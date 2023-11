Simba, il gatto più cool della Russia

Simba è un Kurilian Bobtail che vive a Vladivostok, tiene un blog e delizia i follower con le sue foto, in cui è immancabilmente vestito con stile ed eleganza. Il suo guardaroba farebbe invidia a ogni patito della moda!

D’inverno, per andare a pescare con il suo amico Sergej, Simba indossa un colbacco con paraorecchie e un maglione di lana decorato con fiocchi di neve. Gira in moto in compagnia di biker rigorosamente con un giubbotto di pelle (e casco!) e quando va in barca sfoggia la tradizionale maglietta a strisce dei marinai russi, la telnjashka.

Ha anche una felpa, simpatici occhiali e parecchi copricapi. Per i vestiti si rivolge a una sartoria, i maglioni vengono confezionati da un altro atelier. Alcuni accessori, come, ad esempio, l’elmo per i tornei medievali, li crea Sergej stesso.

Simba ha 4 anni. Sergej dice che ha cominciato a viaggiare in lungo e in largo per il Territorio del Litorale da quand’era ancora piccolissimo e che, durante i viaggi, è molto tranquillo. Oggi è il gatto più famoso di Vladivostok.

LEGGI ANCHE: I dieci gatti russi più famosi di internet (FOTO)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale