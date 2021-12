Ciao 2021: Siete pronti per il nuovo show russo di Capodanno, parodia della tv italiana anni ’80?

Con un video pubblicato su Twitter il presentatore russo Ivan Urgant ha annunciato una nuova puntata. L’anno scorso la trasmissione, mandata in onda su "Pervyj Kanal" interamente in italiano maccheronico, era stata un successo

Un vinile che gira. Sull’etichetta, la scritta “Ciao 2020”. Due mani lo prendono e lo sollevano delicatamente, posizionandolo sul giradischi dal lato opposto. “Ciao 2021”, si legge. Di sottofondo, una musica anni ’80 indica che la festa è vicina. Il conto alla rovescia è cominciato! “L’avventura continua!”, recita la scritta in italiano che accompagna il video, pubblicato sul profilo Twitter di “Vechernyj Urgant”, la popolare trasmissione televisiva condotta da Ivan Urgant sul Pervyj Kanal, il Primo Canale russo.

L’edizione scorsa, andata in onda la notte di Capodanno e girata interamente in italiano maccheronico (qui il video completo), era diventata estremamente popolare non solo in Russia ma anche in Italia, tanto da scalare la classifica delle tendenze su YouTube (più di 11 milioni le visualizzazioni), rimbalzando massicciamente sui social.

Per chi se lo fosse perso, lo speciale di Capodanno realizzato dal team del celebre comico russo Ivan Urgant, l’anno scorso aveva regalato un viaggio esilarante nelle atmosfere trash italiane degli anni ’80: musiche, costumi, trucco, conduzione… il tutto perfettamente ricostruito e raccontato interamente in un italiano storpiato.

Vyacheslav Prokofiev/TASS Vyacheslav Prokofiev/TASS

E stando a quel tweet, il 31 dicembre 2021 si fa il bis! Secondo indiscrezioni, la puntata sarebbe già stata registrata e dovrebbe essere mandata in onda la notte di Capodanno sul Primo Canale russo.

Entusiasti i commenti su Twitter arrivati dal pubblico, non solo russo ma anche italiano: “Non vedo l’ora”, “L’Italia ti ama”, “Lo attendo con ansia”, e addirittura: “Ivan Urgant presidente della Repubblica Italiana!”. L’ironia fa centro, e le aspettative sono alte. Cosa ci regalerà questa volta il camaleontico Urgant?

