Anastasia Slobodchikova, la russa che nuota nell’acqua gelida in costume da sirena (FOTO)

I pescatori, imbacuccati nelle lunghe giacche invernali, siedono sul mare ghiacciato intorno ai buchi che hanno scavato per gettare l’esca. Guardano con preoccupazione una ragazza seminuda con i capelli lunghi e una coda di pesce color brillante, che si infila audacemente in un buco scavato nel ghiaccio e vi rimane per circa un minuto. La scena è immortalata dal fotografo che la accompagna.

È così che l’infermiera trentaseienne Anastasija Slobodchikova, di Vladivostok, trascorre quasi ogni fine settimana. “Lavoro come infermiera in un ospedale pediatrico, nel reparto di chirurgia d’urgenza. I pazienti arrivano 24 ore su 24, e il lavoro è molto stressante. Inoltre, sto ancora continuando i miei studi di Medicina. Ma, grazie al mio hobby, posso distrarmi un po’ e sentirmi una persona felice”, dice.

I suoi hobby sono posare come fotomodella e il nuoto invernale (detto in russo “morzhevanie”; dalla parola “morzh”; “tricheco”). Anastasija combina le sue due passioni nuotando con un colorato costume da sirena. Una volta Anastasjia ha fatto a un servizio fotografico subacqueo per il quale aveva deciso di travestirsi da sirena. In quell’occasione aveva realizzato da sola la sua prima coda: semplicemente fissando del tessuto su una monopinna. Nel tempo, l’effetto scenografico è migliorato: la sua coda da sirena è diventata di silicone e ha un aspetto più “naturale”. Realizza ancora tutto da sola.

“Da bambina sognavo di essere una sirena, nuotavo e mi immergevo a lungo. Sembra che abbia fatto effetto”, ride.

In un primo momento, Anastasia ha cercato di creare una forma con squame e una pinna di cartapesta, ma non ne è venuto fuori nulla di utilizzabile. Quindi ha ordinato un modello 3D della coda, seguendo il quale l’ha ritagliata in plastica. “È costato molto, ma è così che ho ottenuto le forme che riempio con il silicone, per poi realizzare code tutte mie e sempre diverse”, racconta.

Una coda le costa circa 70 mila rubli (780 euro). Pesa da 13 a 17 chilogrammi, a seconda del design. “È molto difficile sulla terraferma trasportare una coda del genere, ma è bello nell’acqua, sembra di nuotare come un vero pesce”, dice Anastasija che produce una coda nuova all’anno. Di più non ce la fa, visto quanto è impegnata tra lavoro e studio.

Quattro anni fa, la ragazza ha scoperto il nuoto invernale: un amico l’ha persuasa a provare. “Mi sono rifiutata per molto tempo, non riuscivo a immaginare di tuffarmi nell’acqua gelida; sono una persona molto freddolosa. Ma quando mi sono tuffata per la prima volta in un buco aperto nel ghiaccio, ho provato emozioni e sensazioni così forti che ho voluto farlo ancora e ancora.

Quindi, con l’immagine di una sirena già attaccata addosso, è andata a nuotare nel mare ghiacciato e ha messo il video su Tiktok. Nel video, lei, con il berretto rosso, si tuffa in acqua, su cui galleggiano banchi di ghiaccio, e dice “Molto caldo!”. Oppure, seduta su un lastrone di ghiaccio con la sua coda da sirena, prepara dei bliny e beve il tè da un samovar. Ha 700.000 follower e milioni di visualizzazioni su TikTok.

“‘Sei una vera sirena?’, è la domanda più frequente che mi viene posta nella bella stagione dai bambini. Cercano in tutti i modi di scoprire che non sono reale”, ride Anastasia.

“I video invernali invece stanno guadagnando visualizzazioni a causa della provocazione, a dire il vero. TikTok li banna spesso con la dicitura ‘azioni pericolose’. Anche le visualizzazioni e i follower sono apparsi in gran parte grazie agli hater. Mi scrivono spesso che non avrò figli, che non ho cervello e che mi verrà la cistite. Ma tutte queste persone non sanno nulla del nuoto invernale e non vogliono informarsi al riguardo”, afferma.

In effetti, Anastasija resta nell’acqua fredda per non più di 2 minuti, e il più delle volte per un minuto. Sulla sua pagina Instagram scrive molto sui benefici del nuoto invernale, promuovendolo.

“In breve, funziona così. Quando ti trovi in acqua ghiacciata, il corpo entra in un ambiente stressante e si attivano meccanismi di difesa: la temperatura corporea aumenta per tenersi al caldo. E quando la temperatura aumenta, vengono prodotte le immunoglobuline, proteine immunitarie che distruggono virus, batteri e funghi. Se lo fai regolarmente, le immunoglobuline saranno sempre a un livello elevato”, afferma Anastasija, e sostiene che se prima si ammalava per una minima corrente d’aria, ora non riesce a ricordare quando è stata male l’ultima volta.

“Odiavo l’inverno, avevo sempre freddo ed ero triste, e spesso malata. Ora tutto questo è finito; sento di vivere una vita piena”, dice.



