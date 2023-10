Chi è Margarita Golubeva, la Miss Russia 2023? (FOTO)

Questa splendida ragazza di San Pietroburgo ha vinto il titolo Miss Russia 2023, battendo 49 altre concorrenti venute da tutto il Paese!

Vyacheslav Prokofyev/TASS Vyacheslav Prokofyev/TASS

Margarita ha 22 anni ed è iscritta contemporaneamente a due università: l’anno prossimo si diplomerà all’Accademia Doganale Russa e frequenta il secondo anno del dipartimento di Arti Musicali dell’Università Statale di Arte e Cultura di Mosca.

Avendo un grande talento per il canto, la sua seconda scelta universitaria è stata logica. Il punto di partenza per la facoltà di Arti Musicali è stata la sua partecipazione alla versione russa di “The Voice” (la trasmissione “Golos”).

Oltre agli studi, Margarita lavora come modella. Fatto che, a quanto racconta, nasce da un buffo errore. Si era iscritta al casting per una pubblicità di pelmeni, ma, arrivata, ha sbagliato la porta. Nella stanza in cui è entrata era in corso un casting per un’agenzia di modelle. Non sapendo nulla, Margarita iniziò a leggere il monologo sui pelmeni. Deve essere stata molto convincente, perché il direttore del casting le offrì un posto nell’agenzia!

Margarita è nata in una famiglia numerosa: è una dei quattro figli. Sua madre è medico e suo padre è un ingegnere.

Margarita rappresenterà la Russia ai concorsi di bellezza Miss Mondo e Miss Universo. Auguriamole tanta fortuna!

