. Una vera star!

4 / Kefir, il Maine Coon più popolare del mondo

Questo enorme e soffice gatto di oltre 12 kg ha conquistato milioni di cuori in tutto il mondo. Kefir vive nella città di Staryj Oskol (a 500 km da Mosca) con la sua famiglia da marzo 2020. Inizialmente era molto magro, ma oggi quella sua leggerezza è solo un lontano ricordo.

“È proprio come un umano. È molto intelligente. Si siede persino con noi a tavola quando ceniamo: ha la sua sedia, così ci tiene compagnia”, racconta mamma Julia. Il gattone è diventato popolare quando gli utenti di Reddit hanno notato il suo curioso blog.

LEGGI ANCHE: Dieci curiosità sui gatti siberiani, i felini domestici più resistenti al freddo

5 / Kayt: dalla spazzatura a vice ministro

Ministero della regione di Ulyanovsk Ministero della regione di Ulyanovsk

Nel dicembre 2020, i dipendenti di un centro per lo smistamento dei rifiuti a Uljanovsk (700 chilometri a est di Mosca) stavano smaltendo la spazzatura quando all’improvvisamente hanno notato un gatto bianco e nero in un sacco. “Ho visto degli occhi che mi guardavano! Sono rimasto di sasso, così ho aperto il sacco e ho tirato fuori il gatto - ha raccontato il dipendente -. Sorprendentemente, il gatto non miagolava e non si muoveva nemmeno”. Si trattava di un micio domestico e ben nutrito. La storia è stata seguita dai media locali e poco dopo i dipendenti hanno ricevuto molti apprezzamenti dalla gente del posto; così il Ministero della Natura e dell'Economia della Regione di Uljanovsk ha deciso di premiare il benefattore con una lettera di ringraziamento e un riconoscimento in denaro. Inoltre, ha introdotto una "posizione" all'interno del Ministero per il fortunato gatto!

Lo hanno chiamato Kayt e lo hanno nominato viceministro della Regione per la protezione della fauna selvatica! Il servizio stampa dell’ente istituzionale ha raccontato che il gatto passa la maggior parte del tempo nella sala d’attesa del Ministero, dormendo su una sedia.

6 / Lelik e la sua dolce famiglia

Avete mai guardato il Grande Fratello? Riuscireste a immaginare una sorta di reality show... con dei gatti come protagonisti? Comunicano tra loro, discutono, si innamorano e addirittura… litigano! Oltre due milioni di persone seguono la vita di questa famiglia di gatti scozzesi: il giovane Lelik, sua madre Misa, suo zio Tima e nonna Savvi. La proprietaria di questa colonia felina è una giovane donna che nel tempo libero cuce simpatici giocattoli di feltro raffiguranti i suoi animali domestici e li invia ai suoi follower.

7 / Ariel, il caracat

Il caracat è il più grande gatto domestico; si tratta di un esemplare molto raro e incredibilmente bello! Uno di loro è Ariel, che ha letteralmente conquistato i cuori degli utenti russi di internet. Dal 2017 vive nella famiglia di Ksenia ed Egor, in un appartamento di Mosca. Per il loro micione, Ksenia ed Egor hanno installato in casa un labirinto giocattolo di tre metri; raccontano le evventure di Ariel su internet e lo portano a spasso per strada al guinzaglio.

8 / Il gatto Lesha che capisce il suo nome

Questo gatto persiano di nome Lesha (Aleksej) ha più di un milione di follower sui social network. La sua proprietaria, Anastasia, racconta che Lesha è stato adottato da sua madre, che un giorno, finché lei dormiva, è tornata a casa con una palla di pelo bianco in mano. Ovviamente è stato amore a prima vista!

È interessante notare che il gatto risponde solo al suo nome: Anastasia ha fatto molti esperimenti, chiamandolo in altri modi, ma lui è davvero intelligente e reagisce solo quando lo chiamano “Lesha”. Inoltre gli piace anche viaggiare: di recente hanno trascorso sei giorni sul treno da Khabarovsk (in Estremo Oriente) a Mosca.

9 / Il gatto Niki che si siede come un umano

Il fantastico gatto Nicky, che ama sedersi come un umano, ha circa 200.000 fan. La sua proprietaria Victoria Virta racconta che a Niki piace stare in piedi sulle due zampe posteriori e sedersi come un essere umano.

È stato protagonista di molti programmi televisivi, e persino giornali come Daily Mail, Mirror e Buzzfeed hanno scritto degli articoli su di lui!

10 / Susha, il gatto viaggiatore

Susha il gatto e Tisha il cane sono grandi amici: amano viaggiare e fare tutto insieme. La loro proprietaria, Tatjana Burkatskaja, dice che il micio segue il cane come fosse la sua ombra! Tisha è un Chihuahua, mentre Susha è un meticcio. Quando Susha era piccolo, Tatiana lo portava a spasso nel suo quartiere; ora ha tre anni, viaggia con la sua famiglia e ha attraversato addirittura la Russia in auto. I loro video ottengono milioni di visualizzazioni sui social network!

LEGGI ANCHE: I gatti, i veri custodi dell'Ermitage

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale