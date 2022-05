Ivan è davvero il nome più diffuso in Russia?

Da molti secoli funge da nome russo maschile per antonomasia all’estero, ma oggi non è in testa alla classifica

Questo nome sembra incarnare la Russia. A un estraneo potrebbe sembrare che una buona metà della popolazione maschile russa si chiami “Ivan”. Ma la realtà è molto più complessa.

Il personaggio russo per eccellenza

Il fatto che “Iván” (sì, l’accento cade sulla a) sembri essere il nome russo per antonomasia è uno degli stereotipi più diffusi sul Paese. Sebbene Ivan non sia tecnicamente un nome russo, è giusto però ammettere che è stato parecchio popolare in Russia per secoli.

L'attore Dolph Lundgren nel ruolo di Ivan Drago nel film Rocky 4, 1985 MGM / United Artists MGM / United Artists

Il suo uso diffuso nella cultura popolare potrebbe spiegare in parte la sua popolarità. In generale, il nome “Ivan” è onnipresente nella cultura e nella storia russa. Basti pensare che gli “Ivan” abbondano nelle fiabe russe.

Ivan è un protagonista indispensabile del folklore russo. Il nome ha il valore di una persona indefinita, un po’ come l’italiano Tizio, Caio, Sempronio o Pinco Pallino, il che significa che ha poca importanza rispetto al contesto del racconto.

“C’era una volta uno zar che aveva tre figli. Il più giovane si chiamava Ivan…”, così inizia la famosa fiaba popolare russa “Ivan Zarevic e il lupo grigio”.

Ivan Tsarevich cavalca il Lupo Grigio Dominio pubblico Dominio pubblico

Ivan il Matto (in russo: Иван-дурак; “Iván-durák”) è un altro eroe sempre presente nei racconti popolari russi. Nella tradizione popolare, Ivan il Matto è rappresentato come un giovane dalla mente semplice, ma fortunato, che spesso agisce contro il buonsenso, ma che alla fine raggiunge comunque il successo.

Lo zar Ivan il Terribile ritratto da Viktor Vasnetsov, 1897 Galleria Tretjakov/Dominio pubblico Galleria Tretjakov/Dominio pubblico

Gli “Ivan” abbondano anche nella letteratura classica russa. Scrittori famosi e personaggi di rilievo portano questo nome. Abbiamo: “La morte di Ivan Ilich” di Tolstoj, “Zio Vanja” di Chekhov (Vanja è diminutivo-vezzeggiativo di Ivan) e “Una giornata di Ivan Denisovich” di Solzhenitsyn, solo per citarne alcuni.

L’influenza della Chiesa

Esiste una spiegazione alternativa del perché Ivan sia sempre stato un nome così comune in Russia.

Prima della Rivoluzione russa, la Chiesa incoraggiava le persone a chiamare i propri figli come i santi ortodossi, ognuno dei quali aveva un proprio onomastico. Poiché i santi che si chiamano “Ioannes” sono i più numerosi di tutti, ciò ha aumentato notevolmente la popolarità del nome.

San Giovanni Evangelista, icona russa del XVII secolo Dominio pubblico Dominio pubblico

Proprio come “John” è uno dei nomi più popolari negli Stati Uniti, Ivan – il nome che ha le identiche radici di John – è molto diffuso in Russia. Entrambi i nomi, John e Ivan, hanno lo stesso significato: “Graziato da Dio”.

Tuttavia, nonostante la grande popolarità di questo nome nel corso degli anni, non è oggi il nome maschile più diffuso in Russia. Negli ultimi vent’anni, Aleksandr è stato stabilmente in testa alla lista dei nomi maschili più popolari nel Paese.

