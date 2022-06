Sfilata di tram e auto d’epoca a Mosca

Russia Beyond

Per commemorare il 150° anniversario del sistema tranviario della città, decine di vecchie carrozze hanno percorso i loro itinerari storici, seguite da fantasiose auto sovietiche retrò

La rete tranviaria di Mosca è stata inaugurata nel 1872; inizialmente era costituita da tram trainati da cavalli, che sono rimasti in funzione fino al 1911. Il 4 giugno 2022, 150 anni dopo, uno di questi tram retrò, trainato da cavalli, ha aperto la parata dei trasporti d’epoca di Mosca.

Lungo le strade della capitale ha sfilato anche il secondo tram più antico: il modello “F” che i bolscevichi misero in circolazione nel 1925 sull’Anello dei Giardini.

Ecco un antico tram modello “F” perfettamente funzionante.

Davanti a questi mastodontici oggetti d’epoca è scattata la corsa alla foto, e i più fortunati sono riusciti anche a fare un giro a bordo degli storici tram.

Ecco come sono gli interni di questi mezzi di trasporto retrò, ben diversi da quelli moderni.

Ecco un altro iconico tram, il “KTM-1”; è stato prodotto presso lo stabilimento di costruzione di carri Ust-Katav, intitolato a S. M. Kirov, nella regione di Cheljabinsk, negli anni 1947-1961.

Il tram “KTM-1” non fu mai utilizzato a Mosca, ma era diffuso in altre regioni dell'Unione Sovietica. Il modello raffigurato nella foto qui sotto è ora esposto in un museo ed è uno dei pochissimi “sopravvissuti” fino ai giorni nostri.

Questo invece è l'RVZ-6, un modello base, prodotto in serie negli anni '60 nell'impianto automobilistico di Riga. Questo tipo di tram è stato utilizzato in molte repubbliche sovietiche.

La sfilata dei tram ha seguito uno dei percorsi più antichi di Mosca: dalla stazione della metropolitana di Novokuznetskaja, i mezzi hanno attraversato il fiume Moscova e si sono diretti a Chistye Prudy. Alla sfilata si sono unite anche delle esclusive auto retrò.

Questi straordinari mezzi d’epoca provengono dal “Museo-Garage per scopi speciali”. Fra loro, ha sfilato anche la straordinaria limousine ZIL-41047, che vedete nella foto qui sotto.

La ZIL, la fabbrica di automobili di Likhachev, produceva autocarri e autobus, oltre ad auto di lusso per i funzionari sovietici.

Un altro modello esclusivo era il minibus ZiL-118K, soprannominato “Junost” (Gioventù).

Il minibus “Junost” non entrò mai in produzione di serie, ma venne notato alle esposizioni internazionali: l’imprenditore Henry Ford II volle addirittura acquistare una licenza per produrlo negli Stati Uniti… ma i sovietici rifiutarono l'offerta.

Un'altra auto di lusso fu la GAZ-13 “Chaika” (Gabbiano), prodotta dall’impianto automobilistico della città di Gorkij.

Tra i modelli più famosi della parata c’era anche la famosa auto Moskvich-402, prodotta in serie nel 1956-1958…

...la “Zaporozhets” (o ZAZ-965), un'utilitaria realizzata nello stabilimento automobilistico di Zaporizhzhia...

...e la GAZ-21, raffigurata qui sotto in un colore turchese molto brillante.

