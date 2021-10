Sciarpa, guanti e pelliccia: cosa indossare per affrontare il gelido inverno russo

Tutti sanno che l'inverno in Russia è davvero freddo, ma spesso è solo questione di come vestirsi. Ecco i consigli di una ragazza straniera

Ho vissuto due anni in Russia quando ero bambina, e successivamente sono tornata diverse volte come studentessa. Mi piacerebbe condividere con voi il mio punto di vista (da straniera) su come vestirsi nel paese più grande e gelido del mondo, con temperature che scendono spesso sotto i -25°C. Brrr!

Ovviamente attività diverse impongono un abbigliamento diverso: attività fisiche come lo slittino o il pattinaggio su ghiaccio richiedono meno strati e capi che si asciughino rapidamente; per i momenti in cui il movimento è meno intenso, ad esempio quando si fa una passeggiata in un parco, ci sarà bisogno di abiti caldi e a più strati. Questa lista vi sarà utile per affrontare il rigido inverno russo, senza rinunciare al divertimento!

Strato 1 - Lo strato termico

Gli abiti termici sono disponibili in molte forme, e possono variare per spessore e tipologia di materiali. Le tute termiche standard sono sottili, ma estremamente isolanti, morbide e flessibili, e coprono la totalità dei quattro arti. Il loro compito è quello di impedire all'aria fredda di entrare in contatto con la pelle e creare uno strato di calore tra loro e la pelle. Sono davvero molto efficaci. I bambini le indossano come strato base e quando sono al chiuso rimuovono tutti gli strati aggiuntivi.

Gli adulti, invece, preferiscono sfoggiare un abbigliamento più “normale” sotto i capi invernali, in modo da potersi spogliare tranquillamente negli ambienti interni senza sembrare in pigiama.

La soluzione? Scegliete abiti “normali” che possano sostituire lo strato termico, come le magliette a maniche lunghe in cotone di buona qualità, jeans o pantaloni aderenti. Devono essere capi caldi e traspiranti, e devono permettere di fare movimenti comodi, anche quando si aggiungono altri strati di vestiti sopra. Spesso le donne (ma anche gli uomini) infilano un paio di collant sotto i jeans per mantere le gambe più calde.

Strato 2: Il pile

Spesso si commette l’errore di sacrificare l’efficacia termica di un capo a favore dell’eleganza: dimenticate quel bel maglioncino con il collo a V che starebbe così bene con quei pantaloni, o il cardigan elegante che vi hanno appena regalato! Rischiate altrimenti di dover contrastare il freddo con un cappotto talmente tanto spesso da non passare più per la porta!

È meglio scegliere un pile, un dolcevita o un maglione spesso e caldo, preferibilmente di lana e con il collo alto, per evitare che il vento si insinui lungo il collo.

Strato 3: La pelliccia

In russo si chiama шуба (shúba) e può essere di origine animale o di pelo artificiale. I prezzi dipendono dal tipo di pelliccia che si sceglie; quella di visone costa ovviamente di più, mentre la pelliccia di lapin è più accessibile. Questi cappotti, oltre ad avere un aspetto molto glamour, tengono davvero caldo. Di solito sono abbastanza lunghi da coprire anche le ginocchia: l’ideale per combattere il gelido vento invernale.

Se non amate le pellicce, optate per una spessa giacca da sci, impermeabile e imbottita, possibilmente con retine per la ventilazione sotto le braccia, che possono essere aperte quando si è al chiuso.

ACCESSORI

Cappello: Deve avere i paraorecchie o almeno coprire bene le orecchie, altrimenti si congeleranno!

Sciarpa: Non deve essere troppo lanosa o spessa, altrimenti il vostro respiro la renderà umida e si congelerà. Meglio una sciarpa più sottile e traspirante.

Guanti: Un elemento indispensabile per l’inverno! Io di solito ne uso due paia: uno sottile di cotone, che mi permette di usare il telefono o il bancomat, e un altro paio di guanti più spessi e foderati (meglio se impermeabili) da infilare sopra.

Calzini: Usatene due paia: un paio di calzini sottili e normali che fungono da strato termico, e un altro paio di calzini da sci o da trekking da infilare sopra.

Scarpe: È praticamente impossibile camminare per le strade di Mosca in inverno senza dover camminare sopra la neve. Per questo, vi consiglio di usare scarponi da neve; sono caldi, resistenti, impermeabili e a prova di neve, e, se si scelgono quelli giusti, possono sembrare abbastanza eleganti. Se invece preferite scarpe “normali”, assicuratevi che siano calde e assolutamente impermeabili.

