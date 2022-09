Perché le squadre di calcio russe hanno nomi così insoliti?

1 / Spartak (Mosca)

Il club più leggendario della storia del calcio russo, pluricampione nazionale e vincitore della Coppa di Russia, è stato chiamato così nel 1935 in onore di Spartaco (in latino), il leader della rivolta di schiavi e gladiatori nell’antica Roma. La fonte di ispirazione per la scelta del nome fu l'omonimo romanzo di Raffaello Giovagnoli sul famoso combattente per la libertà, che all'epoca era molto popolare nell'Unione Sovietica.

2 / CSKA (Mosca)

Rivale dello Spartak, il CSKA è stato sotto l'ala delle Forze Armate del Paese per la maggior parte della sua storia; l'acronimo sta per “Club Sportivo Centrale dell'Esercito”. Oltre a Mosca, esistevano club calcistici associati alle forze armate anche in Kazakistan, Tagikistan e Armenia. Oggi la Bulgaria ha ben due CSKA: il CSKA Sofia e il CSKA 1948.

3 / Dinamo (Mosca)

Mentre il CSKA era supervisionato dall'esercito, la società sportiva Dinamo era sotto il controllo degli organi di sicurezza dello Stato e della polizia. Il nome è stato scelto in modo appropriato, dato che l'antica parola greca “dynamo” viene tradotta come "forza". Oggi esistono altre famose squadre “Dynamo”: a Kiev e a Dresda.

4 / Zenit (San Pietroburgo)

Vincitore della Coppa UEFA nel 2008, lo Zenit è la principale squadra di San Pietroburgo, la capitale settentrionale della Russia. Il suo nome, che simboleggia l'irrefrenabile desiderio di conquistare le vette dello sport, è apparso con il club nel 1940. Prima di allora la squadra era conosciuta come “Stalinets”.

5 / Krylya Sovetov (Samara)

Il Krylya Sovetov (“Ali dei Soviet”) deve il suo insolito nome all'aviazione militare sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale e, in particolare, al leggendario aereo d'attacco Il-2. Nel 1942, quando fu fondato il team, Samara (Kuibyshev all'epoca) era il principale centro di produzione.

6 / Locomotiv (Mosca)

Il nome di questo club calcistico moscovita non deve sorprendere. La squadra era sotto la giurisdizione del Commissariato (Ministero) del Popolo delle Vie di Comunicazione dell'Unione Sovietica e, nei primi anni della sua esistenza, vi giocavano i ferrovieri.

7 / Rubin (Kazan)

Secondo la leggenda, la squadra di calcio della capitale della Repubblica del Tatarstan avrebbe preso il proprio nome dal sistema radar “Rubin”, installato sul bombardiere a lungo raggio Tu-16 e su altri aerei prodotti nello stabilimento locale.

8 / Arsenal (Tula)

Tula è considerata la capitale russa delle armi. Le sue fabbriche e le imprese militari hanno armato l'esercito russo per secoli e continuano a farlo ancora oggi. Non sorprende che in una città con una tale storia sia nato un club con un tale nome.

9 / Shinnik (Jaroslavl)

Fino al 1960 la squadra, sostenuta dalla fabbrica di pneumatici di Jaroslavl, giocava con il nome di “Khimik” (“chimico”). I tifosi fecero pressione affinché il club trovasse un nome più appropriato e fu scelto “Shinnik” (“operaio della fabbrica di pneumatici”).

