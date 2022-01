Kefir, il gatto gigante che sembra una lince (e fa il pieno di like su Instagram)

Le sue dimensioni sono impressionanti. E le sue foto sono diventate virali. Questo micione vive in Russia e la sua padrona ci ha raccontato cosa vuol dire avere un simile felino per casa

Marzo 2020. La Russia è in isolamento a causa della pandemia di coronavirus. Julia Minina, 34 anni, di Staryj Oskol, nella regione di Belgorod (495 km da Mosca), madre di due ragazze, decide insieme al marito e alle figlie di adottare un gattino.

“Non avevamo mai avuto un gatto prima. Stavamo sfogliando la pubblicità di un gattile vicino a casa e abbiamo visto la foto di un tenero gattino bianco. Era l'ultimo della cucciolata. Mi sono innamorata subito”, racconta Julia.

Ma quando è andata a prenderlo, si è accorta che quel micino tenero e spelacchiato in realtà sembrava molto più carino nella foto.

“Era il brutto anatroccolo. E nessuno si sarebbe mai immaginato che crescendo sarebbe diventato una montagna di pelo bianco!”, dice.

Le sue figlie hanno deciso di chiamarlo Kefir. Inizialmente quel gattino era molto magro, mangiava di tutto e giocava costantemente con le ragazze.

Poi, a nove mesi, il pelo sulle orecchie ha iniziato a crescere a dismisura, la coda ha iniziato ad allungarsi a vista d’occhio e a un anno Kefir non era più l’esile gattino di una volta: aveva triplicato le sue dimensioni! Ora ha un anno e 10 mesi e pesa 12,5 kg!

“Nel carattere sembra un umano: è molto intelligente! - racconta -. Viene anche a tavola con noi quando ceniamo, ha la sua sedia, e ci tiene compagnia”.

Kefir è risultato essere un micio di razza Maine Coon, una razza tranquilla a pelo semilungo.

“Ama dormire sul mio petto - dice la sua proprietaria -. Quando era cucciolo non c’era nessun problema… ma ora che è così cresciuto, beh, devo cacciarlo perché pesa troppo!”.

Sono bastate un paio di foto pubblicate su Instagram e Kefir è diventato subito incredibilmente popolare! Le sue immagini sono diventate virali e su Reddit la sua foto ha ottenuto 18.000 like e decine di commenti! Alcuni utenti hanno ipotizzato che il proprietario del gatto avesse cercato di farlo sembrare più grande utilizzando particolari filtri e lenti; altri invece hanno scherzato sulla sua espressione accigliata.

“No, quella è una lince siberiana - ha commentato qualcuno ironicamente -. Si nutre degli indegni e beve solo vodka”; “E non sembra contento. Sembra che lui sia qui solo per la vodka e che gli indigeni gliel’abbiano finita”, ha scritto qualcun altro.

Così come racconta Julia, la maggior parte dei fan russi e stranieri di Kefir è convinta che non si tratti di un micio reale, ma che sia stato ingigantito con Photoshop.

“Molte persone mi scrivono dicendo che lo vogliono comprare. Mi sembra una cosa orribile! - conclude Julia -. Per noi è un membro della famiglia. Non lo daremmo via per nulla al mondo… Ma continueremo a fargli un sacco di foto, questo sì!”.

