Cos’ha di speciale un “dedushka” (nonno) russo? (FOTO)

“Sarei felicissimo se poteste scrivere un articolo anche sui ‘dédushka’!!!”. Questa è la richiesta che abbiamo ricevuto da un lettore dopo uno dei nostri tanti articoli sul fenomeno della “babushka” russa. Ebbene, ogni desiderio dei nostri lettori è un ordine…

Chi è un “dedushka”?

Pensionati con la bandiera sovietica e il ritratto del “dedushka” per antonomasia: Lenin, che così veniva chiamato nel periodo finale dell’era sovietica Ekaterina Chesnokova/Sputnik Ekaterina Chesnokova/Sputnik

La parola russa “dedushka” (“дедушка”) si traduce letteralmente come “nonno” o “nonnetto”. “Dedushka” viene infatti da “ded” (“дед“), che nella lingua russa è la definizione ufficiale di “nonno”, e ne è originariamente il diminutivo-vezzeggiativo . Un significato più ampio della parola “ded” è “uomo anziano”, sinonimo della parola “starík”.

Il diminutivo “dedushka” è diventato un modo più comune per i nipoti di rivolgersi al nonno, soprattutto se sono ancora piccoli. Mentre quando si cresce si tende a dire “ded”.

Il Babbo Natale russo, “Ded Moroz”, ossia “Nonno Ghiaccio” Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Forse avrete sentito parlare di “Ded Moroz”, letteralmente “Nonno Gelo”, che è il Babbo Natale russo. Il “ded” è in realtà un eroe molto frequente nelle fiabe popolari. Di solito è un uomo anziano e gentile che cresce una nipote da solo. O un vecchio mago gentile. Oppure un povero vecchio che viene maltrattato dalla moglie scorbutica.

Duro fuori e tenero dentro

La maggior parte dei “dedushka” contemporanei è cresciuta ai tempi dell’Unione Sovietica, dove i bambini venivano educati secondo le tipiche tradizioni dei ruoli di genere. Le donne dovevano occuparsi del focolare domestico, cucinare e prendersi cura dei bambini, mentre gli uomini erano i capifamiglia che lavoravano molto (a dire il vero, anche le donne lavoravano, ma il loro ruolo principale era considerato quello di casalinghe). Non sorprende, quindi, che le babushka amino prendersi cura dei bambini, mentre i dedushka… non tanto.

“Ricordo che il mio dedushka non mi parlava molto. Probabilmente, andando a casa dei nonni in campagna in estate, lo infastidivo costringendolo a modificare forzatamente la sua solita routine (e rubando tutte le attenzioni della babushka)”, ricorda Sergej, 63 anni.

Un dedushka di solito si mostra affettuoso solo con un bambini molto piccoli o le bambine Israel Ozerskij/Sputnik Israel Ozerskij/Sputnik

Il ded russo è anche protagonista di aneddoti e racconti. Di solito è infastidito da “quei bambini rumorosi” (e dal livello di attenzione che la moglie di solito riserva loro). Un dedushka abitualmente odia tutti i discorsi da bambini, le coccole e le lusinghe. Un dedushka può permettersi di mostrare un po’ di tenerezza solo quando il bambino è ancora un neonato o molto piccolo. In seguito, però, deve esserci ORDINE in casa e il ded è sempre consapevole di non dover viziare troppo il nipote.

La maggior parte dei russi ricorda il proprio dedushka mentre fuma una sigaretta in silenzio, va a pesca o a raccogliere funghi da solo. “Mio nonno leggeva il giornale ogni mattina e, mentre leggeva, non mi prestava attenzione, neanche se mi mettevo a testa in giù”, ricorda Katja, 32 anni.

E nonostante molti dedushka abbiano vissuto la Seconda Guerra Mondiale o altri duri cambiamenti sociali durante la storia sovietica, non amano ricordarli o raccontarli. Preferiscono bere in silenzio un bicchierino di vodka nel Giorno della Vittoria, per commemorare tutti coloro che sono morti.

Un dedushka indossa sempre tutte le sue medaglie quando celebra il Giorno della Vittoria Sergej Venyavskij/Sputnik Sergej Venyavskij/Sputnik

Tuttavia, nonostante l’aspetto incredibilmente duro, un dedushka di solito ha un cuore gentile. “È strano, il dedushka non mi assecondava mai, ma quando la babushka voleva punirmi per qualcosa, lui prendeva sempre le mie parti e mi proteggeva”, racconta Olga, 50 anni. “E, quando ero già un’adolescente, uscivo fino a tardi e la babushka si preoccupava e mi chiedeva di tornare a casa prima, ma il dedushka le diceva sempre di lasciarmi divertire!”.

