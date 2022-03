Alcune curiosità sul gatto leopardo, il tenero micione dell’Amur a rischio estinzione

“Micino, ti sei scaldato abbastanza? Forse adesso puoi uscire da lì? Devo tornare a casa!”. Svetlana, una residente di Primorye (Territorio del Litorale, nell’Estremo oriente russo), allunga la mano verso il basso, facendo schioccare la lingua. Il gattone a strisce che ha trovato rifugio sotto il motore della sua auto parcheggiata sembra non volerne sapere; le trattative durano più di un’ora, prima che il micio decida svogliatamente di uscire e scomparire nel bosco…

Nonostante il suo aspetto estremamente docile e amabile, gli occhi enormi e le zampe soffici, il gattone che si nasconde sotto la macchina di Svetlana è una bestia selvatica da cui stare alla larga… altro che coccole! È stato anche inserito nella Lista Rossa delle specie a rischio estinzione. Stiamo parlando del gatto leopardo dell’Amur, noto anche come gatto delle foreste dell'Estremo oriente.

Ama l’acqua

Il gatto dell’Amur è una sottospecie settentrionale del gatto del Bengala (quella che abita i tropici dell'Indonesia e le isole del Giappone). È conosciuto come il “gatto leopardo” dell'Amur per via della sua tipica pelliccia.

Zabava, un meraviglioso cucciolo di gatto leopardo dell'Amur Yurij Smityuk/TASS Yurij Smityuk/TASS

Simile al Bengala, il gatto leopardo dell'Amur adora l'acqua e vive sempre vicino a una fonte.

La maggior parte di questi felini che abitano la regione di Primorye si concentra vicino alle rive del grande lago Khanka, immersi tra i boschi. Ma alcuni fotografi avrebbero avvistato questi animali anche nel parco nazionale “Zemlya Leoparda” (la Terra del Leopardo).

A differenza di molti altri felini, il gatto leopardo dell'Amur è un grande nuotatore: non va a caccia solo di roditori, ma anche di pesci. Inoltre è un grande arrampicatore: riesce a scalare sia alberi che rocce: alture utili per gli agguati.

Ha una pelliccia unica

Un gatto leopardo dell'Amur avvistato sul territorio del comune di Khankajskij Yurij Smityuk/TASS Yurij Smityuk/TASS

Analogamente alla tigre e al leopardo, il disegno del mantello del gatto delle foreste dell’Amur è unico per ogni esemplare, proprio come le impronte digitali di un uomo. La sua pelliccia può avere diverse tonalità, dal giallo chiaro al marrone, con varie macchie.

Sulla sua schiena solitamente si contano tre strisce, e altre due sulla fronte. A differenza di altri piccoli felini (come il gatto delle foreste europee o il gatto delle steppe), quello dell’Amur ha zampe più lunghe, che gli permettono di correre velocemente, quasi librandosi sul terreno.

Una specie a rischio estinzione

Vitalij Ankov/Sputnik Vitalij Ankov/Sputnik

Le possibilità di incrociare questo animale in natura sono più scarse di quelle di incontrare una tigre: come detto sopra, il gatto leopardo dell'Estremo oriente è stato inserito nella Lista Rossa delle specie a rischio estinzione ed è talmente raro vederlo che gli scienziati hanno avuto grosse difficoltà a stimare il numero esatto di esemplari. Tuttavia, gli abitanti del posto sostengono che il numero di questa specie sia aumentato negli ultimi anni. “Prima era molto raro avvistare dei cuccioli. Con molta fortuna, si potevano incrociare un paio di volte nell’arco di un anno. Ma negli ultimi due mesi ne ho visti una trentina. E hanno anche iniziato a rubare polli e anatre dai pollai della gente del posto. La popolazione è apparentemente aumentata”, racconta Svetlana, la donna che ha condiviso il video del suo incontro con quel micio nascosto sotto la sua auto.

Anche negli zoo non è sempre facile trovare questa specie; in Russia questi felini vivono nei parchi zoologici di Barnaul, Vladivostok, Irkutsk, Nizhnij Novgorod e Mosca; fuori dalla Russia, si possono trovare a Helsinki, in Finlandia.

La durata della vita del gatto delle foreste dell'Estremo oriente è di circa 14-18 anni.

LEGGI ANCHE: Il leopardo delle nevi, uno dei felini più affascinanti al mondo: ma perché ha la coda così lunga?

Si infila nei pollai a caccia di galline

Di solito gli animali selvatici cercano di vivere lontano dal rumore delle città e dalle persone; ma il gatto leopardo dell’Amur ogni tanto si spinge fin nei villaggi per fare incetta di polli e oche. Sulla stampa locale capita di leggere di episodi di cattura di questi micioni, presi con le “zampe nel sacco” in qualche pollaio. Una volta catturati, i gatti vengono esaminati dai veterinari e poi liberati nel bosco, lontano dai centri abitati.

Viene spesso confuso con un gatto normale

A uno sguardo poco attento, il gatto leopardo dell’Amur potrebbe essere tranquillamente confuso con un normalissimo micio domestico. Le zampe, le strisce e la coda vaporosa sono molto simili a quelle di qualsiasi gattone che vive al caldo nei salotti. Ma è leggermente più grande (pesa 5-6 chili), il musetto è leggermente diverso ed emette un ghigno caratteristico. Ci sono stati diversi casi in Estremo oriente di gente che è tornata a casa con un cucciolo di questa specie, trovato sul ciglio di una strada e scambiato per un comune gatto domestico.

Questo gattino, soprannominato “Zabava”(Divertimento), stava morendo di fame quando è stato salvato: aveva appena due settimane di vita ed è stato allattato con il biberon. Ma quando è cresciuto, i suoi padroni si sono accorti che era molto diverso da un micio normale. Solo allora lo hanno portato dal veterinario e si sono accorti di avere in casa un esemplare inserito nella Lista Rossa delle specie a rischio estinzione. Guardate come gioca con il veterinario e come ringhia alla vista del cibo! Ed è solo un cucciolo!

Vitalij Ankov/Sputnik Vitalij Ankov/Sputnik

Ovviamente non è consentito dalla legge tenere questo animale in casa. Oltre a essere una specie protetta, la sua cattura è vietata: è importante che viva nel suo habitat naturale, tra i boschi. Ma i bracconieri sono sempre dietro l’angolo, spinti dalle tante persone che cercano di tenerli con sé e addomesticarli.

LEGGI ANCHE: Quante possibilità ci sono di incontrare una tigre in Russia?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale