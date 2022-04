Cinque veicoli di servizio sovietici che hanno segnato un’epoca (FOTO)

Venivano usati dalle forze dell’ordine e dai soccorsi. Erano caratterizzati da design e prestazioni uniche per l’epoca

Le aziende automobilistiche sovietiche produssero una serie in insoliti veicoli che, probabilmente, vi sarà capitato di vedere in alcuni film o documentari. Ma in generale si sa ben poco di queste bizzarre auto.

Ebbene, ecco una lista dei veicoli più curiosi, utilizzati dal governo sovietico e dai servizi comunali nel XX secolo.

1 / GAZ M-20G

La fabbrica automobilistica Gorkij ha prodotto le prime auto GAZ-20 "Pobeda". Presentazione di un modello a Mosca, URSS TASS TASS

Vista dall’esterno, questa macchina assomigliava a una normalissima auto “Pobeda”; ma all’interno era un’auto di servizio completamente intelligente, con gadget hi-tech davvero evoluti per l’epoca, che avrebbero fatto invidia a James Bond.

La macchina, creata per il KGB nel 1955, era dotata di un motore “Pobeda” con serbatoio di benzina allargato. Aveva anche una trasmissione idromeccanica e un set completo di strumenti di comunicazione segreti collocati all'interno dell'abitacolo.

L'auto risultò essere veloce, ma piuttosto pesante e poco manovrabile a causa delle tante modifiche apportate per renderla un veicolo “alla James Bond”.

2 / ZIL-41072 Scorpion

Zil-41047 "Scorpion". Museo UMMC, Verkhnjaja Pyshma, Russia Stanislav Kozlovskij (CC BY-SA 4.0) Stanislav Kozlovskij (CC BY-SA 4.0)

Questo era un veicolo di scorta per le massime personalità politiche sovietiche.

La “Scorpion”, una limousine lunga 6,3 metri e pesante 3,4 tonnellate, era capace di raggiungere una velocità massima di 190 km/h. Il veicolo era così potente e resistente che (se necessario) poteva speronare auto o ostacoli.

I veicolo pesava così tanto per via di una capsula corazzata da 8,5 mm al suo interno: il rivestimento poteva resistere a colpi diretti sparati dai più potenti fucili dell’epoca, dotati di proiettili perforanti da 7,62,54 mm.

Per tutte queste ragioni, i servizi di sicurezza del Cremlino lo soprannominarono “Bodyguard” e lo usarono per tutto il periodo sovietico e anche nei primi anni della neonata Federazione Russa.

3 / RAF-22031

Artyom Svetlov Artyom Svetlov

Questa è una delle auto sovietiche più usate nei film. Si tratta di auto-ambulanze, apparse nella metà degli anni ‘70 e utilizzate ancora oggi in alcuni angoli remoti dei Paesi CSI.

La RAF-22031 ha un motore da 100 CV che può accelerare fino a 120 km/h. All’epoca ricevette molti pareri positivi: correva senza problemi, era facilmente manovrabile, ma, soprattutto, era affidabile e non richiedeva molta manutenzione. Più tardi, i servizi medici ottennero in dotazione una versione modificata chiamata RAF-2914.

4 / UAZ-450A

Vadim Kondratyev (CC BY-SA 4.0) Vadim Kondratyev (CC BY-SA 4.0)

Questa è un’ambulanza militare che è stata ampiamente utilizzata in tutto il paese e la si può trovare ancora oggi. È un veicolo da trasporto di base usato per trasferire le persone in ospedale. Manca di qualsiasi attrezzatura medica speciale ma è molto veloce, maneggevole ed economico nella produzione e nella manutenzione.

5 / GAZ-21

Un'auto GAZ М21 "Volga" esposta a VDNKh, Mosca Ilja Pitalev/Sputnik Ilja Pitalev/Sputnik

Questo veicolo, soprannominato “Volga” da alcuni, divenne l'auto principale della polizia stradale sovietica. Il GAZ-21 è stato costruito con l’assetto rialzato (che gli dà un aspetto particolarmente elevato rispetto alla maggior parte delle auto occidentali analoghe), sospensioni robuste, motore forte e resistente.

Questo veicolo ha acquisito particolare notorietà negli anni ‘60, quando è stato rivestito con delle vernice giallo-rossa: una decisione presa dalle autorità per rendere questi i veicoli della polizia stradale facilmente riconoscibili sulle vie del Paese.

Queste auto non erano veloci come quelle moderne, ma erano comunque molto affidabili.