Una babushka e un dedushka insieme sono l'unione più indissolubile Artem Geodakyan/TASS Artem Geodakyan/TASS

È sorprendente anche il fatto che, con quell’aspetto così duro, il dedushka abbia sempre nutrito un enorme amore per la babushka (anche se mai mostrandolo in pubblico!). Ed è per questo che spesso si sente dire che quando una babushka muore prima di un dedushka, lui muore di dolore e tristezza quasi subito.

La visione dell’amore del dedushka

La babushka di solito trasmette al nipote un amore assoluto e incondizionato, dandogli costantemente da mangiare, essendo dolce, controllando che sia vestito bene per non prendere il raffreddore (a proposito, tutti i russi hanno la fobia di sedersi su superfici fredde, soprattutto in pietra, e temono di raffreddarsi a causa delle correnti d’aria). Perché è quello che ripete loro compulsivamente la babushka per tutta l’infanzia!

Allo stadio di calcio dello Spartak Mosca con il dedushka Valerij Sharifulin/TASS Valerij Sharifulin/TASS

Il dedushka è diverso. Il fatto è che, nel corso della storia, gli uomini in Russia non hanno conosciuto relazioni affettuose, né tenerezze eccessive. Una delle descrizioni più autentiche di un dedushka nella letteratura russa si può leggere nel romanzo autobiografico di Maksim Gorkij “Infanzia”. Lì c’è un ded russo, il capo di una grande famiglia che si occupa di far regnare l’ordine in casa. È un uomo saggio e di sani principi e, per insegnare ai nipoti a comportarsi meglio, li picchia… a ogni singola infrazione delle regole.

Il fatto è che questo è il modo in cui i dedushka tradizionalmente mostravano il loro amore: volevano che i nipoti crescessero come persone di sani principi, in grado di gestire la propria vita e di comportarsi bene.

Certo, i tempi sono cambiati, ma molti dedushka moderni sono cresciuti in epoca sovietica e non vedono nulla di male in un piccolo schiaffo… a scopo preventivo, ovviamente. Non perché siano dei terribili violenti, ma perché è così che sono state allevate generazioni di uomini russi. Niente abbracci, ma ceffoni.

Un dedushka è più disposto ad ascoltare i vostri problemi e a suggerire soluzioni Yurij Abramochkin/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

I dedushka moderni, ricordando il loro ruolo di capofamiglia, sono soliti dimostrare il loro amore con il denaro. Se la babushka si preoccupa che un bambino mangi bene e si metta il cappello in inverno (indipendentemente dall’età del nipote…), il dedushka si preoccupa di più del sostegno, sia morale che finanziario. Chiede se tutto va bene, dà consigli, se necessario, e spesso offre una paghetta extra, in modo che al nipote non manchi nulla (“ma non dirlo alla babushka!”).

Perché si parla meno del dedushka che della babushka?

In Russia le donne vivono in media più a lungo degli uomini e le statistiche dicono che ci sono molte più babushka che dedushka. Nel 2021, l’aspettativa di vita media degli uomini in Russia era di circa 65 anni, mentre per le donne era vicina ai 74 (e questi numeri sono rimasti più o meno gli stessi dagli anni Novanta, con una tendenza alla crescita).

Allo stesso tempo, durante il brutale XX secolo, moltissimi uomini russi sono morti, tra guerre e purghe. E milioni di donne sono rimaste sole a guadagnarsi da vivere, a mantenere la famiglia e a crescere i figli (e i nipoti).

Con il dedushka si può sempre ridacchiare (anche della babushka) Sergej Burasovskij/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Molte famiglie nello spazio post-sovietico non hanno mai conosciuto i loro dedushka, poiché molti sono morti nella Seconda Guerra Mondiale. Ecco perché il ricordo di questa guerra è ancora così forte in Russia. Oppure sono mancati a causa della salute cagionevole dopo anni di duro lavoro (e un po’ di tempo trascorso nei Gulag). Insomma, spesso i dedushka morivano troppo giovani.

“Chi non aveva un dedushka provava sempre invidia per chi ce l’aveva. Pensavamo che questo significasse che c’era un vero uomo in casa”, conclude Sergej. “Io sono stato fortunato ad avere un dedushka del vicino, che mi ha insegnato a tagliare la legna e mi portava a pescare (ma mi chiedeva sempre di non chiacchierare troppo!)”.

