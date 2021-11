Una “normale giornata” in Russia raccontata da video e post sui social

Orsi sulle strade russe, cumuli di neve alti tre piani e secchi di plastica al posto delle mascherine. Sono solo alcune delle stranezze che si vedono circolare su internet in Russia. Abbiamo raccolto per voi le più bizzarre

Un camion avanza su una strada rettilinea. È una giornata di sole autunnale. Tutto sembra scorrere tranquillo quando all'improvviso… un orso spunta in mezzo alla strada. Il camion si ferma e l'animale si avvicina alla cabina di guida, si mette in piedi sulle zampe posteriori alla ricerca di qualcosa di buono.

“Ehilà, vigile urbano, non ho contanti. Accetti carte di credito?”, dice l'autista con calma e ironia, mentre allunga un po’ di cibo all’orsetto. “Ci vediamo domani, amico!”, dice e riparte.

Il clip intitolato “UBear Eats in Russia” è uno dei tanti caricati sul subreddit “Normal day in Russia” (“Una normale giornata in Russia”; un subreddit è un'area di interesse a cui gli utenti possono accedere per dire la loro o dare il proprio contributo su un topic), e ha accumulato 1,2 milioni di iscritti.

Questo subreddit è apparso nel 2013, ma il suo creatore ha presto ceduto il controllo a un utente di Stoccolma con il nickname ExperimentalFailures, che già moderava la sezione “Normal Day In Arabia”. La sua speranza è che la categoria “Normal Day” si riveli una fonte di informazioni culturali su diversi paesi.

“Non avevo nessun interesse particolare per la Russia. Ho iniziato a fare questo subreddit e altri simili perché non mi piaceva la percezione occidentale nei confronti delle altre culture. Prima, vedevo i russi solo come i cattivi dei film d'azione, e volevo abbattere questo stereotipo”, dice il moderatore.

Gli stessi utenti del Subreddit suggeriscono contenuti che i moderatori decidono se pubblicare o meno. Le regole sono semplici: niente politica, niente russofobia, niente violenza, niente linguaggio offensivo nei commenti e niente photoshopping.

“Certo, il nostro reddit spesso si basa su stereotipi, ma belli. È importante che questi stereotipi non prendano in giro i russi, ma informino le persone sulle stranezze della vita quotidiana nella Russia regionale. Se la gente impara a conoscere la Russia attraverso post divertenti, questo è qualcosa di valore e qualcosa che voglio sostenere”, ha detto ExperimentalFailures.

Oltre al moderatore principale, la sezione è gestita da tre utenti di lingua russa: Hewman_bot dalla Germania, TXGreatRide dagli Stati Uniti e al24042 dalla Francia. ExperimentalFailures dice che loro, vivendo all'estero, incrociano spesso stereotipi sulla Russia. E ciò li ha spinti a voler raccontare un’altra faccia di questo paese.

Inizialmente, la sezione era solo per utenti di lingua inglese; negli ultimi anni, tuttavia, si sono aggiunti molti utenti di lingua russa.

“Noi stessi non sappiamo da dove vengano ma commentano a lungo le notizie. Correggono le idee sbagliate, danno una prospettiva russa e in generale giocano un ruolo importante nella nostra comunità”, spiega ExperimentalFailures.

Tra i post più gettonati c’è anche il video di un gruppo di babushke in un villaggio russo coperto di neve, che ballano e giocano a palle di neve.

“Quando guardi da vicino la cultura di un altro paese, capisci che è tutto molto più interessante, e che le persone non sono poi così diverse. <...> Mostriamo le persone e la vita quotidiana in Russia, ed è una rappresentazione molto più umana di quella proposta dai film e dai media occidentali”, conclude ExperimentalFailures.

