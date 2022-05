Com’era la Russia nel 2002 (FOTO)

Vladimir Putin al termine della sua seconda “linea diretta” con la nazione, durante la quale ha risposto alle domande dei cittadini russi.

Oksana Fedorova, Miss Universo 2002.

Scontri e disordini a Mosca dopo che la Nazionale russa di calcio ha perso 1-0 contro il Giappone ed è stata eliminata dalla Coppa del Mondo FIFA 2002. La partita era stata trasmessa su un maxi schermo di fronte all'edificio della Duma di Stato. Al termine dell’incontro, i tifosi si sono riversati in strada causando disordini in piazza del Maneggio, nelle vie adiacenti e nella metropolitana.

Tifosi esultano durante una partita di calcio del CSKA Mosca.

Un elefante di nome Chani cammina per le strade di Mosca durante le riprese del film “L'oligarca”, con Vladimir Mashkov.

Una ragazza in abito tradizionale russo a un festival di folklore.

La stazione Vorobjevyj Gory della metropolitana di Mosca riaperta dopo quasi 20 anni di restauri.

Giovani.

La Sala d'Ambra di Tsarskoe Selo, vicino a San Pietroburgo, era andata perduta durante la Seconda Guerra Mondiale, e nel 2002 è stata finalmente restaurata.

Bimbo con tavoletta di cioccolato.

Concerto vicino alla Piazza Rossa di Mosca.

Gli interni dell’edificio che ospita gli uffici del Servizio federale di statistica; l’edificio era stato progettato dal famoso architetto Le Corbusier.

Un uomo indossa una mascherina contro lo smog di Mosca.

Vladimir Putin e il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush (il secondo a sinistra), durante un'escursione al Museo statale russo di San Pietroburgo; il direttore del museo Vladimir Gusev (il primo a destra) ha fatto loro da guida.

Nel 2002 è stato istituito il Consiglio Russia-NATO. Nella foto, Vladimir Putin con l’allora Segretario Generale della NATO George Robertson dopo il primo vertice tra la Russia e la NATO, durante il quale si discusse della cooperazione per contrastare le minacce comuni, come il terrorismo internazionale.

Festeggiamenti a Mosca.

Nel 2002 la Russia ha organizzato il suo primo censimento dopo il crollo dell'URSS, dal quale è emerso che in tutto il Paese vivevano circa 145 milioni di persone. Nella foto qui sotto, il processo di stampa delle liste del censimento.

L’attentato terroristico nel teatro Dubrovka di Mosca, nell’ottobre 2002, è stata una delle più terribili tragedie della storia moderna della Russia. In quei tragici giorni, un commando di separatisti ceceni prese d’assalto il teatro dove era in scena il musical “Nord Ost”, tenendo in ostaggio le novecento persone sedute in sala; morirono circa 130 persone.

Estate in campagna.

Giornata di pioggia a Mosca.

Giovani suonano la chitarra.

Rievocazione storica per il 190° anniversario della battaglia di Borodino, avvenuta durante la guerra del 1812 contro la Francia napoleonica.

Il 15 settembre 2002, nei pressi della stazione ferroviaria Kievskij di Mosca, è stata inaugurata Piazza Europa; al centro della piazza si trova la scultura “Il ratto di Europa” dell'artista belga Olivier Strebelle.

Allenamento di nuotatori di nuoto sincronizzato; dal 2000 le atlete russe hanno sempre vinto l'oro olimpico in questa disciplina sportiva.

Alcune cose rimangono invariate nel tempo... ad esempio gli ingorghi di Mosca!

Attori russi sul red carpet del Festival internazionale del cinema di Mosca.

Gita in barca tra i canali di San Pietroburgo.

Nostalgici comunisti celebrano a Mosca la “Giornata dell'accordo e della riconciliazione” per l'85° anniversario della rivoluzione bolscevica dell'ottobre 1917.

Novelli sposi.

I ballerini del Teatro Mariinskij, Diana Vishnjova e Farukh Ruzimatov, al Festival Internazionale del Balletto di Mosca “Grand Pas”.

Atleti paralimpici alla XXII maratona mondiale della pace dedicata all'855° anniversario di Mosca.

I segni lasciati dai proiettili sulle mura di Groznyj ricordano la seconda guerra cecena appena conclusa.

L’estate in piazza del Maneggio a Mosca.

Un uomo vestito da Vladimir Monomakh (detto Monomaco, Sovrano della Rus' di Kiev dal 1113 al 1125) davanti al Cremlino nella città di Rostov Velikij, nella regione di Jaroslavl.

Le fontane di Peterhof, vicino a San Pietroburgo.

Residenti della regione di Arkhangelsk accatastano il fieno.

Festa della birra.

Un venditore ambulante nella città siberiana di Zhelesnogorsk.

Dmitrij Medvedev (presidente russo dal 2008 al 2012) fotografato nel 2002 mentre era presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom.

Baci in Piazza Pushkin a Mosca.

Residenti di Vologda in giro per la città.

