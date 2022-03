Come funzione il sistema previdenziale in Russia e quanto si prende di pensione?

Com’è la pensione in Russia?

La pensione (in russo: “pénsija”) è un pagamento mensile, corrisposto fino alla fine della vita, proveniente dai fondi pensione statali o privati, che ha inizio quando una persona raggiunge l’età in cui è ufficialmente riconosciuta come “inabile al lavoro” (in russo: “netrudosposóbnyj”). Per legge questo non significa (anche se il termine crea un po’ di confusione) che la persona non possa più lavorare o debba dimettersi. Può andare in pensione anche se continua a lavorare. In quel caso le verrà pagata sia la pensione che lo stipendio. In altre parole, sono soldi su cui si può contare, un diritto che si matura, indipendentemente dal fatto che si abbia ancora o no un reddito da lavoro.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Ci sono diversi tipi di pensioni, e quale si ottiene dipende da molti fattori: dove si lavora, l’anzianità di servizio (gli anni lavorati), eventuali invalidità, ferite di guerra, premi statali, ecc. Il tipo più comune di pensione in Russia è la pensione di anzianità, che è pagata dallo Stato ed è chiamata “strakhovája” (“previdenziale”), perché si basa su principi assicurativi.

A che età si può andare in pensione?

Dal 2019, dopo la riforma delle pensioni, questa età sarà gradualmente innalzata, aumentando di sei mesi ogni anno. I cambiamenti saranno introdotti fino al 2028, in modo che alla fine le donne andranno in pensione a 60 anni e gli uomini a 65 (prima della riforma erano 5 anni meno per entrambi).

Pavel Lisitsyn/Sputnik Pavel Lisitsyn/Sputnik

Per alcune specifiche categorie di cittadini (ce ne sono circa 30) c’è poi la possibilità di andare in pensione in anticipo. Per esempio, le madri con molti bambini, i lavoratori delle industrie nocive per la salute e quelli che lavorano nelle dure condizioni dell’Estremo Nord, i disabili, ecc.

Tuttavia, non basta vivere fino a una certa età per andare in pensione.

Come si forma la pensione?

Per ricevere la pensione di anzianità, è necessario accumulare almeno un’anzianità minima di servizio e i cosiddetti punti (bally) pensionistici (si tratta di unità in cui viene valutato ogni anno lavorato; dipendono dall’ammontare dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro). Più anzianità di servizio e punti hai, più alta sarà la tua pensione.

Alcuni pensionati hanno dei supplementi. Tra questi ci sono, per esempio, coloro che hanno raggiunto gli 80 anni, i pensionati che hanno lavorato nelle campagne e nel Nord, o i pensionati con persone a carico. A volte questi pagamenti aggiuntivi sono simbolici, ma a volte possono essere sostanziali.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

La pensione media in Russia nel 2022 è di 18.500 rubli (204 euro).

Le pensioni più alte del Paese vanno a persone che svolgono professioni rischiose, agli artisti del popolo, ai deputati, ai giudici e ai cosmonauti. Così, la pensione di un giudice va da 35.000 a 200.000 rubli (da 385 a 2201 euro), quella di un deputato della Duma di Stato è sempre superiore ai 46.000 rubli (506 euro), mentre un cosmonauta riscuote una media di 446.000 rubli (4.910 euro).

Cosa succede se non hai abbastanza anzianità di servizio e punti?

Se la tua anzianità di servizio e i tuoi punti non sono sufficienti, puoi continuare a lavorare fino a quando non accumuli una quantità minima nel tuo conto personale (nel 2022, il minimo è 13 anni di contributi e 23,4 punti). Ma se una persona ha lavorato al nero o semplicemente non ha avuto un lavoro, riceverà comunque una pensione di vecchiaia. Non è una pensione di anzianità (previdenziale) ma una pensione sociale (minima) e l’età pensionabile viene automaticamente posticipata di 5 anni.

Aleksandr Ryumin/TASS Aleksandr Ryumin/TASS

La pensione sociale in Russia è di 6.242 rubli (69 euro), cifra che è inferiore al minimo di sussistenza rispetto al costo della vita, che varia da regione a regione. Pertanto, un pensionato riceve un pagamento aggiuntivo per arrivare al minimo di sussistenza. A Mosca l’integrazione sarà di 21.193 rubli (233 euro), a Barnaul di 10.882 (120 euro), a Vladivostok di 12.119 rubli (133 euro) e così via.

È possibile vivere con una pensione simile?

Nel 2019, la Corte dei Conti russa (l’organo di controllo statale) ha calcolato che i pensionati in Russia dovrebbero riuscire a vivere con 200 rubli (2,2 euro) al giorno. Questo è infatti quanto rimane loro da spendere in cibo dopo aver pagato le utenze domestiche e le medicine. E senza considerare l’abbigliamento e le calzature…

Rendendosi conto di quanto sia difficile vivere con simili somme, alcune persone pensano a farsi una pensione integrativa in un fondo pensione. Questi fondi sono controllati da grandi aziende, banche o compagnie di assicurazione, e tali pensioni sono chiamate “polizza pensionistica volontaria”. Non sostituiscono una pensione garantita dallo Stato, ma sono un’opzione supplementare.

In sostanza, si ha la formazione di un’altra pensione, alle condizioni scelte dal futuro pensionato, con un programma d’investimento adatto a lui/lei. Dopo aver concluso l’accordo, l’interessato versa un contributo iniziale sul conto e poi fa versamenti a un intervallo concordato. Il fondo pensione privato investirà il vostro denaro in azioni, obbligazioni e metalli preziosi con un rischio ridotto al fine di generare reddito. Lo schema è il seguente: mentre lavori contribuisci, poi, quando vai in pensione, il fondo ti restituisce ogni mese i soldi che hai messo da parte in precedenza.

Sergej Fadeichev/TASS Sergej Fadeichev/TASS

“Quando la mia pensione sarà pagata, l’importo mensile sarà maggiore rispetto a quanto pago adesso”, dice Oleg Tikhomirov, che ha un conto con un fondo non statale. Se voglio ritirare il denaro nella fase di accumulazione, il fondo prevede una penalità: riceverò meno di quanto ho dato. […] Se non arriverò all’età pensionabile, non ci sarà nessuna penalità: l’importo accumulato sarà pagato interamente agli eredi.

La percentuale di persone che risparmiano per una seconda pensione in questo modo è comunque piccola. Questo metodo ha i suoi svantaggi e gode di poca fiducia tra i russi. Per esempio, l’alta inflazione mangia il rendimento a lungo termine, il fondo non può essere cambiato più di una volta in cinque anni, altrimenti si perde il reddito, e il futuro pensionato non è sempre in grado di influenzare su cosa investirà il fondo. Perciò si sentono spesso commenti come questo: “Che schema dubbio. E se succede qualcosa al fondo tra 20 anni? Nel nostro Paese succede qualcosa di continuo… A mio parere, è più facile e più affidabile risparmiare, investire nel mattone e ricevere un reddito dagli affitti quando sarò vecchio”.



LEGGI ANCHE: Come funziona la sanità pubblica gratuita in Russia?

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale