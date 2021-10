Come funzionano in Russia le feste erotiche inclusive?

Non si fa sesso, ma qui tutti sono i benvenuti, senza badare all’orientamento sessuale o alle disabilità. Si tratta di luoghi protetti, dove non si è giudicati e si può parlare liberamente della propria sessualità

Al suono di un tamburello sciamano e di canti capaci di portare in trance, tutti iniziano a ballare e a toccarsi a vicenda, all’inizio in modo prudente, come se si studiassero l’un l’altro, poi più avidamente.

Passa del tempo, un ragazzo giace sul pavimento, una ragazza gli sale a cavalcioni, accanto a loro ci sono un altro paio di persone. Non voglio scrutare i loro volti o i loro corpi, valutare il loro aspetto, il loro genere, il loro orientamento, né se hanno qualche forma di disabilità.

Non voglio scrutare e cercare di considerare su quale parte del corpo altrui si sia posata la mano, chi è nudo e chi no… sarebbe persino noioso. Seduta in poltrona, osservo il groviglio di corpi: si muovono ormai come un insieme, quasi come un’opera d’arte. Forse è questo l’aspetto delle persone che sono appassionatamente innamorate, e a cui non importa cosa pensano gli altri. Forse è questo l’aspetto che avrei io se il mio amato fosse qui con me adesso.

La scena si svolge al SenCin (SensualCinema), una kermesse inclusiva di film erotici e sensuali. Si tiene da tre anni a San Pietroburgo (e talvolta a Mosca). Non può essere definito una festa del sesso, poiché qui i rapporti sessuali completi sono vietati, e l’evento stesso, secondo la sua organizzatrice, Gala, mira a “accumulare energia e rivelare sensualità” per tutte le persone con esigenze speciali.

Proiezioni di film, conferenze e pratica

La prima cosa da fare è riuscire ad arrivare alla festa. Tra un centro divertimenti con tappeti elastici e una parete da arrampicata c’è una porta poco appariscente con le tende chiuse. È improbabile che un passante casuale abbia l’idea di entrarci. Al di là della porta c’è un piccolo loft dalle pareti in mattoni, all’interno del quale Gala dispone candele, bevande e fiori artificiali. Ha i capelli corti, indossa una t-shirt con tagli sul petto, pantaloncini sportivi attillati color giallo acceso e scarpe stripper. È assistita da un giovane in giacca nera, mutande e bretelle. Intorno a loro si aggira un uomo alto con una barba grigia corta, sulla cinquantina, con un tamburello sciamanico della Khakassia.

Gala ha tenuto la sua prima festa nel 2019. Quattro anni fa ha iniziato a studiare la sua sessualità, poi ha iniziato a frequentare feste e conferenze sul sesso, e le è venuta l’idea di avviare un teatro erotico. Non avendo abbastanza soldi, alla fine ha creato il primo cineclub in Russia con proiezioni di film erotici e con vin brulè, tisane, snack e un “tavolo vivente”, ossia una persona che giace sul tavolo con del cibo sul corpo e con cui i visitatori possono interagire.

“Una ragazza in topless suonava il violino. Le coppie si baciavano. Abbracciate guardavano un film. Io stessa ho poi tenuto una piccola conferenza sul film ‘Ecco l’impero dei sensi’ di Nagisa Ōshima, ma ero terribilmente tesa. Poi ne abbiamo discusso. Per i successivi spettacoli, i relatori non ci mancavano. Le recensioni sono state molto positive, mi hanno dato coraggio e ho deciso di andare avanti”, ricorda Gala a proposito della prima festa.

A ogni edizione, l’organizzatrice ha introdotto nuove esibizioni e attività, e presto le persone con disabilità hanno iniziato a conoscere la festa attraverso i social network. Gala chiarisce che “inclusivo” significa che a a SenCin sono benvenute tutte le persone, indipendentemente da eventuali disabilità, e da genere, aspetto o orientamento sessuale.

“Ho iniziato a pensare a cosa potessi fare per rendere le feste più inclusive e attirare qualsiasi persona che volesse venire da noi. Abbiamo girato un cortometraggio con un gruppo di persone diverse, sia esternamente che internamente”, afferma Gala. “Sono stata ispirata da questa concezione, quando persone completamente diverse possono incontrarsi nello stesso posto e intrecciarsi al primo sguardo”.

Per andare a SenCin, bisogna inviare un video o messaggi vocali con foto personali e rispondere a domande su cos’è la sessualità, come l’ospite percepisce la sua sessualità personale e cosa lo attrae nel formato della festa. Il biglietto d’ingresso è di 3.000 rubli (36 euro), che ho dovuto pagare anche io come cronista: “Questi soldi in più non saranno superflui”, mi hanno detto. Le feste non portano grandi profitti: tra affitti costosi, oggetti di scena e altre spese gli incassi finiscono presto. Secondo Gala, l’utile netto dell’ultima festa è stato di soli 5.000 rubli (60 euro).

Dopo aver pagato, ricevi l’indirizzo dell’evento e, se ne hai bisogno, l’organizzatrice ti aiuta a scegliere come vestirti. Di solito l’abbigliamento prevede accessori sul corpo nudo o leggermente erotici, con lingerie, abiti di seta, trasparenti, e molto altro. Allo stesso tempo, non c’è divisione di genere nel codice di abbigliamento: tutti possono vestirsi come vogliono, per come si identificano.

I circa 100 metri quadrati del loft contengono molti cuscini, un tappeto, diversi divani, sedie e un proiettore con una sequenza video di corpi intrecciati. Su uno dei tavoli ci sono maschere veneziane, come lasciate dai protagonisti del film “Orchidea selvaggia”. Nella stanza successiva ci sono un bar e una zona “tè”, composta da una coppia di divani, un tavolo e un set pronto per la cerimonia del tè.

La luce calda e soffusa e una varietà di dettagli creano la sensazione di trovarsi in uno speciale club chiuso a tema orientale. Più volte guardo nervosamente come sono vestita: pantaloni a vita alta, top di raso e camicia abbinata, e penso di non essere abbastanza ben vestita per il posto.

Dopo un paio di minuti mi avvicino al musicista. Sta parlando con la conferenziera di oggi, un’affascinante bionda. Quasi subito, chiedendomi il permesso, lei mi tocca il seno e, con spontaneità e delizia infantili, cerca di indovinare se è naturale o no.

Dallo shibari a un’accogliente atmosfera domestica

Ora una ventina di persone sono sedute su divani e cuscini, si passano una rosa artificiale di mano in mano e parlano di come percepiscono la sessualità.

Per molti, il sesso è conoscenza di sé, forza, libertà ed espressione dei sentimenti. Per altri, è una nota dolente. Una delle ragazze ammette di non aver mai provato un orgasmo durante l’intimità con un uomo e sospira. Qui sa di poter parlare del suo problema e che nessuno la giudicherà.

Qualcuno dice il suo nome e che mestiere fa, qualcuno preferisce restare anonimo. Durante il breve incontro ho appreso che qui si sono radunati dentisti, ingegneri, musicisti, programmatori e due ostetriche, giunte al SenCin direttamente dal lavoro

In questo momento, uno dei partecipanti, un transgender dalla pelle scura (chiede di essere trattato da maschio) con i capelli in stile afro, Akio, lega una ragazza e intanto che procede parla di sessualità. Dice che è estremamente eccitante per lui essere qui, ed è imbarazzante per la prima volta nella sua vita mostrare il suo corpo, che non ha ancora del tutto passato la trasformazione. Akio crede che non tutte le persone alla festa siano esperte di questioni genere. Ma in ogni caso qui si sente più a suo agio che con altre persone nella vita quotidiana, a cui speso non dice in che corpo è nato.

“A volte sembra più sicuro non parlarne, ma psicologicamente fa così male. […] Ma a qualcuno è del tutto inutile spiegarlo. Mentre a volte, per quanto sia inutile spiegare, allo stesso tempo è necessario contrattaccare e proteggere certi limiti. Alla sera, il contatto tattile è importante: qui mi conosco attraverso il tatto, non con le parole”, spiega Akio.

Dietro il bancone, due ragazze con lo spumante in mano condividono le loro impressioni della serata. “Di solito ho voglia appena di parlare, non riesco a immaginare come si tocchino così facilmente!”, esclama una di loro e beve un sorso. A questo punto, Akio si avvicina a me e mi chiede di accarezzarmi le mani. Glielo permetto, chiudendo gli occhi e facendo finta dentro di me che sia il mio ragazzo, che mi aspetta a Mosca, a toccarmi. Penso a come prima, prima di iniziare una relazione seria, mi fosse facile toccare altre persone, ma ora mi sembra sorprendente e inaccettabile anche farmi accarezzare una mano (beh, a meno che non abbia un incarico redazionale, come in questo caso!). La musica sciamanica si interrompe, uno degli ospiti prende una chitarra e inizia a suonare e canticchiare qualcosa, a quanto pare, dei Maroon 5, poi degli Imagine Dragons e di Chris Rea. È molto rilassante e dico sì a un’esperienza shibari, ovvero a essere legata.

Il sesso e la sedia a rotelle

Parlo a malapena con il partner della sessione di shibari: si sta concentrando sui nodi sulle spalle e sulle clavicole. Secondo lui, questo è ciò che gli dà piacere. Io distolgo lo sguardo. La chitarra è stata nuovamente sostituita dalla musica sciamanica, mentre il musicista suona il tamburello direttamente sulla ragazza sdraiata. Anche da lontano, puoi vedere come lei entri nel ritmo del tamburello, disconnettendosi dai problemi esterni e rilassandosi.

Ancora un altro nodo. Mi sento un po’ soffocata e non provo niente di eccitante, a differenza, a quanto pare, di altro ragazzo accanto a me, le cui mani sono legate da una ragazza, e di una coppia innamorata che si accarezza mentre è seduta sul divano, o di un altro ragazzo nudo che sta solo guardando tutto ciò che accade. Sembra che a ciascuno di loro, per la prima volta nella loro vita, sia stato permesso di parlare di sesso, di chiarire le proprie preferenze sessuali e di sentirsi temporaneamente liberi dai confini culturali accettati.

Tuttavia, il tempo sta passando abbastanza velocemente, e, a quanto pare, sono trascorse diverse ore dall’inizio della serata. Non mi accorgo di come mi avessero legato tutta e comincio a sentire sollievo man mano che i nodi vengono sciolti, non solo quelli esterni, ma anche quelli che erano nella mia testa.

Nel frattempo, una ragazza sorridente su una sedia a rotelle entra nel loft con un’amica. Corro subito e mi offro di appendere il suo soprabito. Lei risponde educatamente che può farlo da sola.

Mi sento completamente ignorante. Ricordo come mi sono infortunata alla gamba quasi un anno fa. Un giorno mi spostavo lentamente in un centro commerciale con una stampella e gli estranei criticavano di continuo, neanche troppo sottovoce: “Ma perché questa zoppa è venuta qui, non poteva starsene a casa?”. In quel momento, avrei voluto anche io trovarmi in una serata in cui nessuno presta attenzione a certe cose, non fa domande pietose e mi percepisce come una persona punto e basta.

Marija (il nome è stato cambiato su sua richiesta) sembra timida e un po’ imbarazzata quando le portano lo spumante, le chiedono se abbia bisogno di qualcosa o le fanno delle foto. Si scopre che questa è la sua prima volta a tali feste.

“Mi è piaciuto più di quanto mi aspettassi”, mi dirà alla fine della serata. “All’inizio non volevo venire, non ero interessata, ma ho visto l’annuncio e ho pensato, perché non provare una nuova esperienza. Ho provato solo la cerimonia del tè: quando assaggi il tè con gli occhi bendati, e dici le associazioni che provi. Nel frattempo, il maestro del tè disegna sul tuo corpo in base alle tue parole. Il pennello mi dava una bella sensazione. È interessante quando nulla ti distrae dal gusto e dall’olfatto. Ma è insolito, perché sono abituata a vedere tutto”.

Dice che non era pronta a interagire con estranei, ma che in generale approva il concept di tali feste. “Tutti gli eventi in Russia dovrebbero essere inclusivi e adattati alle persone con qualsiasi disabilità”, afferma.

Tuttavia, le persone con disabilità non visitano così spesso SenCin, principalmente a causa dei limiti e dei tabù dalla società, ritiene l’organizzatrice Gala.

“È difficile per una persona comune venire a una festa erotica, ma per un disabile penso che lo sia doppiamente. Serve grande coraggio per cambiare qualcosa in te stesso, sbarazzarti delle preclusioni, prendere e venire”, spiega Gala.

Sogna che più persone con disabilità possano venire alle sue feste e in futuro ha in programma di invitare specialisti dell’integrazione per aiutare i nuovi arrivati ad abituarsi.

Durante la proiezione del film, verso le due del mattino, improvvisamente la maggior parte degli ospiti inizia a prepararsi per andarsene: mancano esattamente 12 minuti all’apertura dei ponti mobili. In fretta, tutti indossano le giacche, cercano le borse e si annodano le sciarpe. Dai costumi erotici, dai discorsi sulle pratiche e i sentimenti, tutto torna immediatamente alla routine. Le isole di San Pietroburgo sono separate l’una dall’altra da ponti levatoi, e se fai tardi alla notte, rischi di non tornare a casa fino al mattino dopo.

In taxi, sono persa nei miei pensieri. A differenza delle feste a sesso libero, SenCin non riguarda il tentativo di incontrare qualcuno e fare sesso subito. Questo è un incontro in cui puoi parlare liberamente dei tuoi problemi sessuali o persino discutere dei problemi sul lavoro. A questa festa, non solo puoi mostrarti per come sei, ma, forse, anche amarti. Soprattutto se eri timido riguardo al tuo aspetto o pensavi di non essere abbastanza bravo per qualcuno. Questo è il posto giusto per risolvere i tuoi sentimenti, nei confronti di te stesso e degli altri. Infine, questa è un’opportunità per dimenticare i problemi che ti perseguitano costantemente fuori dal loft e rilassarti in una serata “per tutti”, senza domande imbarazzanti e sguardi giudicanti.

“Non mi era mai capitato di dover correre per arrivare in tempo al ponte”, dico al tassista che sorpassa le auto per portarmi in centro città, dove alloggio.

“Non avete i ponti che si aprono a Mosca? Già! Per questo non avete alcun romanticismo”, dice, ridendo.



